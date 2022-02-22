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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Парма
0' 37'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Парма
2.45
3.38
3.47
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
19
Биринделли
Самуэле
5
Бенали
Ахмед
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
10
Торрегросса
Эрнесто
31
Пушкаш
Георге
22
Турк
Мартин
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
26
Кулибали
Войо
11
Юрич
Станко
16
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
45
Инглезе
Роберто
17
Бенедычак
Адриан
Пиза
4-3-1-2
Парма
3-4-1-2

История личных встреч

Пиза
Парма

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
К
0:1
СB
2:0
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.24
Сибилли Джузеппе 4 0.16
Коэн Йонатан 4 (1) 0.16
Туре Идрисса 3 0.12
Марсура Давиде 2 0.08
Караччоло Антонио 2 0.08
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Биринделли Самуэле 1 0.04
Де Витис Алессандро 1 0.04
Пушкаш Георге 1 0.04
Мастину Джузеппе 1 0.04
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 8 0.32
Бенедычак Адриан 5 0.2
Инглезе Роберто 3 0.12
Ман Деннис 3 0.12
Михэйлэ Валентин 2 0.08
Юрич Станко 2 0.08
Тутино Дженнаро 2 0.08
Коббо Элиас 1 0.04
Дель Прато Энрико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Пандев Горан 1 0.04
Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 7 0
Биринделли Самуэле 6 0
Марин Мариус 6 0
Лукка Лоренцо 4 1
Беруатто Пьетро 5 0
Херманнссон Хьёртур 4 0
Леверб Максим 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Мастину Джузеппе 3 0
Туре Идрисса 1 1
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Торрегросса Эрнесто 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Пушкаш Георге 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Кулибали Войо 4 0
Коббо Элиас 3 0
Ман Деннис 3 0
Зом Симон 3 0
Бернабе Адриан 2 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
23%
6
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Забито

28
29
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
7
25%
2
7%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
5
18%
6
21%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
17%
7
23%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
4
17%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1
Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0
Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 25 12 10 3 32 - 19 46
2. Кремонезе 0:0 Заявка 25 13 7 5 38 - 22 46
3. Лечче Заявка 24 12 10 2 40 - 20 46
4. Монца 2:0 Заявка 25 12 8 5 38 - 26 44
5. Брешия Заявка 24 12 8 4 37 - 24 44
6. Беневенто Заявка 24 11 7 6 35 - 23 40
7. Асколи Заявка 24 11 6 7 35 - 29 39
8. Перуджа 1:1 Заявка 25 9 12 4 28 - 21 39
9. Фрозиноне Заявка 24 9 11 4 37 - 25 38
10. Читтаделла Заявка 24 9 8 7 26 - 25 35
11. Комо Заявка 24 8 10 6 32 - 29 34
12. Реджина Заявка 24 9 5 10 22 - 30 32
13. Тернана 0:2 Заявка 25 8 7 10 35 - 37 31
14. Парма 0:0 Заявка 25 6 11 8 29 - 30 29
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 25 6 9 10 28 - 36 27
16. Алессандрия 1:1 Заявка 25 6 6 13 26 - 38 24
17. Козенца Заявка 24 4 7 13 19 - 37 19
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 25 3 6 16 24 - 43 15
19. Кротоне Заявка 24 2 8 14 22 - 39 14
20. Порденоне 0:2 Заявка 25 2 6 17 18 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 12 9 2 1 25 - 11 29
2. Лечче Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
3. Кремонезе 0:0 Заявка 13 7 5 1 22 - 12 26
4. Пиза 0:0 Заявка 13 6 6 1 15 - 9 24
5. Беневенто Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
6. Читтаделла Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
7. Фрозиноне Заявка 12 4 6 2 18 - 12 18
8. Реджина Заявка 12 5 2 5 12 - 15 17
9. Комо Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
10. Перуджа 1:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 10 17
11. Тернана 0:2 Заявка 12 5 1 6 17 - 17 16
12. Алессандрия 1:1 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
13. Брешия Заявка 12 3 6 3 17 - 16 15
14. Парма 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 12 14
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 13 3 5 5 20 - 20 14
16. Козенца Заявка 12 4 2 6 11 - 14 14
17. Асколи Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
18. Кротоне Заявка 12 2 5 5 13 - 17 11
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 12 1 4 7 12 - 20 7
20. Порденоне 0:2 Заявка 13 1 4 8 10 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 12 9 2 1 20 - 8 29
2. Асколи Заявка 12 8 2 2 23 - 14 26
3. Перуджа 1:1 Заявка 13 5 7 1 15 - 11 22
4. Пиза 0:0 Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
5. Фрозиноне Заявка 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Кремонезе 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
7. Беневенто Заявка 12 5 4 3 14 - 10 19
8. Лечче Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9. Комо Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Читтаделла Заявка 12 4 5 3 11 - 13 17
11. Парма 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
12. Монца 2:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
13. Тернана 0:2 Заявка 13 3 6 4 18 - 20 15
14. Реджина Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 12 3 4 5 8 - 16 13
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 13 2 2 9 12 - 23 8
17. Алессандрия 1:1 Заявка 12 2 2 8 15 - 23 8
18. Козенца Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
19. Порденоне 0:2 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
20. Кротоне Заявка 12 0 3 9 9 - 22 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Парма
2.45
3.38
3.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 0:0 Парма онлайн


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Пиза
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