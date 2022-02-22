Лига чемпионов 2021-2022
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
16
Менди
Эдуар
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
30
Лео
Жардим
24
Онана
Амаду
8
Шека
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
68 Вейл ХарвиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Ро ЖюльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Лилль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|3
|0.5
|Лукаку Ромелу
|2
|0.33
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.33
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.17
|Зиеш Хаким
|1
|0.17
|Кристенсен Андреас
|1
|0.17
|Чалоба Трево
|1
|0.17
|Хаверц Кай
|1
|0.17
|Джеймс Рис II
|1
|0.17
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Пулишич Кристиан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|3 (1)
|0.5
|Йилмаз Бурак
|2
|0.33
|Иконе Жонатан
|1
|0.17
|Гомес Анхель
|1
|0.17
|Челик Зеки
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Шека
|3
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Фонте Жозе
|2
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Джало Тьягу
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0
Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Прогнозы на матч Челси - Лилль
Исход игры
Челси
88.9% (169)
Ничья
8.9% (17)
Лилль
2.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
27.82% (37)
Меньше
72.18% (96)
Обе команды забьют
Да
24.06% (32)
Нет
75.94% (101)
Популярный счёт
2:0 Челси
41.6% (79)
2:1 Челси
9.5% (18)
1:0 Челси
6.8% (13)
3:1 Челси
5.8% (11)
3:0 Челси
2.6% (5)
1:1 Ничья
1.6% (3)
4:0 Челси
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!