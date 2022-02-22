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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
1:2
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
15' Желтая карточка
Казарини Федерико
15' Желтая карточка
Занандреа Джанмария
1:0
20' Гол
Мантовани Валерио
1:1
34' Гол
Оливьери Марко
37' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
48' Желтая карточка
Миланезе Томмазо
52' Желтая карточка
Оливьери Марко
1:2
65' Гол
Фальцерано Марчелло
83' Желтая карточка
Рози Алеандро
86' Желтая карточка
Санторо Симоне
90'+6
12
Писсери
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
21
Казарини
Федерико
44
Мантовани
Валерио
17
Мустаккьо
Маттиа
62
Миланезе
Томмазо
6
Ба
Абу
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
29
Паломби
Симоне
18
Корацца
Симоне
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
21
Курадо
Маркос
32
Занандреа
Джанмария
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
28
Куан
Кристиан
13
Бегетто
Андреа
7
Карретта
Мирко
18
Д'Урсо
Кристиан
11
Оливьери
Марко
Алессандрия
3-4-2-1
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Алессандрия
Перуджа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:1
К
1:0
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 9 (2) 0.36
Лунетта Габриэль 3 0.12
Кьярелло Риккардо 3 0.12
Ди Дженнаро Маттео 2 0.08
Арригини Андреа 1 0.04
Казарини Федерико 1 0.04
Мустаккьо Маттиа 1 0.04
Ба Абу 1 0.04
Маркони Микеле 1 (1) 0.04
Престиа Джузеппе 1 0.04
Паломби Симоне 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Колай Аристиди 1 0.04
Пароди Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 9 (4) 0.36
Куан Кристиан 3 0.12
Матос Ридер 3 0.12
Лизи Франческо 3 0.12
Рози Алеандро 2 0.08
Оливьери Марко 2 0.08
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Карретта Мирко 1 0.04
Курадо Маркос 1 0.04
Д'Урсо Кристиан 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Мурано Джакопо 1 0.04
Занандреа Джанмария 1 0.04
Буррай Сальваторе 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 8 1
Ба Абу 4 1
Кьярелло Риккардо 5 0
Лунетта Габриэль 5 0
Престиа Джузеппе 4 0
Пароди Лука 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Казарини Федерико 3 0
Бенедетти Симоне 3 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Мантовани Валерио 3 0
Челезия Кристиан 2 0
Миланезе Томмазо 2 0
Мустаккьо Маттиа 1 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0
Колай Аристиди 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 10 0
Лизи Франческо 7 0
Куан Кристиан 5 1
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Матос Ридер 4 0
Санторо Симоне 4 0
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Оливьери Марко 3 0
Де Лука Мануэль 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Гион Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
4
36%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Забито

16
13
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
7
44%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
18%
2
20%
1-15
5
23%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
7
32%
2
20%
76-90

Забито

27
29
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
2
7%
3
10%
1-15
3
11%
7
24%
16-30
10
37%
5
17%
31-45
6
22%
6
21%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
3
11%
4
14%
76-90

Пропущено

38
21
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
7
18%
6
29%
1-15
5
13%
5
24%
16-30
6
16%
2
10%
31-45
6
16%
3
14%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
10
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1
Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3
Перуджа
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1
Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
2. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
3. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
4. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
5. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
6. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
7. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
8. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Буррай Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Оливьери Марко бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мантовани Валерио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Gianmaria Zanandrea получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алессандрия 1:2 Перуджа онлайн


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