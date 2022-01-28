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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Вильярреал
Ювентус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 4 0.67
Капу Этьен 2 0.33
Морено Херард 1 0.17
Алькасер Пако 1 0.17
Морено Альберто 1 0.17
Тригерос Мануэль 1 0.17
Чуквезе Саму 1 0.17
Пино Йереми 1 0.17
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (2) 0.5
Мората Альваро 2 0.33
Кьеза Федерико 2 0.33
Алекс Сандро 1 0.17
Кин Мойзе 1 0.17
Кулушевски Деян 1 0.17
Бернардески Федерико 0 0
Де Шильо Маттиа 0 0
Бентанкур Родриго 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Рабио Адриен 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0
Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0
Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
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1/2 финала
?
?
?
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Вильярреал 15.4% (8)
    X 50% (26)
    Ювентус 34.6% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Ювентус
    2.72
    3.34
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Вильярреал - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Вильярреал - Ювентус

    Исход игры
    Вильярреал
    15.4% (8)
    Ничья
    50% (26)
    Ювентус
    34.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.4% (21)
    1:2 Ювентус
    21.2% (11)
    2:1 Вильярреал
    9.6% (5)
    0:1 Ювентус
    3.8% (2)
    1:3 Ювентус
    3.8% (2)
    1:0 Вильярреал
    3.8% (2)
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    Вильярреал
    Ювентус

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