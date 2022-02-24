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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
0:1
Перерыв

Стадион:
Аталанта
0'
4' Желтая карточка
Сиссе Пап Абу
0:1
40' Гол
Меле Йоаким

Ход матча

4'
Сиссе Пап Абу
 
40'
0:1
Меле Йоаким
(Де Рон Мартен)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 146
Олимпиакос 16.4% (24)
X 39% (57)
Аталанта 44.5% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Аталанта
3.58
4.90
2.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Вацлик
Томаш
40
Манолас
Костас
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
27
Лала
Кенни
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
29
Соарес
Франсиско
7
Оньекуру
Генри
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
18
Малиновский
Руслан
32
Пессина
Маттео
88
Пашалич
Марио
Олимпиакос
3-4-1-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Олимпиакос
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 0.38
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.38
Масурас Гиоргос 2 0.25
Рябчук Олег 1 0.13
Камара Мохамед III 0 0
Оньекуру Генри 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джимсити Берат 2 1
Меле Йоаким 1 0.5
Де Рон Мартен 0 0
Малиновский Руслан 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 5 0
Соарес Франсиско 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Ба Уссейну 2 0
Малонг Кунде 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пашалич Марио 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3
Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена. 
  • 44'
    Неплохая подача в штрафную, скидка головой на Камара, который пробил с лету. Мимо цели. 
  • Фол, нарушение
    43'
    А вот теперь фол есть, правда со стороны бергамасков. Штрафной на левом фланге в исполнении "Олимпиакоса". 
  • 42'
    Тут же хотели удвоить преимущество итальянцы, однако Сократис своевременно подоспел и отобрал мяч у Малиновского без фола. 
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Меле!!! Все-таки выходит вперед "Аталанта". Отличный проход Меле после паса Де Роона, Йоаким на скорости вошел в штрафную и использовал свой шанс, пробив голкиперу прямо между ног!
  • Фол, нарушение
    39'
    Оньекуру выиграл верховую борьбу на чужой половине, но арбитр заметил там касание рукой.
  • Офсайд
    38'
    Длиннющий заброс на Пессину, который отдает партнеру под удар, но... офсайд. Еще у Пессины был зафиксирован этот "вне игры". 
  • 37'
    Подача греков с правого фланга в район 11-метровой, нет удара от Соареса. 
  • Фол, нарушение
    36'
    И вновь после наращивания скорости игры "Аталанта", а точнее Песссина фолит в центре поля, тем самым давая возможность "Олимпиакосу" сбить темп. 
  • 35'
    Неплохо разыграла "Аталанта" на правом краю, после паса Хатебура его партнер прострелил в центр, без удара здесь. 
  • 34'
    Камара то ли так пробить попытался, то ли такую невнятную передачу отдал, в любом случае мяч у Муссо. 
  • 33'
    Ну, стоит признать, что владение "Олимпиакос" подровнял в последние несколько минут. Перетечет ли это в опасные моменты?
  • Фол, нарушение
    32'
    Соарес с Демиралом серьезно боролись за мяч в центре поля, в итоге турецкий футболист сфолил на сопернике. 
  • 31'
    Ух, чуть на ровном месте хозяева не отдали мяч сопернику, но Сиссе продемонстрировал свою скорость и догнал сферу, которая шла в аут. 
  • 30'
    Подача Рябчука с левого фланга, но там никого. Аут на противоположном краю. 
  • Офсайд
    29'
    Супер момент был у Меле, но тут офсайд. Причем гола и так не было с этого выхода один на одиин. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Фолит "Аталанта" примерно в центре поля, и это шанс для хозяев отодвинуть игру со своей половины. 
  • 27'
    Бергамаски в очередной раз начинают свою позиционную атаку, по правому краю пройти не выходит, однако греки буквально на отбой играют в этой ситуации. 
  • 26'
    Фройлер задумал диагональ на чужой половине, получилось слишком неточно. 
  • 25'
    Довольно уверенно итальянцы комбинируют в центре поля, "Олимпиакос" предпочитает встречать соперника поглубже.
  • 23'
    "Олимпиакосу" пока довольно трудно приходится, кроме одного дальнего удара Камара толком они ничего и не создали. 
  • 22'
    Опять Малиновский в центре внимания, украинец пробил с линии штрафной, попал в своего же, и мяч отскочил прямо в руки голкипера.
  • 21'
    Малиновский продемонстрировал свою скорость, далее прострелил в штрафную, но Папастатопулос прервал эту передачу. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Лала подал в чужую штрафную, мяч дошел до партнера, но арбитр зафиксировал фол в атаке. 
  • 19'
    "Аталанта" контролирует мяч в центре поля, опасных моментов этому матчу не хватает. 
  • 18'
    Рябчук слева пробовал обыграть Хатебура, в итоге отдал мощную передачу точно в соперника. 
  • 16'
    Сильная передача с правого фланга от "Олимпиакоса" в чужую штрафную, защита отработала этот момент. 
  • Желтая карточка
    15'
    Сиссе получил желтую карточку. 
  • Офсайд
    14'
    Длинная передача на Пессину, догнал он мяч у лицевой, однако арбитр зажег флажок. 
  • 13'
    Даже в контратаку убежали итальянцы, не самая плохая по задумке передача на Малиновского, но слишком сильно. Вацлик забрал сферу. 
  • Угловой
    12'
    Корнер не самый удачный в исполнении греков, "Аталанта" отобрала мяч. 
  • 11'
    Сиссе быстро "летел" по левому флангу, мяч у него отобрали, но угловой.
  • Фол, нарушение
    10'
    Камара слишком резво пошел в отбор, в итоге в подкате срубил Муссо. 
  • 9'
    "Олимпиакос" в две длинных передачи попытался начать свою атаку, однако гости не пустили. 
  • 8'
    Атака по левому краю от "Аталанты", поджимают их там, приходится подать в штрафную, и хозяева отбиваются. 
  • Опасный момент
    7'
    Опасно! Быстрая атака греков, в результате которой Камара издали пробил рядом со стойкой!
  • 6'
    Быстрый розыгрыш и удар Малиновского низом в ближний угол. Вацлик сейвит. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Фолит "Олимпиакос" перед своей штрафной, неплохой стандарт для итальянцев. 
  • 4'
    Хороший зрячий пас на Пессину, у которого было пространство, но его быстро накрыли. 
  • 3'
    Хатебур боролся за мяч рядом с угловым флажком, защитник выбил, причем даже без углового. 
  • 2'
    На первых минутах "Аталанта" пробует пробиться по правому флангу, аут пока что. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Меле Йоаким бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Сиссе Пап Абу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Олимпиакос 0:1 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Олимпиакос 0:1 Аталанта

Исход игры
Олимпиакос
16.4% (24)
Ничья
39% (57)
Аталанта
44.5% (65)
Тотал 2.5
Больше
46.27% (62)
Меньше
53.73% (72)
Обе команды забьют
Да
80.6% (108)
Нет
19.4% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (47)
1:2 Аталанта
27.4% (40)
0:1 Аталанта
8.2% (12)
2:1 Олимпиакос
6.8% (10)
1:0 Олимпиакос
5.5% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Аталанта
1.4% (2)
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Олимпиакос
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