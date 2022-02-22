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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
0:2
Первый тайм: 38'

Стадион:
Монца
0'
0:1
19' Гол
Валоти Матиа
20' Желтая карточка
Менса Дэвис
0:2
24' Гол
Колпани Андреа
35' Желтая карточка
Маццители Лука
38' Желтая карточка
 38'

Ход матча

19'
0:1
Валоти Матиа
(Маццители Лука)
20'
Менса Дэвис
 
24'
0:2
Колпани Андреа
(Перейра Педру II)
35'
 
Маццители Лука
38'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Монца
4.15
3.50
1.94
Все Коэффициенты
1
Бинди
Джакомо
2
Эль-Кауакиби
Хамза
3
Саббионе
Алессио
30
Далле
Мура
Кристиан
16
Анастазио
Армандо
5
Ловиза
Алессандро
23
Торрази
Эмануэле
10
Дели
Франческо
79
Гавацци
Давиде
32
Бутич
Карло
7
Менса
Дэвис
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
29
Палетта
Габриэль
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
4
Маццители
Лука
7
Мачин
Хосе
79
Молина
Сальваторе
10
Валоти
Матиа
11
Манкузо
Леонардо
Порденоне
4-3-1-2
Монца
3-5-2

История личных встреч

Порденоне
Монца

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1
К
0:0
СC
1:1
СC
0:2
ЛПП
6:3
ЛПП
0:2
ЛП
1:0
ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.16
Камбьяги Николо 3 0.12
Фолоруншо Майкл 2 0.08
Кампорезе Микеле 2 0.08
Фаласко Никола 1 0.04
Пинато Марко 1 0.04
Цаммарини Роберто 1 0.04
Барисон Альберто 1 0.04
Маньино Лука 1 0.04
Цаджу Франк 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 8 0.32
Валоти Матиа 6 (3) 0.24
Колпани Андреа 5 0.2
Чиурриа Патрик 3 0.12
Мачин Хосе 3 0.12
Гюткьяр Кристиан 3 0.12
Д'Аллесандро Марко 2 0.08
Маццители Лука 2 (1) 0.08
Сампиризи Марио 2 0.08
Аугусто Карлос 2 0.08
Рамирес Гастон 1 0.04
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 7 1
Пинато Марко 6 0
Барисон Альберто 4 1
Цаммарини Роберто 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньино Лука 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Ловиза Алессандро 3 0
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Дели Франческо 1 0
Вокич Деян 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Менса Дэвис 1 0
Торрази Эмануэле 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 7 1
Марроне Лука 6 1
Валоти Матиа 6 0
Кальдирола Лука 3 1
Перейра Педру II 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 1
Сампиризи Марио 2 1
Мота Дани 3 0
Мачин Хосе 3 0
Колпани Андреа 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Донати Джулио 2 0
Барберис Андреа 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Палетта Габриэль 1 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
15%
4
27%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Забито

8
26
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 12
2
25%
6
23%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
38%
9
35%
76-90

Пропущено

26
10
7 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
12%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
10
38%
5
50%
61-75
6
23%
1
10%
76-90

Забито

18
37
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
3
17%
6
16%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
6
16%
31-45
3
17%
6
16%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
5
28%
10
27%
76-90

Пропущено

46
25
19 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 15
6
13%
5
20%
1-15
7
15%
1
4%
16-30
6
13%
3
12%
31-45
4
9%
5
20%
46-60
12
26%
9
36%
61-75
11
24%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2
Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
2. Кремонезе 0:0 Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
3. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
4. Монца 2:0 Заявка 25 12 8 5 38 - 26 44
5. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
6. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
7. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
8. Перуджа 1:1 Заявка 25 9 12 4 28 - 21 39
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана 0:1 Заявка 25 8 7 10 35 - 36 31
14. Парма 0:0 Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 25 6 9 10 27 - 36 27
16. Алессандрия 1:1 Заявка 25 6 6 13 26 - 38 24
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне 0:2 Заявка 25 2 6 17 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе 0:0 Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза 0:0 Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа 1:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана 0:1 Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Алессандрия 1:1 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
13. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
14. Парма 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 13 3 5 5 19 - 20 14
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне 0:2 Заявка 13 1 4 8 10 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа 1:1 Заявка 13 5 7 1 15 - 11 22
4. Пиза 0:0 Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Парма 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
12. Монца 2:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
13. Тернана 0:1 Заявка 13 3 6 4 18 - 19 15
14. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия 1:1 Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне 0:2 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Монца
4.15
3.50
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порденоне 0:2 Монца онлайн


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