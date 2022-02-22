Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Джованни Цини
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
64 Владение мячом, % 36
55
Околи
Меме
99
Рафья
Хамза
73
Сандон
Томас
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Кремонезе
Виченца Виртус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.28
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.24
|Дзанимачча Лука
|4
|0.16
|Фаджоли Николо
|3
|0.12
|Стриццоло Лука
|3
|0.12
|Видо Лука
|3
|0.12
|Валери Эмануэле
|3
|0.12
|Баэс Хайме
|2
|0.08
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.08
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.08
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Вальцания Лука
|1
|0.04
|Касасола Тиаго
|1
|0.04
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4
|0.16
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.16
|Проя Федерико
|4
|0.16
|Джакомелли Стефано
|2
|0.08
|Кавион Микеле
|2
|0.08
|Крекко Лука
|1
|0.04
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|Да Крус Алессио
|1 (1)
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|1
|0.04
|Тогордо Антони
|1
|0.04
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.04
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|8
|0
|Серникола Леонардо
|6
|0
|Валери Эмануэле
|6
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Бикел Жаниу
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Броско Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Кавион Микеле
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
8
36%
1
8%
46-60
6
27%
2
15%
61-75
1
5%
5
38%
76-90
Пропущено
12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
4
18%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
2
17%
6
27%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
5
42%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
4
20%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
5
25%
76-90
Забито
39
25
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
3
8%
1
4%
1-15
5
13%
6
24%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
11
28%
1
4%
46-60
8
21%
3
12%
61-75
3
8%
10
40%
76-90
Пропущено
21
42
10 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 22
3
14%
3
7%
1-15
4
19%
8
19%
16-30
3
14%
13
31%
31-45
3
14%
9
21%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
5
24%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2
Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0
Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|2.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|4.
|Монца
|2:0 Заявка
|25
|12
|8
|5
|38 - 26
|44
|5.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|6.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|7.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|8.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 21
|39
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|0:2 Заявка
|25
|8
|7
|10
|35 - 37
|31
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|28 - 36
|27
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|25
|2
|6
|17
|18 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|0:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|13.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|20 - 20
|14
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Монца
|2:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Тернана
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 20
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3