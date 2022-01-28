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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бенфика
 
Позже

Стадион:
Аякс
Прогнозы 50
Бенфика 28% (14)
X 18% (9)
Аякс 54% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Аякс
4.56
4.10
2.05
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бенфика
Аякс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
ТМС
0:1
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 3 (1) 0.5
Родригес Фелипе II 1 0.17
Жилберто Жуниор 1 0.17
Силва Рафа 1 0.17
Яремчук Роман 1 0.17
Мариу Жоау 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 10 (1) 1.67
Бергёйс Стивен 3 0.5
Антони 2 0.33
Тадич Душан 1 0.17
Блинд Дэйли 1 0.17
Классен Дэви 1 0.17
Нерес Давид 1 0.17
Тальяфико Николас 0 0
Шуурс Перр 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 0
Мариу Жоау 2 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Силва Рафа 2 0
Вайгль Юлиан 2 0
Адель Таарабт 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Яремчук Роман 1 0
Лукас VI 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тимбер Юррьен 2 0
Алле Себастьян 1 0
Шуурс Перр 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
13%
3
16%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
25%
5
26%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1
Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0
ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
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1/2 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 февраля 2022, осталось 2 дня 17 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Бенфика 28% (14)
    X 18% (9)
    Аякс 54% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Аякс
    4.56
    4.10
    2.05
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Бенфика - Аякс онлайн


    Прогнозы на матч Бенфика - Аякс

    Исход игры
    Бенфика
    28% (14)
    Ничья
    18% (9)
    Аякс
    54% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (36)
    Меньше
    21.74% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    95.65% (44)
    Нет
    4.35% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    38% (19)
    2:1 Бенфика
    22% (11)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    1:3 Аякс
    8% (4)
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    Бенфика
    Аякс

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