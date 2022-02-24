Занузи слева ушёл от Марушича и навесил в центр штрафной площади, где Тареми только чиркнул головой по мячу.

Занузи на фланге ударил по лицу Андерсона и получил жёлтую карточку.

Альберто справа со штрафного навесил на Милинкович-Савича, который головой пробил правее ворот.

Педро слева не смог прорваться в штрафную площадь через двух соперников.

45' "Лацио" решил подержать мяч в центре поля.

45' 5 минут добавил Айтекин в первом тайме.

45' Милинкович-Савич со штрафного пробил в стенку.

44' Урибе ударил по ногам Иммобиле. До ворот двадцать восемь метров.

42' Португальцы на своей половине поля не смогли удержать мяч под прессингом соперников.

41' Альберто от углового флага навесил к дальней штанге. Диогу Кошта ошибся на выходе, но у него за спиной Занузи уверенно сыграл головой.

40' Иммобиле сделал скидку на Альберто, чей удар с пятнадцати метров соперники заблокировали.

38' Подача Марушича справа не дошла до Милинкович-Савича. Португальские защитники сыграли на опережение и мяч вынесли.

37' Тареми у центрального круга сбил Милинкович-Савича.

36' Подачу Занузи слева к воротам заблокировал Андерсон.

34' М'Бемба на фланге выбил мяч у Раду.

33' Диогу Кошта забрал мяч в руки после прострела Андерсона справа.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ТАРЕМИ!!! Тареми сильно пробил низом в левый угол. Стракоша угадал направление удара, но мяч достать не смог.

31' После просмотра повтора Айтекин назначает пенальти. Сложный эпизод, который с разных ракурсов выглядит диаметрально противоположно.

30' ВАР пересматривает эпизод с падением Тареми. Айтекин ждёт подсказки от коллег. Будет ли пенальти и отмена жёлтой карточка? Айтекин отправился смотреть повтор.

29' Тареми получил жёлтую карточку за симуляцию. Мехди переусердствовал в желании заработать пенальти.

28' Иммобиле оказался в офсайде.

27' Альберто от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Лукасу не удалось удачно сыграть головой.

26' Занузи не позволил Андерсону справа прорваться к воротам.

25' Бруну Кошта справа навесил на Отавио, который головой пробил левее ворот.

24' Португальцы решили подержать мяч на своей половине поля. Идёт неспешная перепасовка.

23' Иммобиле ещё раз отправил мяч в сетку, но автор голевой передачи Андерсон был в офсайде.

22' Пас Занузи слева в штрафную площадь перехватил Патрик.

21' По сумме двух матчей счёт сравнялся. Тем интереснее всем будет следить за дальнейшими событиями.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ИММОБИЛЕ!!! От ноги Милинкович-Савича мяч отскочил вперёд на ход Иммобиле. Чиро справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и сильно пробил низом в ближний угол.

18' Иммобиле после паса Альберто слева вышел один на один с отправил мяч в сетку. Гол не засчитан из-за офсайда.

18' Андерсон слева отправил вперёд Педро. Родригес от угла штрафной площади пробил в Диогу Кошту, который расположился у ближней штанги.

17' Иммобиле по центру прошёл вперёд со смещением влево, вошёл в штрафную площадь и низом покатил мяч рядом с дальней штангой.

16' Передача Клшты справа в центр на Мартинеса получилась немного неточной.

14' "Порту" грамотно сдерживает атаки соперников и всё чаще удерживает мяч на чужой половине поля.

13' Стракоша выскочил за пределы штрафной площади и сыграл ногами, выбив мяч вперёд на партнёров.

12' Передачу Альберто слева в штрафную площадь на Иммобиле перехватил М'Бемба.

11' Лукас в центре поля сбил Тареми.

10' Акино Пепе слева откатил мяч на Отавио, чей удар с девятнадцати метров заблокировал Иммобиле.

9' Подачу Занузи слева в центр штрафной площади перехватил Иммобиле.

8' Маурицио Сарри получил жёлтую карточку от Айтекина за проявление излишних эмоций.

7' Медики оказывают Отавио помощь. Небольшая пауза в матче.

6' Раду получил жёлтую карточку за грубый фол против Отавио на фланге.

5' Тареми с двадцати трёх метров низом пробил правее ворот.

4' Альберто с двадцати семи метров пробил в спину Кеплера Пепе.

3' Команды осторожно начали встречу. Большими силами вперёд пока никто не отправляется.

2' "Лацио" играет в голубых футболках и белых трусах, "Порту" - в тёмно-синей форме.