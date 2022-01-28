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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
Прогнозы 50
Реал Сосьедад 44% (22)
X 34% (17)
РБ Лейпциг 22% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
РБ Лейпциг
2.65
3.66
2.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Сосьедад
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 3 0.43
Оярсабаль Микель 3 (2) 0.43
Сорлот Александр 2 0.29
Янузай Аднан 1 0.14
Мерино Микель 1 0.14
Ле Норман Робен 1 0.14
Сальдуа Хосеба 0 0
Рико Диего 0 0
Субельдия Игор 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Субименди Мартин 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 1 1
Форсберг Эмиль 1 (1) 1
Анхелиньо Хосе 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Гевара Андер 2 0
Янузай Аднан 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Горосабел Андони 1 0
Мерино Микель 1 0
Исак Александр 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Реал Сосьедад 44% (22)
    X 34% (17)
    РБ Лейпциг 22% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    РБ Лейпциг
    2.65
    3.66
    2.75
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Реал Сосьедад - РБ Лейпциг онлайн


    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    44% (22)
    Ничья
    34% (17)
    РБ Лейпциг
    22% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    32% (16)
    1:1 Ничья
    28% (14)
    1:2 РБ Лейпциг
    16% (8)
    2:0 Реал Сосьедад
    6% (3)
    1:0 Реал Сосьедад
    6% (3)
    2:2 Ничья
    6% (3)
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    Реал Сосьедад
    РБ Лейпциг

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