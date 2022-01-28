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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
 
Позже

Стадион:
Аталанта
Прогнозы 48
Олимпиакос 16.7% (8)
X 45.8% (22)
Аталанта 37.5% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Аталанта
3.50
3.68
2.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Олимпиакос
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 0.43
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.43
Масурас Гиоргос 2 0.29
Рябчук Олег 1 0.14
Камара Мохамед III 0 0
Оньекуру Генри 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Агибу 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джимсити Берат 2 2
Малиновский Руслан 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 4 0
Соарес Франсиско 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Ба Уссейну 2 0
Малонг Кунде 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Рябчук Олег 1 0
Камара Агибу 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пашалич Марио 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
100%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3
Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 48
    Олимпиакос 16.7% (8)
    X 45.8% (22)
    Аталанта 37.5% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Аталанта
    3.50
    3.68
    2.15
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Олимпиакос - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Олимпиакос - Аталанта

    Исход игры
    Олимпиакос
    16.7% (8)
    Ничья
    45.8% (22)
    Аталанта
    37.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.42% (17)
    Меньше
    64.58% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (21)
    1:2 Аталанта
    20.8% (10)
    0:1 Аталанта
    10.4% (5)
    2:1 Олимпиакос
    8.3% (4)
    1:0 Олимпиакос
    6.3% (3)
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    Олимпиакос
    Аталанта

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