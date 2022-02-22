Вильярреал

До матча

— Сегодня форвард "Ювентуса" Душан Влахович дебютирует в Лиге чемпионов, посмотрим, как сербский футболист себя проявит в Испании и сможет ли он помочь итальянскому клубу добиться положительного для себя результата.

— Рассудит этот матч немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему на бровках будут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервным арбитром на этот матч назначен Свен Яблонски За VAR будут отвечать Бастиан Данкерт и Харм Осмерс.