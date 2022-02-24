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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лацио
1:1
Перерыв

Стадион:
Порту
0'
4' Желтая карточка
Раду Стефан
1:0
19' Гол
Иммобиле Чиро
1:1
31' Пенальти
Тареми Мехди
45' Желтая карточка
Занузи Зайду

Ход матча

4'
Раду Стефан
 
19'
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
1:0
31'
1:1
Тареми Мехди
45'
 
Занузи Зайду

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 154
Лацио 56.5% (87)
X 35.7% (55)
Порту 7.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Порту
2.38
3.78
5.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Стракоша
Томас
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
99
Кошта
Диогу
28
Кошта
Бруну
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
9
Тареми
Мехди
29
Мартинес
Антонио
III
Лацио
4-3-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Лацио
Порту

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (2) 0.5
Педро Родригес 1 0.13
Патрик 1 0.13
Андерсон Фелипе 1 0.13
Дзакканьи Маттиа 1 0.13
Башич Тома 1 0.13
Альберто Луис 0 0
Милинкович-Савич Сергей 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 1
Тареми Мехди 1 (1) 0.5
Мариу Жоау III 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Лукас Лейва 1 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Раду Стефан 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Катальди Данило 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Луис Фелипе 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виейра Фабиу 1 0
Груйич Марко 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Эванилсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0
Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2
Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лацио" (Рим, Италия) - "Порту" (Португалия) - 1:1.
  • 45'
    Педро слева не смог прорваться в штрафную площадь через двух соперников.
  • 45'
    Альберто справа со штрафного навесил на Милинкович-Савича, который головой пробил правее ворот.
  • Желтая карточка
    45'
    Занузи на фланге ударил по лицу Андерсона и получил жёлтую карточку.
  • 45'
    Занузи слева ушёл от Марушича и навесил в центр штрафной площади, где Тареми только чиркнул головой по мячу.
  • 45'
    "Лацио" решил подержать мяч в центре поля.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавил Айтекин в первом тайме.
  • 45'
    Милинкович-Савич со штрафного пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    44'
    Урибе ударил по ногам Иммобиле. До ворот двадцать восемь метров.
  • 42'
    Португальцы на своей половине поля не смогли удержать мяч под прессингом соперников.
  • Угловой
    41'
    Альберто от углового флага навесил к дальней штанге. Диогу Кошта ошибся на выходе, но у него за спиной Занузи уверенно сыграл головой.
  • 40'
    Иммобиле сделал скидку на Альберто, чей удар с пятнадцати метров соперники заблокировали.
  • 38'
    Подача Марушича справа не дошла до Милинкович-Савича. Португальские защитники сыграли на опережение и мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    37'
    Тареми у центрального круга сбил Милинкович-Савича.
  • 36'
    Подачу Занузи слева к воротам заблокировал Андерсон.
  • 34'
    М'Бемба на фланге выбил мяч у Раду.
  • 33'
    Диогу Кошта забрал мяч в руки после прострела Андерсона справа.
  • Пенальти
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ТАРЕМИ!!! Тареми сильно пробил низом в левый угол. Стракоша угадал направление удара, но мяч достать не смог.
  • Пенальти!
    31'
    После просмотра повтора Айтекин назначает пенальти. Сложный эпизод, который с разных ракурсов выглядит диаметрально противоположно.
  • Видеоповтор
    30'
    ВАР пересматривает эпизод с падением Тареми. Айтекин ждёт подсказки от коллег. Будет ли пенальти и отмена жёлтой карточка? Айтекин отправился смотреть повтор.
  • Желтая карточка
    29'
    Тареми получил жёлтую карточку за симуляцию. Мехди переусердствовал в желании заработать пенальти.
  • Офсайд
    28'
    Иммобиле оказался в офсайде.
  • Угловой
    27'
    Альберто от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Лукасу не удалось удачно сыграть головой.
  • 26'
    Занузи не позволил Андерсону справа прорваться к воротам.
  • 25'
    Бруну Кошта справа навесил на Отавио, который головой пробил левее ворот.
  • 24'
    Португальцы решили подержать мяч на своей половине поля. Идёт неспешная перепасовка.
  • Офсайд
    23'
    Иммобиле ещё раз отправил мяч в сетку, но автор голевой передачи Андерсон был в офсайде.
  • 22'
    Пас Занузи слева в штрафную площадь перехватил Патрик.
  • 21'
    По сумме двух матчей счёт сравнялся. Тем интереснее всем будет следить за дальнейшими событиями.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ИММОБИЛЕ!!! От ноги Милинкович-Савича мяч отскочил вперёд на ход Иммобиле. Чиро справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и сильно пробил низом в ближний угол.
  • Офсайд
    18'
    Иммобиле после паса Альберто слева вышел один на один с отправил мяч в сетку. Гол не засчитан из-за офсайда.
  • 18'
    Андерсон слева отправил вперёд Педро. Родригес от угла штрафной площади пробил в Диогу Кошту, который расположился у ближней штанги.
  • 17'
    Иммобиле по центру прошёл вперёд со смещением влево, вошёл в штрафную площадь и низом покатил мяч рядом с дальней штангой.
  • 16'
    Передача Клшты справа в центр на Мартинеса получилась немного неточной.
  • 14'
    "Порту" грамотно сдерживает атаки соперников и всё чаще удерживает мяч на чужой половине поля.
  • 13'
    Стракоша выскочил за пределы штрафной площади и сыграл ногами, выбив мяч вперёд на партнёров.
  • 12'
    Передачу Альберто слева в штрафную площадь на Иммобиле перехватил М'Бемба.
  • Фол, нарушение
    11'
    Лукас в центре поля сбил Тареми.
  • 10'
    Акино Пепе слева откатил мяч на Отавио, чей удар с девятнадцати метров заблокировал Иммобиле.
  • 9'
    Подачу Занузи слева в центр штрафной площади перехватил Иммобиле.
  • Желтая карточка
    8'
    Маурицио Сарри получил жёлтую карточку от Айтекина за проявление излишних эмоций.
  • Травма, повреждение
    7'
    Медики оказывают Отавио помощь. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    6'
    Раду получил жёлтую карточку за грубый фол против Отавио на фланге.
  • 5'
    Тареми с двадцати трёх метров низом пробил правее ворот.
  • 4'
    Альберто с двадцати семи метров пробил в спину Кеплера Пепе.
  • 3'
    Команды осторожно начали встречу. Большими силами вперёд пока никто не отправляется.
  • 2'
    "Лацио" играет в голубых футболках и белых трусах, "Порту" - в тёмно-синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стадио Олимпико"!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Занузи Зайду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди из команды Порту забивает с точки!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Иммобиле Чиро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Раду Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лацио 1:1 Порту онлайн


Прогнозы на матч Лацио 1:1 Порту

Исход игры
Лацио
56.5% (87)
Ничья
35.7% (55)
Порту
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
79.7% (106)
Нет
20.3% (27)
Популярный счёт
2:1 Лацио
27.9% (43)
1:1 Ничья
26% (40)
1:0 Лацио
11% (17)
2:0 Лацио
5.8% (9)
1:2 Порту
5.2% (8)
2:2 Ничья
5.2% (8)
3:1 Лацио
3.9% (6)
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