Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Эстадио де ла Керамика
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Соуле МатиасПолузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Ювентус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|4
|0.67
|Капу Этьен
|2
|0.33
|Морено Херард
|1
|0.17
|Алькасер Пако
|1
|0.17
|Морено Альберто
|1
|0.17
|Тригерос Мануэль
|1
|0.17
|Чуквезе Саму
|1
|0.17
|Пино Йереми
|1
|0.17
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (2)
|0.5
|Мората Альваро
|2
|0.33
|Кьеза Федерико
|2
|0.33
|Алекс Сандро
|1
|0.17
|Кин Мойзе
|1
|0.17
|Кулушевски Деян
|1
|0.17
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
9
5
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0
Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
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1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вильярреал - Ювентус
Исход игры
Вильярреал
27.4% (63)
Ничья
36.1% (83)
Ювентус
36.5% (84)
Тотал 2.5
Больше
34.81% (47)
Меньше
65.19% (88)
Обе команды забьют
Да
81.48% (110)
Нет
18.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (63)
1:2 Ювентус
9.6% (22)
2:1 Вильярреал
8.3% (19)
1:0 Вильярреал
4.8% (11)
0:2 Ювентус
2.6% (6)
0:1 Ювентус
2.6% (6)
1:3 Ювентус
1.3% (3)
2:3 Ювентус
0.9% (2)
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