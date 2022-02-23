Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Эштадиу да Луш
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
27
Силва
Рафа
28
Вайгль
Юлиан
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nelson Verissimo
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Аякс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|3 (1)
|0.5
|Родригес Фелипе II
|1
|0.17
|Жилберто Жуниор
|1
|0.17
|Силва Рафа
|1
|0.17
|Яремчук Роман
|1
|0.17
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|10 (1)
|1.67
|Бергёйс Стивен
|3
|0.5
|Антони
|2
|0.33
|Тадич Душан
|1
|0.17
|Блинд Дэйли
|1
|0.17
|Классен Дэви
|1
|0.17
|Нерес Давид
|1
|0.17
|Тальяфико Николас
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Адель Таарабт
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
13%
3
16%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
25%
5
26%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1
Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0
ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
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1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика - Аякс
Исход игры
Бенфика
19.6% (32)
Ничья
23.9% (39)
Аякс
56.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
76.87% (103)
Меньше
23.13% (31)
Обе команды забьют
Да
94.78% (127)
Нет
5.22% (7)
Популярный счёт
1:2 Аякс
36.2% (59)
1:1 Ничья
14.7% (24)
2:1 Бенфика
11.7% (19)
1:3 Аякс
6.1% (10)
2:2 Ничья
4.9% (8)
2:3 Аякс
1.8% (3)
3:2 Бенфика
1.2% (2)
1:0 Бенфика
1.2% (2)
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