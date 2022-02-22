Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Первый тайм: 38'
Стадион: Stadio Guido Teghil
0:1
19' ГолВалоти Матиа
20' Желтая карточкаМенса Дэвис
0:2
24' ГолКолпани Андреа
35' Желтая карточкаМаццители Лука
Ход матча
19'
0:1
20'
24'
35'
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
32 Владение мячом, % 68
32
Бутич
Карло
10
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Порденоне
Монца
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.16
|Камбьяги Николо
|3
|0.12
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.08
|Кампорезе Микеле
|2
|0.08
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|Пинато Марко
|1
|0.04
|Цаммарини Роберто
|1
|0.04
|Барисон Альберто
|1
|0.04
|Маньино Лука
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|8
|0.32
|Валоти Матиа
|6 (3)
|0.24
|Колпани Андреа
|5
|0.2
|Чиурриа Патрик
|3
|0.12
|Мачин Хосе
|3
|0.12
|Гюткьяр Кристиан
|3
|0.12
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.08
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.08
|Сампиризи Марио
|2
|0.08
|Аугусто Карлос
|2
|0.08
|Рамирес Гастон
|1
|0.04
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|7
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Барисон Альберто
|4
|1
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Ловиза Алессандро
|3
|0
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Андреони Кристиан
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
|Торрази Эмануэле
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|7
|1
|Марроне Лука
|6
|1
|Валоти Матиа
|6
|0
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Перейра Педру II
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|1
|Сампиризи Марио
|2
|1
|Мота Дани
|3
|0
|Мачин Хосе
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Аугусто Карлос
|3
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Барберис Андреа
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Палетта Габриэль
|1
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
15%
4
27%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
5
25%
1
7%
76-90
Забито
8
26
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 12
2
25%
6
23%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
38%
9
35%
76-90
Пропущено
26
10
7 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
12%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
10
38%
5
50%
61-75
6
23%
1
10%
76-90
Забито
18
37
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
3
17%
6
16%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
6
16%
31-45
3
17%
6
16%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
5
28%
10
27%
76-90
Пропущено
46
25
19 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 15
6
13%
5
20%
1-15
7
15%
1
4%
16-30
6
13%
3
12%
31-45
4
9%
5
20%
46-60
12
26%
9
36%
61-75
11
24%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2
Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|2.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|4.
|Монца
|2:0 Заявка
|25
|12
|8
|5
|38 - 26
|44
|5.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|6.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|7.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|8.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 21
|39
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|0:1 Заявка
|25
|8
|7
|10
|35 - 36
|31
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|27 - 36
|27
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|25
|2
|6
|17
|18 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|13.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 20
|14
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Монца
|2:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Тернана
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 19
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3