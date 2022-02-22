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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
0:0
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
39' Желтая карточка
Рафья Хамза
0:0
40' Не забитый пенальти
Да Крус Алессио
58' Желтая карточка
Сандон Томас
87' Желтая карточка
Дьяв Давиде
89' Желтая карточка
Dennis Politic
90' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
90' Красная карточка
Дьяв Давиде
90'+10
12
Карнесекки
Марко
5
Касасола
Тиаго
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
21
Фаджоли
Николо
16
Бартоломей
Паоло
98
Дзанимачча
Лука
99
Рафья
Хамза
11
Стриццоло
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
73
Сандон
Томас
7
Кавион
Микеле
16
Бикел
Жаниу
34
Дальмонте
Никола
10
Джакомелли
Стефано
70
Да
Крус
Алессио
91
Теодорчик
Лукаш
Кремонезе
4-2-3-1
Виченца Виртус
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Виченца Виртус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
3:1
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.28
Чофани Даниэль 6 (1) 0.24
Дзанимачча Лука 4 0.16
Фаджоли Николо 3 0.12
Стриццоло Лука 3 0.12
Видо Лука 3 0.12
Валери Эмануэле 3 0.12
Баэс Хайме 2 0.08
Гаэтано Джанлука 2 0.08
Ди Кармине Самуэль 2 0.08
Гондо Седрик 1 0.04
Вальцания Лука 1 0.04
Касасола Тиаго 1 0.04
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 0.16
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.16
Проя Федерико 4 0.16
Джакомелли Стефано 2 0.08
Кавион Микеле 2 0.08
Крекко Лука 1 0.04
Дальмонте Никола 1 0.04
Да Крус Алессио 1 (1) 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Ерарди Марио 1 0.04
Тогордо Антони 1 0.04
Ди Пардо Алессандро 1 0.04
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 8 0
Серникола Леонардо 6 0
Валери Эмануэле 6 0
Околи Меме 5 0
Бьянкетти Маттео 4 0
Вальцания Лука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Рафья Хамза 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 9 1
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Брускаджин Маттео 5 0
Бикел Жаниу 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Проя Федерико 4 0
Броско Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
8
36%
1
8%
46-60
6
27%
2
15%
61-75
1
5%
5
38%
76-90

Пропущено

12
22
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
4
18%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
2
17%
6
27%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
2
12%
5
42%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
4
20%
16-30
1
11%
6
30%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
5
25%
76-90

Забито

39
25
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
3
8%
1
4%
1-15
5
13%
6
24%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
11
28%
1
4%
46-60
8
21%
3
12%
61-75
3
8%
10
40%
76-90

Пропущено

21
42
10 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 22
3
14%
3
7%
1-15
4
19%
8
19%
16-30
3
14%
13
31%
31-45
3
14%
9
21%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
5
24%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2
Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0
Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
2. Кремонезе Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
3. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
4. Монца Заявка 25 12 8 5 40 - 27 44
5. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
6. Перуджа Заявка 25 10 11 4 29 - 21 41
7. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
8. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана Заявка 25 8 7 10 36 - 40 31
14. Парма Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 Заявка 25 6 9 10 31 - 37 27
16. Алессандрия Заявка 25 6 5 14 26 - 39 23
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне Заявка 25 2 6 17 19 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
13. Алессандрия Заявка 13 4 3 6 11 - 16 15
14. Парма Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 5 5 23 - 21 14
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Пиза Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Монца Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Тернана Заявка 13 3 6 4 19 - 23 15
13. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
14. Парма Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Да Крус Алессио пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    39'
    Хамза Рафья получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Виченца Виртус онлайн


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