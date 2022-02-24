Лига конференций 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Блумфилд
0:1
85' ГолВертессен Йорбе
1:1
90' ГолСаборит Энрик
Ход матча
85'
0:1
90'
1:1
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
ПСВ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabi Kanikovski
|3
|0.38
|Шамир Эден
|2
|0.25
|Хозец Матан
|2
|0.25
|Саборит Энрик
|2 (1)
|0.25
|Перица Стипе
|2 (1)
|0.25
|Кювас Брандлей
|1
|0.13
|Альмог Эйлон
|1
|0.13
|Битон Дан
|1 (1)
|0.13
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|1
|0.5
|Вертессен Йорбе
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
14
2
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
7%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
1
50%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 2:0 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Кирьят-Шмона 1:0
Маккаби Тель-Авив - Maccabi Kabilio Jaffa 2:0 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 1:3 Хапоэль Кирьят-Шмона - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:2 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 3:0 Алашкерт - Маккаби Тель-Авив 1:1 Бейтар Трамп - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:1 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 1:1
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0
ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:1 ПСВ
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
7.3% (10)
Ничья
16.1% (22)
ПСВ
76.6% (105)
Тотал 2.5
Больше
67.67% (90)
Меньше
32.33% (43)
Обе команды забьют
Да
78.95% (105)
Нет
21.05% (28)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
51.1% (70)
1:1 Ничья
12.4% (17)
0:1 ПСВ
10.2% (14)
0:2 ПСВ
7.3% (10)
2:1 Маккаби Тель-Авив
5.1% (7)
1:3 ПСВ
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:3 ПСВ
1.5% (2)
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