Тут же хотели удвоить преимущество итальянцы, однако Сократис своевременно подоспел и отобрал мяч у Малиновского без фола.

А вот теперь фол есть, правда со стороны бергамасков. Штрафной на левом фланге в исполнении "Олимпиакоса".

Неплохая подача в штрафную, скидка головой на Камара, который пробил с лету. Мимо цели.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Меле!!! Все-таки выходит вперед "Аталанта". Отличный проход Меле после паса Де Роона, Йоаким на скорости вошел в штрафную и использовал свой шанс, пробив голкиперу прямо между ног!

39' Оньекуру выиграл верховую борьбу на чужой половине, но арбитр заметил там касание рукой.

38' Длиннющий заброс на Пессину, который отдает партнеру под удар, но... офсайд. Еще у Пессины был зафиксирован этот "вне игры".

37' Подача греков с правого фланга в район 11-метровой, нет удара от Соареса.

36' И вновь после наращивания скорости игры "Аталанта", а точнее Песссина фолит в центре поля, тем самым давая возможность "Олимпиакосу" сбить темп.

35' Неплохо разыграла "Аталанта" на правом краю, после паса Хатебура его партнер прострелил в центр, без удара здесь.

34' Камара то ли так пробить попытался, то ли такую невнятную передачу отдал, в любом случае мяч у Муссо.

33' Ну, стоит признать, что владение "Олимпиакос" подровнял в последние несколько минут. Перетечет ли это в опасные моменты?

32' Соарес с Демиралом серьезно боролись за мяч в центре поля, в итоге турецкий футболист сфолил на сопернике.

31' Ух, чуть на ровном месте хозяева не отдали мяч сопернику, но Сиссе продемонстрировал свою скорость и догнал сферу, которая шла в аут.

30' Подача Рябчука с левого фланга, но там никого. Аут на противоположном краю.

29' Супер момент был у Меле, но тут офсайд. Причем гола и так не было с этого выхода один на одиин.

28' Фолит "Аталанта" примерно в центре поля, и это шанс для хозяев отодвинуть игру со своей половины.

27' Бергамаски в очередной раз начинают свою позиционную атаку, по правому краю пройти не выходит, однако греки буквально на отбой играют в этой ситуации.

26' Фройлер задумал диагональ на чужой половине, получилось слишком неточно.

25' Довольно уверенно итальянцы комбинируют в центре поля, "Олимпиакос" предпочитает встречать соперника поглубже.

23' "Олимпиакосу" пока довольно трудно приходится, кроме одного дальнего удара Камара толком они ничего и не создали.

22' Опять Малиновский в центре внимания, украинец пробил с линии штрафной, попал в своего же, и мяч отскочил прямо в руки голкипера.

21' Малиновский продемонстрировал свою скорость, далее прострелил в штрафную, но Папастатопулос прервал эту передачу.

20' Лала подал в чужую штрафную, мяч дошел до партнера, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

19' "Аталанта" контролирует мяч в центре поля, опасных моментов этому матчу не хватает.

18' Рябчук слева пробовал обыграть Хатебура, в итоге отдал мощную передачу точно в соперника.

16' Сильная передача с правого фланга от "Олимпиакоса" в чужую штрафную, защита отработала этот момент.

15' Сиссе получил желтую карточку.

14' Длинная передача на Пессину, догнал он мяч у лицевой, однако арбитр зажег флажок.

13' Даже в контратаку убежали итальянцы, не самая плохая по задумке передача на Малиновского, но слишком сильно. Вацлик забрал сферу.

12' Корнер не самый удачный в исполнении греков, "Аталанта" отобрала мяч.

11' Сиссе быстро "летел" по левому флангу, мяч у него отобрали, но угловой.

10' Камара слишком резво пошел в отбор, в итоге в подкате срубил Муссо.

9' "Олимпиакос" в две длинных передачи попытался начать свою атаку, однако гости не пустили.

8' Атака по левому краю от "Аталанты", поджимают их там, приходится подать в штрафную, и хозяева отбиваются.

7' Опасно! Быстрая атака греков, в результате которой Камара издали пробил рядом со стойкой!

6' Быстрый розыгрыш и удар Малиновского низом в ближний угол. Вацлик сейвит.

5' Фолит "Олимпиакос" перед своей штрафной, неплохой стандарт для итальянцев.

4' Хороший зрячий пас на Пессину, у которого было пространство, но его быстро накрыли.

3' Хатебур боролся за мяч рядом с угловым флажком, защитник выбил, причем даже без углового.

2' На первых минутах "Аталанта" пробует пробиться по правому флангу, аут пока что.