Атлетико М

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Приветствую всех любителей футбола. В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов свой поединок сегодня проведут "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды испытывают сейчас не лучшие времени, так что сложно предсказать победителя заранее, потому будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!