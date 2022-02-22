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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:4
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
0:1
19' Гол
Валоти Матиа
20' Желтая карточка
Менса Дэвис
0:2
24' Гол
Колпани Андреа
35' Желтая карточка
Маццители Лука
38' Желтая карточка
Сампиризи Марио
42' Желтая карточка
Дели Франческо
45' Желтая карточка
Саббионе Алессио
0:3
64' Гол
Валоти Матиа
0:4
67' Гол
Гюткьяр Кристиан
1:4
68' Гол
Ди Серио Джузеппе
74' Желтая карточка
Ловиза Алессандро
90'+3
1
Бинди
Джакомо
2
Эль-Кауакиби
Хамза
3
Саббионе
Алессио
30
Далле
Мура
Кристиан
16
Анастазио
Армандо
5
Ловиза
Алессандро
23
Торрази
Эмануэле
10
Дели
Франческо
79
Гавацци
Давиде
32
Бутич
Карло
7
Менса
Дэвис
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
29
Палетта
Габриэль
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
28
Колпани
Андреа
4
Маццители
Лука
7
Мачин
Хосе
79
Молина
Сальваторе
10
Валоти
Матиа
11
Манкузо
Леонардо
Порденоне
4-3-1-2
Монца
3-5-2

История личных встреч

Порденоне
Монца

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1
К
0:0
СC
1:1
СC
0:2
ЛПП
6:3
ЛПП
0:2
ЛП
1:0
ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.16
Камбьяги Николо 3 0.12
Фолоруншо Майкл 2 0.08
Кампорезе Микеле 2 0.08
Фаласко Никола 1 0.04
Пинато Марко 1 0.04
Цаммарини Роберто 1 0.04
Барисон Альберто 1 0.04
Маньино Лука 1 0.04
Цаджу Франк 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 8 0.32
Валоти Матиа 7 (3) 0.28
Колпани Андреа 5 0.2
Гюткьяр Кристиан 4 0.16
Чиурриа Патрик 3 0.12
Мачин Хосе 3 0.12
Д'Аллесандро Марко 2 0.08
Маццители Лука 2 (1) 0.08
Сампиризи Марио 2 0.08
Аугусто Карлос 2 0.08
Рамирес Гастон 1 0.04
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 7 1
Пинато Марко 6 0
Барисон Альберто 4 1
Цаммарини Роберто 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Ловиза Алессандро 4 0
Саббионе Алессио 3 0
Маньино Лука 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Дели Франческо 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Вокич Деян 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Менса Дэвис 1 0
Торрази Эмануэле 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 7 1
Марроне Лука 6 1
Валоти Матиа 6 0
Кальдирола Лука 3 1
Сампиризи Марио 3 1
Перейра Педру II 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 1
Мота Дани 3 0
Мачин Хосе 3 0
Колпани Андреа 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Донати Джулио 2 0
Барберис Андреа 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Палетта Габриэль 1 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

24
16
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
13%
4
25%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
4
17%
5
31%
61-75
5
21%
1
6%
76-90

Забито

8
26
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
25%
6
23%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
25%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
38%
9
35%
76-90

Пропущено

26
10
7 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
12%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
10
38%
5
50%
61-75
6
23%
1
10%
76-90

Забито

19
41
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 3
3
16%
6
15%
1-15
3
16%
6
15%
16-30
3
16%
6
15%
31-45
3
16%
6
15%
46-60
2
11%
7
17%
61-75
5
26%
10
24%
76-90

Пропущено

50
26
21 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 16
6
12%
5
19%
1-15
9
18%
1
4%
16-30
6
12%
3
12%
31-45
4
8%
5
19%
46-60
14
28%
10
38%
61-75
11
22%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1
Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1
Монца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2
Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
2. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
3. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
4. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
5. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
6. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
7. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
8. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
Где смотреть матч Порденоне 1:4 Монца онлайн


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