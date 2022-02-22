Италия: Серия B 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
1:0
14' ГолМелькьорри Федерико
2:0
36' ПенальтиМанкозу Марко
37' Желтая карточкаСелия Раффаэле
45' Желтая карточкаПалумбо Антонио
49' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
50' Желтая карточкаМанкозу Марко
52' Желтая карточкаПройетти Маттиа
58' Желтая карточкаДиаките Салим
3:0
64' ГолВидо Лука
3:1
75' ГолПартипило Антони
81' Вторая желтая карточкаДиаките Салим
4:1
83' ГолДа Рива Якопо
5:1
90' ГолВидо Лука
Ход матча
14'
1:0
36'
2:0
37'
45'
49'
50'
52'
58'
64'
3:0
75'
81'
83'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
44 Владение мячом, % 56
28
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
СПАЛ 2013
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.24
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.24
|Вивиани Федерико
|3
|0.12
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.12
|Видо Лука
|2
|0.08
|Да Рива Якопо
|2
|0.08
|Росси Джузеппе
|2
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.04
|Сек Демба
|1
|0.04
|Капрадосси Элио
|1
|0.04
|Финотто Маттиа
|1
|0.04
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.04
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|8
|0.32
|Доннарумма Альфредо
|8 (1)
|0.32
|Партипило Антони
|6
|0.24
|Петтинари Стефано
|4
|0.16
|Соренсен Фредерик
|2
|0.08
|Палумбо Антонио
|2
|0.08
|Маццокки Симоне
|2
|0.08
|Дефенди Марино
|1
|0.04
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Капоне Кристиан
|1
|0.04
|Перальта Диего
|1
|0.04
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|4
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Пинато Марко
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|9
|0
|Пройетти Маттиа
|5
|2
|Агацци Давиде
|4
|1
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Диаките Салим
|3
|1
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Пагера Фабрицио
|4
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
21
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
9%
8
38%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
5
22%
2
10%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
4
19%
1-15
5
24%
4
19%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
1
13%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
16
16
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
7
44%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Забито
31
39
17 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
10%
10
26%
1-15
7
23%
5
13%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
5
16%
8
21%
61-75
5
16%
5
13%
76-90
Пропущено
37
37
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
2
5%
5
14%
1-15
7
19%
10
27%
16-30
10
27%
8
22%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
8
22%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0
Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|4.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|5.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|6.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|7.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|8.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 40
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 37
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 39
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|19 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3