Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
55' Желтая карточкаБернабе Адриан
73' Желтая карточкаТуре Идрисса
77' Желтая карточкаДанило
78' Желтая карточкаМарин Мариус
90' Желтая карточкаКоббо Элиас
Ход матча
55'
73'
77'
78'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 22
-
46 Владение мячом, % 54
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Пиза
Парма
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.24
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.16
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.16
|Туре Идрисса
|3
|0.12
|Марсура Давиде
|2
|0.08
|Караччоло Антонио
|2
|0.08
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Биринделли Самуэле
|1
|0.04
|Де Витис Алессандро
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|8
|0.32
|Бенедычак Адриан
|5
|0.2
|Инглезе Роберто
|3
|0.12
|Ман Деннис
|3
|0.12
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.08
|Юрич Станко
|2
|0.08
|Тутино Дженнаро
|2
|0.08
|Коббо Элиас
|1
|0.04
|Дель Прато Энрико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Пандев Горан
|1
|0.04
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Марин Мариус
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|1
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Туре Идрисса
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Мастину Джузеппе
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Данило Ларанжера
|5
|0
|Юрич Станко
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Кулибали Войо
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Зом Симон
|3
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
2
20%
5
28%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
23%
6
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Забито
28
29
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
7
25%
2
7%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
6
21%
6
21%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
5
18%
6
21%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
4
17%
7
23%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
3
13%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
4
17%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1
Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0
Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|32 - 19
|46
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Лечче
|Заявка
|24
|12
|10
|2
|40 - 20
|46
|4.
|Монца
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|40 - 27
|44
|5.
|Брешия
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|37 - 24
|44
|6.
|Перуджа
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|29 - 21
|41
|7.
|Беневенто
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|35 - 23
|40
|8.
|Асколи
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|37 - 25
|38
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|26 - 25
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|32 - 29
|34
|12.
|Реджина
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|22 - 30
|32
|13.
|Тернана
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 40
|31
|14.
|Парма
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|29
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 37
|27
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 39
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|19 - 37
|19
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|24 - 43
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|22 - 39
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|25
|2
|6
|17
|19 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 12
|26
|4.
|Пиза
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|15 - 9
|24
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Перуджа
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|17
|11.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|12.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 16
|15
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 16
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 12
|14
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|23 - 21
|14
|16.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|17.
|Асколи
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 20
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 10
|20
|7.
|Беневенто
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|8.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|11.
|Монца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Тернана
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 23
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 16
|13
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 23
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 22
|3