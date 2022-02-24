Корона долго танцевал с мячом на левом фланге, после чего выдал классный пас в штрафную площадку на Гомеса, но выстрел последнего был блокирован.

Мир в чужой штрафной площади вёл борьбу за подбор, но удалось ему только нарушил правила против одного из загребских защитников.

Показывают врачи, что замена понадобится защитнику. Это серьёзная неприятность для Хулена Лопетеги.

Первый тайм окончен! Без голов у нас пока что в Загребе.

43' Длинный заброс вперёд у загребцев следовал на рывок Оршича, но из ворот выскочил Буну, который за пределами штрафной площади первым добрался до мяча.

42' Рафа Мир с мячом сместился в центр с левого фланга, и пробивал по воротам метров с 27, однако мяч на себя принял один из защитников "Динамо".

41' Гомес нарушил правила на чужой половине поля, жестковато блокировав соперника, но до жёлтой карточки он не дотянул.

40' Буну освистала загребская публика, так как марокканский вратарь гостей из Севильи слишком долго готовился к вводу мяча ударом от ворот.

39' Потеряли мяч в середине поля гости, но контратака у "Динамо" получилась не лучшим образом, и завершающий пас от Оршича в штрафную площадку оказался безадресным.

37' Первый удар гости нанести по чужим воротам в этом матче - Гомес пробивал из-за пределов штрафной площади, но слабо получилось, и Ливакович легко забрал мяч.

36' Корона теперь уже у чужой штрафной площади картинно падал, намекая, что отмахнулся против него соперника, но театральности в этом эпизоде было больше.

35' Гудят и свистят болельщики на трибунах, которые считают, что против Гояка в предыдущем эпизоде нарушались правила, но, как по мне, там было сыграно в рамках правил.

34' Толич в контратаке совершил впечатляющий прорыв по центральной оси, обыграв троих соперника, после чего пасовал в штрафную площадку на Гояка, но последний проиграл силовую борьбу Диего Карлосу.

33' Правым флангом попытались обострить игру испанцы, откуда следовала подача в штрафную площадку, но один из защитников в синей форме вынес мяч просто в аут.

32' Совсем разладился контроль мяча у "Динамо", и хозяева поля теперь не могут даже центральную линию поля с мячом пересечь.

30' Как-то начали зажиматься на своей половине поля загребцы в последние минуты. Неужели уже начали чувствовать признаки физической усталости?

29' Снова в глубине поля гости выпрашивали штрафной удар, но арбитр был рядом, с уверенностью показав, что против Гомеса правила нарушены не были.

28' Нет, удара не последовало, и Гомес выполнял мягкий заброс в штрафную площадку, но защитники "Динамо" там без проблем разобрались.

27' Штрафной удар метрах в 32 от ворот хозяев поля заработал Ракитич. Решится ли кто-то нанести прямой удар с такой дистанции?

26' С левого фланга подача в штрафную площадь гостей следовала, где Ристовски пытался добраться до мяча, но роста ему не хватило - слишком высоко мяч летел.

25' Совершенно нет работы пока что у Ливаковича, и даже защитники "Динамо" практически не отпасовывают мяч на своего вратаря.

24' Впервые перешли в массированную позиционную атаку игроки "Севильи". Но особой агрессии в их действиях не исходит.

23' Ещё один корнер был заработан на левом фланге загребцами. На этот раз следовала высокая подача, но кручёный мяч вылетел за пределы поля.

22' С левого фланга подача углового снова шла на ближнюю штангу, но опять там уверенно ситуацию контролировали защитники "Севильи".

21' Мишич по центральной оси совершил впечатляющий прорыв, и пробивал по воротам из полукружия штрафной площади, но мяч попал в защитника, срикошетив на угловой.

20' Ристовски получил небольшое повреждение. Пытался он сохранить мяч в поле, но не сумел, после чего по инерции перелетел через рекламный щит, жестковато приземлившись.

19' Фанаты на трибунах с новой силой включились в поддержку любимой команды. Желают они увидеть острые ситуации у ворот Яссина Буну.

18' Растягивают паузы испанцы по-максимуму, что подтверждает предположение, озвученное мной минутой ранее.

17' Главная задача на первый тайм для "Севильи", судя по всему, просто не позволять игровому ритму повышаться.

16' "Севилья" продолжает в наступательных действиях проявлять полную пассивность и бездействие.

15' Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала на ближнюю штангу, где защищающиеся отбили мяч, а затем Ристовски с ходу пробил неудачно, не поймав толком мяч на ногу.

14' В середине поля в спину подтолкнули Толича, и арбитр решил, что надо остановить игра и отдать мяч "Динамо".

13' На левом фланге атаки удалось аут заработать гостям, но неудачно был вброшен мяч, и Ристовски просто сопроводил его за лицевую линию.

12' Очень много передач назад у "Севильи". Нервионцы, по всей видимости, будут стараться играть в эконом-режиме, помня также о предстоящем дерби с "Бетисом".

11' Решили немного попрессинговать на чужой половине поля уже и игроки "Севильи", но всего лишь силами трёх нападающих.

10' Длинным забросом вперёд свою атаку попытались свою атаку начать испанцы, но она закончилась ничем - перехватили мяч загребские защитники.

9' Хозяева поля всё смелее подключают свой высокий прессинг, стараясь заставлять ошибаться в пасах защитников "Севильи", но те пока что сохраняют полное хладнокровие.

8' Никаких активных действий мы не видим со стороны гостей, но им это не особо и нужно.

7' Севильцы снова принялись просто пасоваться поперёк поля на своей половине.

6' Попытались загребцы после острой атаки сразу навязать агрессивный отбор мяча у чужих владений, но удалось им только правила нарушить.

5' Правым флангом хозяева провели первую атаку, диагональная подача прошла на дальний край штрафной площади на Петковича, который в падении с лёту простреливал вдоль ворот, но удалось мяч подальше вынести Кунде.

4' Хулен Лопетеги уже что-то старается подсказывать от кромки поля своим подопечным, но очень непросто перекрикивать голосистых динамовских фанов.

3' Стартовые секунды встречи проходят спокойно - испанцы просто пасуются поперёк поля на своей половине, а хорваты не готовы с первых минут работать в высоком прессинге.

2' Достаточно мощно поддержка сегодня у "Динамо". Верят загребские болельщики в то, что их любимая команда сумеет осуществить сегодня камбек.