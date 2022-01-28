Олимпиада 2022
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Лилль

История личных встреч

Челси
Лилль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 3 0.5
Лукаку Ромелу 2 0.33
Жоржиньо II 2 (2) 0.33
Хадсон-Одои Каллум 1 0.17
Зиеш Хаким 1 0.17
Кристенсен Андреас 1 0.17
Чалоба Трево 1 0.17
Хаверц Кай 1 0.17
Джеймс Рис II 1 0.17
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Рюдигер Антонио 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 3 (1) 0.5
Йилмаз Бурак 2 0.33
Иконе Жонатан 1 0.17
Гомес Анхель 1 0.17
Челик Зеки 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Шека 3 0
Бамба Джонатан 3 0
Йилмаз Бурак 2 0
Фонте Жозе 2 0
Грбич Иво 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Челик Зеки 1 0
Джало Тьягу 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0
Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Челси 94.2% (49)
    X 3.8% (2)
    Лилль 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Лилль
    1.37
    5.43
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Лилль онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Лилль

    Исход игры
    Челси
    94.2% (49)
    Ничья
    3.8% (2)
    Лилль
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (16)
    Меньше
    65.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (14)
    Нет
    69.57% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    46.2% (24)
    2:1 Челси
    17.3% (9)
    1:0 Челси
    11.5% (6)
    3:1 Челси
    9.6% (5)
    3:0 Челси
    3.8% (2)
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    Лилль

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