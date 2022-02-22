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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Виченца Виртус
0' 37'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 64 Владение мячом, % 36
12
Карнесекки
Марко
5
Касасола
Тиаго
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
21
Фаджоли
Николо
16
Бартоломей
Паоло
98
Дзанимачча
Лука
99
Рафья
Хамза
11
Стриццоло
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
73
Сандон
Томас
7
Кавион
Микеле
16
Бикел
Жаниу
34
Дальмонте
Никола
10
Джакомелли
Стефано
70
Да
Крус
Алессио
91
Теодорчик
Лукаш
Кремонезе
4-2-3-1
Виченца Виртус
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Виченца Виртус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
3:1
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.28
Чофани Даниэль 6 (1) 0.24
Дзанимачча Лука 4 0.16
Фаджоли Николо 3 0.12
Стриццоло Лука 3 0.12
Видо Лука 3 0.12
Валери Эмануэле 3 0.12
Баэс Хайме 2 0.08
Гаэтано Джанлука 2 0.08
Ди Кармине Самуэль 2 0.08
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 0.16
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.16
Проя Федерико 4 0.16
Джакомелли Стефано 2 0.08
Кавион Микеле 2 0.08
Крекко Лука 1 0.04
Дальмонте Никола 1 0.04
Да Крус Алессио 1 (1) 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Ерарди Марио 1 0.04
Тогордо Антони 1 0.04
Ди Пардо Алессандро 1 0.04
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 8 0
Серникола Леонардо 6 0
Валери Эмануэле 6 0
Околи Меме 5 0
Бьянкетти Маттео 4 0
Вальцания Лука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Бикел Жаниу 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Броско Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
8
36%
1
8%
46-60
6
27%
2
15%
61-75
1
5%
5
38%
76-90

Пропущено

12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
4
18%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
2
17%
6
27%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
5
42%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
4
20%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
5
25%
76-90

Забито

39
25
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
3
8%
1
4%
1-15
5
13%
6
24%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
11
28%
1
4%
46-60
8
21%
3
12%
61-75
3
8%
10
40%
76-90

Пропущено

21
42
10 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 22
3
14%
3
7%
1-15
4
19%
8
19%
16-30
3
14%
13
31%
31-45
3
14%
9
21%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
5
24%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2
Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0
Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
2. Кремонезе 0:0 Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
3. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
4. Монца 2:0 Заявка 25 12 8 5 38 - 26 44
5. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
6. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
7. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
8. Перуджа 1:1 Заявка 25 9 12 4 28 - 21 39
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана 0:2 Заявка 25 8 7 10 35 - 37 31
14. Парма 0:0 Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 25 6 9 10 28 - 36 27
16. Алессандрия 1:1 Заявка 25 6 6 13 26 - 38 24
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне 0:2 Заявка 25 2 6 17 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе 0:0 Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза 0:0 Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа 1:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана 0:2 Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Алессандрия 1:1 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
13. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
14. Парма 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 13 3 5 5 20 - 20 14
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне 0:2 Заявка 13 1 4 8 10 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа 1:1 Заявка 13 5 7 1 15 - 11 22
4. Пиза 0:0 Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Парма 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
12. Монца 2:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
13. Тернана 0:2 Заявка 13 3 6 4 18 - 20 15
14. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия 1:1 Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне 0:2 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Виченца Виртус онлайн


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Кремонезе
Виченца Виртус

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