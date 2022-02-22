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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
5:1
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
1:0
14' Гол
Мелькьорри Федерико
2:0
36' Пенальти
Манкозу Марко
37' Желтая карточка
Селия Раффаэле
45' Желтая карточка
Палумбо Антонио
49' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
50' Желтая карточка
Манкозу Марко
52' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
58' Желтая карточка
Диаките Салим
3:0
64' Гол
Видо Лука
3:1
75' Гол
Партипило Антони
81' Вторая желтая карточка
Диаките Салим
4:1
83' Гол
Да Рива Якопо
5:1
90' Гол
Видо Лука
90'+5
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
91
Селия
Раффаэле
10
Дзанеллато
Никколо
5
Эспозито
Сальваторе
7
Крочата
Джованни
8
Манкозу
Марко
11
Мелькьорри
Федерико
28
Видо
Лука
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
80
Куцупиас
Илиас
5
Палумбо
Антонио
32
Петтинари
Стефано
11
Капоне
Кристиан
9
Маццокки
Симоне
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

СПАЛ 2013
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
4:0

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.24
Коломбо Лоренцо 6 0.24
Вивиани Федерико 3 0.12
Мелькьорри Федерико 3 0.12
Видо Лука 2 0.08
Да Рива Якопо 2 0.08
Росси Джузеппе 2 0.08
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Дикманн Лоренцо 1 0.04
Сек Демба 1 0.04
Капрадосси Элио 1 0.04
Финотто Маттиа 1 0.04
Латте Лат Эммануэль 1 0.04
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.32
Доннарумма Альфредо 8 (1) 0.32
Партипило Антони 6 0.24
Петтинари Стефано 4 0.16
Соренсен Фредерик 2 0.08
Палумбо Антонио 2 0.08
Маццокки Симоне 2 0.08
Дефенди Марино 1 0.04
Мартелла Бруно 1 0.04
Капоне Кристиан 1 0.04
Перальта Диего 1 0.04
Пагера Фабрицио 0 0
Пройетти Маттиа 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 4 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Мора Лука 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Крочата Джованни 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Капрадосси Элио 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Видо Лука 1 0
Пинато Марко 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 9 0
Пройетти Маттиа 5 2
Агацци Давиде 4 1
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Диаките Салим 3 1
Петтинари Стефано 4 0
Пагера Фабрицио 4 0
Партипило Антони 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Дефенди Марино 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Фурлан Федерико 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
21
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
9%
8
38%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
5
22%
2
10%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
4
19%
1-15
5
24%
4
19%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
3
38%
2
11%
46-60
1
13%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
6
38%
16-30
7
44%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Забито

31
39
17 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
3
10%
10
26%
1-15
7
23%
5
13%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
5
16%
8
21%
61-75
5
16%
5
13%
76-90

Пропущено

37
37
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
2
5%
5
14%
1-15
7
19%
10
27%
16-30
10
27%
8
22%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
8
22%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0
Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
2. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
3. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
4. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
5. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
6. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
7. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
8. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
Где смотреть матч СПАЛ 2013 5:1 Тернана онлайн


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