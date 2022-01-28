Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Караискакис
История личных встреч
Олимпиакос
Аталанта
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|3
|0.43
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.43
|Масурас Гиоргос
|2
|0.29
|Рябчук Олег
|1
|0.14
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Оньекуру Генри
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Агибу
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джимсити Берат
|2
|2
|Малиновский Руслан
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|4
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пашалич Марио
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3
Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Олимпиакос - Аталанта
Исход игры
Олимпиакос
16.7% (8)
Ничья
45.8% (22)
Аталанта
37.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (17)
Меньше
64.58% (31)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (21)
1:2 Аталанта
20.8% (10)
0:1 Аталанта
10.4% (5)
2:1 Олимпиакос
8.3% (4)
1:0 Олимпиакос
6.3% (3)
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