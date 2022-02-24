Лига конференций 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Аспмира Стадион
1:0
9' ГолСольбаккен Ола
Ход матча
9'
1:0
История личных встреч
Будё-Глимт
Селтик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сольбаккен Ола
|5
|0.63
|Ботхейм Эрик
|4
|0.5
|Пеллегрино Амаль
|3
|0.38
|Салтнес Ульрик
|1
|0.13
|Эспейор Рунар
|1
|0.13
|Берг Патрик
|1
|0.13
|Фет Сондре
|1
|0.13
|Ветлесен Уго
|1
|0.13
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маеда Даизен
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
11
0
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
16
1
5 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
1
100%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1
Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0
Селтик
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Селтик - Данди 3:2 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Селтик - Райт Роверс 4:0 Абердин - Селтик 2:3
Мазеруэлл - Селтик 0:4 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Селтик - Данди Юнайтед 1:0 Хартс - Селтик 1:2 Аллоа Атлетик - Селтик 1:2 Селтик - Хиберниан 2:0 Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Сент-Миррен - Селтик 0:0 Хиберниан - Селтик 1:2 Росс Каунти - Селтик 1:2 Селтик - Мазеруэлл 1:0 Селтик - Бетис 3:2 Данди Юнайтед - Селтик 0:3 Селтик - Хартс 1:0 Селтик - Абердин 2:1 Байер Л - Селтик 3:2
Прогнозы на матч Будё-Глимт 1:0 Селтик
Исход игры
Будё-Глимт
41.6% (57)
Ничья
27% (37)
Селтик
31.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
63.91% (85)
Меньше
36.09% (48)
Обе команды забьют
Да
84.96% (113)
Нет
15.04% (20)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
28.5% (39)
1:2 Селтик
21.2% (29)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:2 Ничья
5.8% (8)
1:0 Будё-Глимт
5.8% (8)
0:2 Селтик
4.4% (6)
0:1 Селтик
2.2% (3)
2:0 Будё-Глимт
1.5% (2)
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