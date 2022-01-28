Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Эштадиу да Луш
История личных встреч
Бенфика
Аякс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|3 (1)
|0.5
|Родригес Фелипе II
|1
|0.17
|Жилберто Жуниор
|1
|0.17
|Силва Рафа
|1
|0.17
|Яремчук Роман
|1
|0.17
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|10 (1)
|1.67
|Бергёйс Стивен
|3
|0.5
|Антони
|2
|0.33
|Тадич Душан
|1
|0.17
|Блинд Дэйли
|1
|0.17
|Классен Дэви
|1
|0.17
|Нерес Давид
|1
|0.17
|Тальяфико Николас
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Адель Таарабт
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тимбер Юррьен
|2
|0
|Алле Себастьян
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
13%
3
16%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
25%
5
26%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боавишта - Бенфика 2:2 Бенфика - Санта-Клара 2:1 Тондела - Бенфика 1:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Бенфика - Спортинг Л 1:2 Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1
Аякс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0
ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
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1/2 финала
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— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика - Аякс
Исход игры
Бенфика
28% (14)
Ничья
18% (9)
Аякс
54% (27)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (36)
Меньше
21.74% (10)
Обе команды забьют
Да
95.65% (44)
Нет
4.35% (2)
Популярный счёт
1:2 Аякс
38% (19)
2:1 Бенфика
22% (11)
1:1 Ничья
16% (8)
1:3 Аякс
8% (4)
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