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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Совсем скоро португальская "Бенфика" и амстердамский "Аякс" сойдутся в первом матче противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов. Текстовая трансляция этой встречи будет доступна на LiveResult.Ru, проведёт её Кирилл Иванцов.