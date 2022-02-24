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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Динамо Загреб
0:0
Перерыв

Стадион:
Севилья
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 143
Динамо Загреб 8.4% (12)
X 24.5% (35)
Севилья 67.1% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Севилья
4.05
3.50
2.95
Все Коэффициенты
Новости
40
Ливакович
Доминик
28
Теофил-Катерин
Кевин
37
Шутало
Йосип
38
Франич
Бартол
13
Ристовски
Стефан
24
Толич
Марко
27
Мишич
Йосип
8
Гояк
Амер
3
Стефульж
Даниэль
21
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
24
Гомес
Алехандро
9
Корона
Хесус
12
Мир
Рафа
5
Окампос
Лукас
Динамо Загреб
3-5-2
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Динамо Загреб
Севилья

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оршич Мислав 3 0.38
Петкович Бруно 3 (2) 0.38
Иванушец Лука 1 0.13
Менало Лука 1 0.13
Комнен Андрич 1 0.13
Шутало Йосип 1 0.13
Теофил-Катерин Кевин 0 0
Ристовски Стефан 0 0
Франич Бартол 0 0
Булат Марко 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 1 0.5
Марсьяль Антони 1 0.5
Ракитич Иван 1 (1) 0.5
Гомес Алехандро 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ристовски Стефан 2 0
Мишич Йосип 2 0
Теофил-Катерин Кевин 1 0
Петкович Бруно 1 0
Ливакович Доминик 1 0
Комнен Андрич 1 0
Иванушец Лука 1 0
Толич Марко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
30%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
8 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Загреб - Локомотив Загреб 0:0 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Истра 1961 - Динамо Загреб 1:2
Динамо Загреб - Риека 2:0 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Хвартски Драговоляц - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Славен 3:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Хайдук 0:2 Динамо Загреб - Риека 1:3 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Генк 1:1 Динамо Загреб - Осиек 1:1 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:2 Биево Брдо - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Истра 1961 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0
Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов у нас пока что в Загребе.
  • Травма, повреждение
    45'
    Показывают врачи, что замена понадобится защитнику. Это серьёзная неприятность для Хулена Лопетеги.
  • Травма, повреждение
    45'
    Диего Карлос получил повреждение, и ему необходимо оказать медицинскую помощь.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мир в чужой штрафной площади вёл борьбу за подбор, но удалось ему только нарушил правила против одного из загребских защитников.
  • Опасный момент
    44'
    Корона долго танцевал с мячом на левом фланге, после чего выдал классный пас в штрафную площадку на Гомеса, но выстрел последнего был блокирован.
  • 43'
    Длинный заброс вперёд у загребцев следовал на рывок Оршича, но из ворот выскочил Буну, который за пределами штрафной площади первым добрался до мяча.
  • 42'
    Рафа Мир с мячом сместился в центр с левого фланга, и пробивал по воротам метров с 27, однако мяч на себя принял один из защитников "Динамо".
  • Фол, нарушение
    41'
    Гомес нарушил правила на чужой половине поля, жестковато блокировав соперника, но до жёлтой карточки он не дотянул.
  • 40'
    Буну освистала загребская публика, так как марокканский вратарь гостей из Севильи слишком долго готовился к вводу мяча ударом от ворот.
  • 39'
    Потеряли мяч в середине поля гости, но контратака у "Динамо" получилась не лучшим образом, и завершающий пас от Оршича в штрафную площадку оказался безадресным.
  • 37'
    Первый удар гости нанести по чужим воротам в этом матче - Гомес пробивал из-за пределов штрафной площади, но слабо получилось, и Ливакович легко забрал мяч.
  • Судья
    36'
    Корона теперь уже у чужой штрафной площади картинно падал, намекая, что отмахнулся против него соперника, но театральности в этом эпизоде было больше.
  • Судья
    35'
    Гудят и свистят болельщики на трибунах, которые считают, что против Гояка в предыдущем эпизоде нарушались правила, но, как по мне, там было сыграно в рамках правил.
  • Опасный момент
    34'
    Толич в контратаке совершил впечатляющий прорыв по центральной оси, обыграв троих соперника, после чего пасовал в штрафную площадку на Гояка, но последний проиграл силовую борьбу Диего Карлосу.
  • 33'
    Правым флангом попытались обострить игру испанцы, откуда следовала подача в штрафную площадку, но один из защитников в синей форме вынес мяч просто в аут.
  • 32'
    Совсем разладился контроль мяча у "Динамо", и хозяева поля теперь не могут даже центральную линию поля с мячом пересечь.
  • 30'
    Как-то начали зажиматься на своей половине поля загребцы в последние минуты. Неужели уже начали чувствовать признаки физической усталости?
  • Судья
    29'
    Снова в глубине поля гости выпрашивали штрафной удар, но арбитр был рядом, с уверенностью показав, что против Гомеса правила нарушены не были.
  • 28'
    Нет, удара не последовало, и Гомес выполнял мягкий заброс в штрафную площадку, но защитники "Динамо" там без проблем разобрались.
  • 27'
    Штрафной удар метрах в 32 от ворот хозяев поля заработал Ракитич. Решится ли кто-то нанести прямой удар с такой дистанции?
  • 26'
    С левого фланга подача в штрафную площадь гостей следовала, где Ристовски пытался добраться до мяча, но роста ему не хватило - слишком высоко мяч летел.
  • 25'
    Совершенно нет работы пока что у Ливаковича, и даже защитники "Динамо" практически не отпасовывают мяч на своего вратаря.
  • 24'
    Впервые перешли в массированную позиционную атаку игроки "Севильи". Но особой агрессии в их действиях не исходит.
  • Угловой
    23'
    Ещё один корнер был заработан на левом фланге загребцами. На этот раз следовала высокая подача, но кручёный мяч вылетел за пределы поля.
  • Угловой
    22'
    С левого фланга подача углового снова шла на ближнюю штангу, но опять там уверенно ситуацию контролировали защитники "Севильи".
  • Опасный момент
    21'
    Мишич по центральной оси совершил впечатляющий прорыв, и пробивал по воротам из полукружия штрафной площади, но мяч попал в защитника, срикошетив на угловой.
  • Травма, повреждение
    20'
    Ристовски получил небольшое повреждение. Пытался он сохранить мяч в поле, но не сумел, после чего по инерции перелетел через рекламный щит, жестковато приземлившись.
  • 19'
    Фанаты на трибунах с новой силой включились в поддержку любимой команды. Желают они увидеть острые ситуации у ворот Яссина Буну.
  • 18'
    Растягивают паузы испанцы по-максимуму, что подтверждает предположение, озвученное мной минутой ранее.
  • 17'
    Главная задача на первый тайм для "Севильи", судя по всему, просто не позволять игровому ритму повышаться.
  • 16'
    "Севилья" продолжает в наступательных действиях проявлять полную пассивность и бездействие.
  • Угловой
    15'
    Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала на ближнюю штангу, где защищающиеся отбили мяч, а затем Ристовски с ходу пробил неудачно, не поймав толком мяч на ногу.
  • Фол, нарушение
    14'
    В середине поля в спину подтолкнули Толича, и арбитр решил, что надо остановить игра и отдать мяч "Динамо".
  • 13'
    На левом фланге атаки удалось аут заработать гостям, но неудачно был вброшен мяч, и Ристовски просто сопроводил его за лицевую линию.
  • 12'
    Очень много передач назад у "Севильи". Нервионцы, по всей видимости, будут стараться играть в эконом-режиме, помня также о предстоящем дерби с "Бетисом".
  • 11'
    Решили немного попрессинговать на чужой половине поля уже и игроки "Севильи", но всего лишь силами трёх нападающих.
  • 10'
    Длинным забросом вперёд свою атаку попытались свою атаку начать испанцы, но она закончилась ничем - перехватили мяч загребские защитники.
  • 9'
    Хозяева поля всё смелее подключают свой высокий прессинг, стараясь заставлять ошибаться в пасах защитников "Севильи", но те пока что сохраняют полное хладнокровие.
  • 8'
    Никаких активных действий мы не видим со стороны гостей, но им это не особо и нужно.
  • 7'
    Севильцы снова принялись просто пасоваться поперёк поля на своей половине.
  • Фол, нарушение
    6'
    Попытались загребцы после острой атаки сразу навязать агрессивный отбор мяча у чужих владений, но удалось им только правила нарушить.
  • Опасный момент
    5'
    Правым флангом хозяева провели первую атаку, диагональная подача прошла на дальний край штрафной площади на Петковича, который в падении с лёту простреливал вдоль ворот, но удалось мяч подальше вынести Кунде.
  • 4'
    Хулен Лопетеги уже что-то старается подсказывать от кромки поля своим подопечным, но очень непросто перекрикивать голосистых динамовских фанов.
  • 3'
    Стартовые секунды встречи проходят спокойно - испанцы просто пасуются поперёк поля на своей половине, а хорваты не готовы с первых минут работать в высоком прессинге.
  • 2'
    Достаточно мощно поддержка сегодня у "Динамо". Верят загребские болельщики в то, что их любимая команда сумеет осуществить сегодня камбек.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Динамо Загреб 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Севилья

Исход игры
Динамо Загреб
8.4% (12)
Ничья
24.5% (35)
Севилья
67.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
75.37% (101)
Нет
24.63% (33)
Популярный счёт
1:2 Севилья
43.4% (62)
1:1 Ничья
18.2% (26)
0:1 Севилья
16.1% (23)
0:2 Севилья
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:0 Динамо Загреб
2.8% (4)
2:1 Динамо Загреб
2.1% (3)
3:2 Динамо Загреб
1.4% (2)
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Динамо Загреб
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