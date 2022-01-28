Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Ванда Метрополитано
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|4
|0.67
|Де Пауль Родриго
|1
|0.17
|Корреа Анхель
|1
|0.17
|Суарес Луис
|1 (1)
|0.17
|Коке Хорхе
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6
|1
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.17
|Магуайр Гарри
|1
|0.17
|Теллес Алекс
|1
|0.17
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.17
|Санчо Джедон
|1
|0.17
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Лингард Джесси
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе Аугусто IV
|1
|1
|Суарес Луис
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гризманн Антуан
|0
|1
|Карраско Янник
|0
|1
|Коке Хорхе
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уан-Биссака Аарон
|0
|1
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Шоретире Шола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
80%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
57%
5
45%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2
Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Прогнозы на матч Атлетико М - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Атлетико М
32% (16)
Ничья
50% (25)
Манчестер Юнайтед
18% (9)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
81.82% (36)
Нет
18.18% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (18)
2:1 Атлетико М
24% (12)
1:2 Манчестер Юнайтед
6% (3)
2:2 Ничья
6% (3)
1:0 Атлетико М
6% (3)
0:1 Манчестер Юнайтед
4% (2)
0:0 Ничья
4% (2)
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