Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
44 Владение мячом, % 56
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Пиза
Парма
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.24
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.16
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.16
|Туре Идрисса
|3
|0.12
|Марсура Давиде
|2
|0.08
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Биринделли Самуэле
|1
|0.04
|Де Витис Алессандро
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8
|0.32
|Бенедычак Адриан
|5
|0.2
|Инглезе Роберто
|3
|0.12
|Ман Деннис
|3
|0.12
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.08
|Юрич Станко
|2
|0.08
|Тутино Дженнаро
|2
|0.08
|Коббо Элиас
|1
|0.04
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Пандев Горан
|1
|0.04
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Марин Мариус
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|1
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Мастину Джузеппе
|3
|0
|Туре Идрисса
|1
|1
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Кулибали Войо
|4
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Зом Симон
|3
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
2
20%
5
28%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
23%
6
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Забито
28
29
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
7
25%
2
7%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
5
18%
6
21%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
17%
7
23%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
4
17%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1
Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0
Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|2.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|4.
|Монца
|2:0 Заявка
|25
|12
|8
|5
|38 - 26
|44
|5.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|6.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|7.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|8.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 21
|39
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|0:2 Заявка
|25
|8
|7
|10
|35 - 37
|31
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|28 - 36
|27
|16.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|25
|2
|6
|17
|18 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|0:2 Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|13.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|20 - 20
|14
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|1:1 Заявка
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|12.
|Монца
|2:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Тернана
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 20
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|1:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3