Исак в борьбе за верховой мяч на половине поля "Лейпцига" нарушил правила против Симакана.

Симакан из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Ольмо не смог добраться до мяча, но поблагодарил партнёра по команде за попытку.

Лаймер в центре поля зацепил Исака, но при этом упал Александр уже из-за контакта с Энтони Тейлором, в итоге главный арбитр матча назначил спорный мяч.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лейпциг" всё же смог дожать оборону "Реала Сосьедад" и открыть счёт в матче. Всё шло к тому, что команда Доменико Тедеско должна забить. Сегодня Мэттью Райан играет как-то нервно, но ему регулярно удавалось исправляться за собственные ошибки. По большому счёту, он даже исправился за пенальти, но в итоге добивание Орбана уже проспали защитники испанского клуба.

41' Из центра поля последовал заброс к штрафной площади "Реала Сосьедад" на Нкунку, Кристофер оказался в офсайде.

40' В момент удара Силвы Райан двумя ногами вышел за линию ворот, но судьи из комнаты VAR не стали придираться и заставлять перебивать пенальти.

39' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Орбан!!! Силва с "точки" плохо пробил в левый угол ворот, Райан угадал направление удара и спас свою команду, но Мэттью невольно отбил мяч к правому углу вратарской, Орбан первым успел сыграть на добивании и в итоге мяч всё же оказался в сетке.

38' Пенальти назначается в ворота "Реала Сосьедад"! Нкунку отыгрался с Ольмо при входе в штрафную площадь по правой половине поля, далее уже Райан ошибся при игре на выходе и сбил Кристофера, Энтони Тейлор после небольшой паузы дал свисток и указал на "точку".

37' Довольно сильно успокоилась у нас игра под конец первого тайма, всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

36' Нкунку пробил по воротам от радиуса штрафной площади, Оярсабаль успел подставить ногу, а далее мяч слабо полетел точно в руки Райану.

35' Гвардиол из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Силва забрался в небольшой офсайд.

34' Нкунку с левого фланга выполнил слабую подачу в штрафную площадь, игроки "Реала Сосьедад" спокойно перехватили мяч.

33' Субельдия на правом фланге нарушил правила против Лаймера. Игроки "Лейпцига" не стали спешить при розыгрыше мяча.

32' Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

31' Клостерманн со стандарта выполнил заброс на ход Лаймеру, Конрад забрался в офсайд.

30' Муньос в центре поля нарушил правила против Клостерманна. Игроки "Лейпцига" не стали спешить при розыгрыше мяча.

29' Исак в борьбе с Симаканом на половине поля "Лейпцига" оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше.

28' Лаймер в центре поля нарушил правила против Рафиньи. Игроки "Реала Сосьедад" не стали спешить при розыгрыше мяча.

27' Субименди разогнал атаку по центру, затем последовала передача на правый фланг на ход Сальдуа, Хосеба выполнил подачу в центр штрафной площади, Симакан головой выбил мяч подальше от своих ворот.

26' Нкунку грубо ошибся при обработке мяча на левом фланге, в итоге "Лейпциг" упустил шанс провести ещё одну атаку.

25' Субельдия в центре поля нарушил правила против Силвы. Симакан достаточно быстро разыграл стандарт.

24' Оярсабаль у углового флажка на левом фланге выполнил прострел в штрафную площадь, Клостерманн очень грамотно подставил ногу, мяч в итоге он капитана "Реала Сосьедад" ушёл за лицевую линию поля.

23' Ольмо со стандарта выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади, Орбан в касание пробил по воротам, Райан за счёт грамотной позиции успел сложиться и намертво поймать мяч в непростой ситуации.

22' Райан ошибся при игре на выходе на правом углу штрафной площади и в итоге взял мяч в руки за линией штрафной. Опасный стандарт на правом фланге заработал "Лейпциг".

21' Угловой у ворот "Реала Сосьедад". Ольмо выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки испанского клуба сыграли очень внимательно и выбили мяч за пределы штрафной площади.

20' Рафинья в центре поля сбил Ольмо. Начинают постепенно закипать страсти у нас в игре.

19' Энтони Тейлор у радиуса штрафной площади невольно сыграл за "Лейпциг" и просто за счёт своей позиции не дал Субименди добраться до мяча.

18' Орбан решился на удар в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

17' Симакан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Субельдию.

16' Ольмо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, Лаймер попытался пробить по воротам, но попытка вышла крайне скверной.

15' Субименди на своей половине поля нарушил правила против Ольмо. Игроки "Лейпцига" тщательно готовятся к стандарту.

14' Ольмо теперь уже пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

13' Райан попал под прессинг Ольмо в своей штрафной площади, в итоге Мэттью ошибся с передачей на левую половину поля, Кампль перехватил мяч, но затем Кевин слишком близко сблизился с голкипером и позволил Райану исправить свою ошибку.

12' Исак из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Муньосу по правому флангу, в итоге его вновь за счёт лучшей позиции опередил Орбан, который затем спокойно отыгрался с Гулачи.

11' Ольмо в борьбе с Рафиньей оказался на газоне на половине поля "Реала Сосьедад", Энтони Тейлор справедливо показал, что нужно играть дальше.

10' Оярсабаль с правого фланга теперь уже выполнил подачу в центр к линии вратарской, на этот раз Орбан за счёт позиции спокойно разрядил обстановку у своих ворот.

9' Порту с правого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади, Кампль за счёт грамотной позиции перехватил мяч.

8' Исак перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лейпцига", правила были нарушены против Гвардиола.

7' Лаймер выполнил довольно неплохой заброс в штрафную площадь "Реала Сосьедад", но Нкунку не смог обработать мяч, в итоге Райан спокойно перехватил его при игре на выходе.

6' Кампль с партнёрами по команде решил разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но ничего интересного на правом фланге игроки "Лейпцига" сейчас придумать не смогли.

5' Лаймер разогнал контратаку по левому флангу, затем Конрад выполнил передачу на правый угол штрафной площади, куда набежал Клостерманн, Лукас в касание пробил по воротам, Райан сократил дистанцию и спас свою команду, а далее защитники "Реала Сосьедад" выбили мяч на угловой.

4' Оярсабаль выполнил подачу в центр штрафной площади, Ле Норман головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Гулачи всё контролировал.

3' Оярсабаль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Клостерманна и ушёл на угловой.

2' Нкунку в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Исака. Игроки "Реала Сосьедад" спокойно разыграли стандарт.