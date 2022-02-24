Лига Европы 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Максимир
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
37
Шутало
Йосип
24
Толич
Марко
27
Мишич
Йосип
99
Оршич
Мислав
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
71 Эмрели МахирПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
96 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
39 Юрич ДениНападающий
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
История личных встреч
Динамо Загреб
Севилья
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оршич Мислав
|3
|0.38
|Петкович Бруно
|3 (2)
|0.38
|Иванушец Лука
|1
|0.13
|Менало Лука
|1
|0.13
|Комнен Андрич
|1
|0.13
|Шутало Йосип
|1
|0.13
|Теофил-Катерин Кевин
|0
|0
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
|Булат Марко
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окампос Лукас
|1
|0.5
|Марсьяль Антони
|1
|0.5
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.5
|Гомес Алехандро
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Мишич Йосип
|2
|0
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Комнен Андрич
|1
|0
|Иванушец Лука
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
30%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Локомотив Загреб 0:0 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Риека 2:0 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Хвартски Драговоляц - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Славен 3:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Риека 1:3 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Генк 1:1 Динамо Загреб - Осиек 1:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0
Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Севилья
Исход игры
Динамо Загреб
8.4% (12)
Ничья
24.5% (35)
Севилья
67.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
75.37% (101)
Нет
24.63% (33)
Популярный счёт
1:2 Севилья
43.4% (62)
1:1 Ничья
18.2% (26)
0:1 Севилья
16.1% (23)
0:2 Севилья
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:0 Динамо Загреб
2.8% (4)
2:1 Динамо Загреб
2.1% (3)
3:2 Динамо Загреб
1.4% (2)
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