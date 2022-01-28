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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 4 0.67
Де Пауль Родриго 1 0.17
Корреа Анхель 1 0.17
Суарес Луис 1 (1) 0.17
Коке Хорхе 0 0
Лемар Тома 0 0
Лоди Ренан 0 0
Фелиш Жоау 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 1
Гринвуд Мэйсон 1 0.17
Магуайр Гарри 1 0.17
Теллес Алекс 1 0.17
Рэшфорд Маркус 1 0.17
Санчо Джедон 1 0.17
Фернандеш Бруну 0 0
Шоу Люк 0 0
Лингард Джесси 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе Аугусто IV 1 1
Суарес Луис 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гризманн Антуан 0 1
Карраско Янник 0 1
Коке Хорхе 1 0
Корреа Анхель 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уан-Биссака Аарон 0 1
Роналду Криштиану 1 0
Кавани Эдинсон 1 0
Матич Неманья 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Теллес Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Шоретире Шола 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
80%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
57%
5
45%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2
Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
0 Вильярреал
0 Ювентус
0 Челси
0 Лилль
0 Бенфика
0 Аякс
0 Атлетико М
0 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
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?
?
?
?
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1/2 финала
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?
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 февраля 2022, осталось 2 дня 17 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Атлетико М 32% (16)
    X 50% (25)
    Манчестер Юнайтед 18% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.50
    3.44
    3.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Атлетико М
    32% (16)
    Ничья
    50% (25)
    Манчестер Юнайтед
    18% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (18)
    Меньше
    59.09% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (18)
    2:1 Атлетико М
    24% (12)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    6% (3)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    1:0 Атлетико М
    6% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4% (2)
    0:0 Ничья
    4% (2)
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    Атлетико М
    Манчестер Юнайтед

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