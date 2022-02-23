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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бенфика
 
Позже

Стадион:
Аякс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 163
Бенфика 19.6% (32)
X 23.9% (39)
Аякс 56.4% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Аякс
4.90
4.33
2.05
Все Коэффициенты
Новости
99
Влаходимос
Одиссей
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
28
Вайгль
Юлиан
49
Адель
Таарабт
7
Эвертон
Соарес
9
Нуньес
Дарвин
88
Рамуш
Гонсалу
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Бенфика
4-4-2
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Аякс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ТМС
0:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 3 (1) 0.5
Родригес Фелипе II 1 0.17
Жилберто Жуниор 1 0.17
Силва Рафа 1 0.17
Яремчук Роман 1 0.17
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 10 (1) 1.67
Бергёйс Стивен 3 0.5
Антони 2 0.33
Тадич Душан 1 0.17
Блинд Дэйли 1 0.17
Классен Дэви 1 0.17
Нерес Давид 1 0.17
Тальяфико Николас 0 0
Шуурс Перр 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Адель Таарабт 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Яремчук Роман 1 0
Лукас VI 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тимбер Юррьен 2 0
Алле Себастьян 1 0
Шуурс Перр 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
13%
3
16%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
25%
5
26%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1
Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0
ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
1 Вильярреал
1 Ювентус
2 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Первый тайм
  • 1'
    "Бенфика" выбрала красно-белую форму, "Аякс" вышел в тёмной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 1'
    Бенфика контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бенфика начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Бенфика - Аякс онлайн


Прогнозы на матч Бенфика - Аякс

Исход игры
Бенфика
19.6% (32)
Ничья
23.9% (39)
Аякс
56.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
76.87% (103)
Меньше
23.13% (31)
Обе команды забьют
Да
94.78% (127)
Нет
5.22% (7)
Популярный счёт
1:2 Аякс
36.2% (59)
1:1 Ничья
14.7% (24)
2:1 Бенфика
11.7% (19)
1:3 Аякс
6.1% (10)
2:2 Ничья
4.9% (8)
2:3 Аякс
1.8% (3)
3:2 Бенфика
1.2% (2)
1:0 Бенфика
1.2% (2)
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Бенфика
Аякс

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