Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Лацио
Порту
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|3 (2)
|0.43
|Педро Родригес
|1
|0.14
|Патрик
|1
|0.14
|Андерсон Фелипе
|1
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.14
|Башич Тома
|1
|0.14
|Альберто Луис
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Антонио III
|2
|2
|Мариу Жоау III
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Лукас Лейва
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0
Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2
Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3
Прогнозы на матч Лацио - Порту
Исход игры
Лацио
69.4% (34)
Ничья
26.5% (13)
Порту
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
2:1 Лацио
46.9% (23)
1:1 Ничья
20.4% (10)
3:1 Лацио
8.2% (4)
1:0 Лацио
8.2% (4)
2:0 Лацио
6.1% (3)
2:2 Ничья
6.1% (3)
1:2 Порту
4.1% (2)
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