Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Reale Seguros Stadium
История личных встреч
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|3
|0.43
|Оярсабаль Микель
|3 (2)
|0.43
|Сорлот Александр
|2
|0.29
|Янузай Аднан
|1
|0.14
|Мерино Микель
|1
|0.14
|Ле Норман Робен
|1
|0.14
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Рико Диего
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Барренечеа Андер
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|1
|1
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|1
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - РБ Лейпциг
Исход игры
Реал Сосьедад
44% (22)
Ничья
34% (17)
РБ Лейпциг
22% (11)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
32% (16)
1:1 Ничья
28% (14)
1:2 РБ Лейпциг
16% (8)
2:0 Реал Сосьедад
6% (3)
1:0 Реал Сосьедад
6% (3)
2:2 Ничья
6% (3)
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