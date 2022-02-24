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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:1
Перерыв

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:0
39' Не забитый пенальти
Андре Силва
0:1
39' Гол
Орбан Вилли

Ход матча

39'
0:0
Андре Силва
39'
0:1
Орбан Вилли

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 150
Реал Сосьедад 30.7% (46)
X 34.7% (52)
РБ Лейпциг 34.7% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
РБ Лейпциг
3.04
4.70
2.47
Все Коэффициенты
13
Райан
Мэтт
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
3
Субименди
Мартин
5
Субельдия
Игор
17
Рафинья
Алькантара
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
16
Клостерманн
Лукас
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
39
Хенрихс
Бенджамин
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Реал Сосьедад
4-4-2
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.38
Оярсабаль Микель 3 (2) 0.38
Сорлот Александр 2 0.25
Янузай Аднан 1 0.13
Мерино Микель 1 0.13
Ле Норман Робен 1 0.13
Сальдуа Хосеба 0 0
Рико Диего 0 0
Субельдия Игор 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Субименди Мартин 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Вилли 1 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.5
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.5
Анхелиньо Хосе 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Янузай Аднан 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Горосабел Андони 1 0
Мерино Микель 1 0
Исак Александр 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лейпциг" всё же смог дожать оборону "Реала Сосьедад" и открыть счёт в матче. Всё шло к тому, что команда Доменико Тедеско должна забить. Сегодня Мэттью Райан играет как-то нервно, но ему регулярно удавалось исправляться за собственные ошибки. По большому счёту, он даже исправился за пенальти, но в итоге добивание Орбана уже проспали защитники испанского клуба. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Энтони Тейлор к основному времени матча. 
  • Судья
    44'
    Лаймер в центре поля зацепил Исака, но при этом упал Александр уже из-за контакта с Энтони Тейлором, в итоге главный арбитр матча назначил спорный мяч. 
  • 43'
    Симакан из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Ольмо не смог добраться до мяча, но поблагодарил партнёра по команде за попытку. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Исак в борьбе за верховой мяч на половине поля "Лейпцига" нарушил правила против Симакана. 
  • Офсайд
    41'
    Из центра поля последовал заброс к штрафной площади "Реала Сосьедад" на Нкунку, Кристофер оказался в офсайде. 
  • Видеоповтор
    40'
    В момент удара Силвы Райан двумя ногами вышел за линию ворот, но судьи из комнаты VAR не стали придираться и заставлять перебивать пенальти. 
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Орбан!!! Силва с "точки" плохо пробил в левый угол ворот, Райан угадал направление удара и спас свою команду, но Мэттью невольно отбил мяч к правому углу вратарской, Орбан первым успел сыграть на добивании и в итоге мяч всё же оказался в сетке. 
  • Пенальти!
    38'
    Пенальти назначается в ворота "Реала Сосьедад"! Нкунку отыгрался с Ольмо при входе в штрафную площадь по правой половине поля, далее уже Райан ошибся при игре на выходе и сбил Кристофера, Энтони Тейлор после небольшой паузы дал свисток и указал на "точку". 
  • 37'
    Довольно сильно успокоилась у нас игра под конец первого тайма, всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
  • 36'
    Нкунку пробил по воротам от радиуса штрафной площади, Оярсабаль успел подставить ногу, а далее мяч слабо полетел точно в руки Райану. 
  • Офсайд
    35'
    Гвардиол из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Силва забрался в небольшой офсайд. 
  • 34'
    Нкунку с левого фланга выполнил слабую подачу в штрафную площадь, игроки "Реала Сосьедад" спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Субельдия на правом фланге нарушил правила против Лаймера. Игроки "Лейпцига" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Желтая карточка
    32'
    Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Офсайд
    31'
    Клостерманн со стандарта выполнил заброс на ход Лаймеру, Конрад забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Муньос в центре поля нарушил правила против Клостерманна. Игроки "Лейпцига" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    29'
    Исак в борьбе с Симаканом на половине поля "Лейпцига" оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Лаймер в центре поля нарушил правила против Рафиньи. Игроки "Реала Сосьедад" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 27'
    Субименди разогнал атаку по центру, затем последовала передача на правый фланг на ход Сальдуа, Хосеба выполнил подачу в центр штрафной площади, Симакан головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 26'
    Нкунку грубо ошибся при обработке мяча на левом фланге, в итоге "Лейпциг" упустил шанс провести ещё одну атаку. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Субельдия в центре поля нарушил правила против Силвы. Симакан достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 24'
    Оярсабаль у углового флажка на левом фланге выполнил прострел в штрафную площадь, Клостерманн очень грамотно подставил ногу, мяч в итоге он капитана "Реала Сосьедад" ушёл за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    23'
    Ольмо со стандарта выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади, Орбан в касание пробил по воротам, Райан за счёт грамотной позиции успел сложиться и намертво поймать мяч в непростой ситуации. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Райан ошибся при игре на выходе на правом углу штрафной площади и в итоге взял мяч в руки за линией штрафной. Опасный стандарт на правом фланге заработал "Лейпциг". 
  • Угловой
    21'
    Угловой у ворот "Реала Сосьедад". Ольмо выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки испанского клуба сыграли очень внимательно и выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Рафинья в центре поля сбил Ольмо. Начинают постепенно закипать страсти у нас в игре. 
  • Судья
    19'
    Энтони Тейлор у радиуса штрафной площади невольно сыграл за "Лейпциг" и просто за счёт своей позиции не дал Субименди добраться до мяча. 
  • 18'
    Орбан решился на удар в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 17'
    Симакан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Субельдию. 
  • 16'
    Ольмо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, Лаймер попытался пробить по воротам, но попытка вышла крайне скверной. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Субименди на своей половине поля нарушил правила против Ольмо. Игроки "Лейпцига" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Опасный момент
    14'
    Ольмо теперь уже пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    13'
    Райан попал под прессинг Ольмо в своей штрафной площади, в итоге Мэттью ошибся с передачей на левую половину поля, Кампль перехватил мяч, но затем Кевин слишком близко сблизился с голкипером и позволил Райану исправить свою ошибку. 
  • 12'
    Исак из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Муньосу по правому флангу, в итоге его вновь за счёт лучшей позиции опередил Орбан, который затем спокойно отыгрался с Гулачи. 
  • Судья
    11'
    Ольмо в борьбе с Рафиньей оказался на газоне на половине поля "Реала Сосьедад", Энтони Тейлор справедливо показал, что нужно играть дальше. 
  • 10'
    Оярсабаль с правого фланга теперь уже выполнил подачу в центр к линии вратарской, на этот раз Орбан за счёт позиции спокойно разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 9'
    Порту с правого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади, Кампль за счёт грамотной позиции перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Исак перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лейпцига", правила были нарушены против Гвардиола. 
  • 7'
    Лаймер выполнил довольно неплохой заброс в штрафную площадь "Реала Сосьедад", но Нкунку не смог обработать мяч, в итоге Райан спокойно перехватил его при игре на выходе. 
  • 6'
    Кампль с партнёрами по команде решил разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но ничего интересного на правом фланге игроки "Лейпцига" сейчас придумать не смогли. 
  • Опасный момент
    5'
    Лаймер разогнал контратаку по левому флангу, затем Конрад выполнил передачу на правый угол штрафной площади, куда набежал Клостерманн, Лукас в касание пробил по воротам, Райан сократил дистанцию и спас свою команду, а далее защитники "Реала Сосьедад" выбили мяч на угловой. 
  • Угловой
    4'
    Оярсабаль выполнил подачу в центр штрафной площади, Ле Норман головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Гулачи всё контролировал. 
  • 3'
    Оярсабаль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Клостерманна и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Нкунку в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Исака. Игроки "Реала Сосьедад" спокойно разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Напомним, что у нас нет правила гостевого гола, а поэтому сегодня в любом случае командам придётся играть на победу, посмотрим, будут ли команды стараться играть в атакующий футбол, либо будут больше действовать с оглядкой на собственные ворота. 
  • До матча
  • Напоминаем, что первая встреча в Германии завершилась вничью со счётом 2:2. Будем надеяться, что сегодня команды покажут нам хороший футбол, который также будет сопровождаться немалым количеством забитых мячей. 
  • Рассудит этот матч английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему на бровках будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром на этот матч назначен Питер Бэнкс. За VAR будут отвечать Пол Тирни и Даррен Инглэнд. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Реалом Сосьедад" и немецким "Лейпцигом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 150
    Реал Сосьедад 30.7% (46)
    X 34.7% (52)
    РБ Лейпциг 34.7% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    РБ Лейпциг
    3.04
    4.70
    2.47
    Все Коэффициенты
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Орбан Вилли бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Андре Силва пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:1 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Реал Сосьедад
30.7% (46)
Ничья
34.7% (52)
РБ Лейпциг
34.7% (52)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
87.41% (118)
Нет
12.59% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (41)
1:2 РБ Лейпциг
21.3% (32)
2:1 Реал Сосьедад
20% (30)
1:0 Реал Сосьедад
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.7% (7)
1:3 РБ Лейпциг
3.3% (5)
2:0 Реал Сосьедад
2.7% (4)
0:1 РБ Лейпциг
2% (3)
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РБ Лейпциг

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