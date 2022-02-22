Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
15' Желтая карточкаКазарини Федерико
15' Желтая карточкаЗанандреа Джанмария
1:0
20' ГолМантовани Валерио
1:1
34' ГолОливьери Марко
37' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
48' Желтая карточкаМиланезе Томмазо
52' Желтая карточкаОливьери Марко
1:2
65' ГолФальцерано Марчелло
83' Желтая карточкаРози Алеандро
86' Желтая карточкаСанторо Симоне
Ход матча
20'
34'
1:1
48'
52'
65'
83'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 25
-
53 Владение мячом, % 47
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Алессандрия
Перуджа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|9 (2)
|0.36
|Лунетта Габриэль
|3
|0.12
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.12
|Ди Дженнаро Маттео
|2
|0.08
|Арригини Андреа
|1
|0.04
|Казарини Федерико
|1
|0.04
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.04
|Ба Абу
|1
|0.04
|Маркони Микеле
|1 (1)
|0.04
|Престиа Джузеппе
|1
|0.04
|Паломби Симоне
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Колай Аристиди
|1
|0.04
|Пароди Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|9 (4)
|0.36
|Куан Кристиан
|3
|0.12
|Матос Ридер
|3
|0.12
|Лизи Франческо
|3
|0.12
|Рози Алеандро
|2
|0.08
|Оливьери Марко
|2
|0.08
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Карретта Мирко
|1
|0.04
|Курадо Маркос
|1
|0.04
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Мурано Джакопо
|1
|0.04
|Занандреа Джанмария
|1
|0.04
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|8
|1
|Ба Абу
|4
|1
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Лунетта Габриэль
|5
|0
|Престиа Джузеппе
|4
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Казарини Федерико
|3
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Мантовани Валерио
|3
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Миланезе Томмазо
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|10
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Куан Кристиан
|5
|1
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Матос Ридер
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Оливьери Марко
|3
|0
|Де Лука Мануэль
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
3
27%
3
19%
31-45
4
36%
3
19%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
4
36%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Забито
16
13
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
7
44%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
18%
2
20%
1-15
5
23%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
7
32%
2
20%
76-90
Забито
27
29
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
2
7%
3
10%
1-15
3
11%
7
24%
16-30
10
37%
5
17%
31-45
6
22%
6
21%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
3
11%
4
14%
76-90
Пропущено
38
21
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
7
18%
6
29%
1-15
5
13%
5
24%
16-30
6
16%
2
10%
31-45
6
16%
3
14%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
10
26%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1
Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3
Перуджа
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1
Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|4.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|5.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|6.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|7.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|8.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 40
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 37
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 39
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|19 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3