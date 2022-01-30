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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Порту
Прогнозы 49
Лацио 69.4% (34)
X 26.5% (13)
Порту 4.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Порту
2.35
3.64
3.34
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лацио
Порту

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 (2) 0.43
Педро Родригес 1 0.14
Патрик 1 0.14
Андерсон Фелипе 1 0.14
Дзакканьи Маттиа 1 0.14
Башич Тома 1 0.14
Альберто Луис 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 2
Мариу Жоау III 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Лукас Лейва 1 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Катальди Данило 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Луис Фелипе 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виейра Фабиу 1 0
Груйич Марко 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Эванилсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0
Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2
Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3 Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лацио 69.4% (34)
    X 26.5% (13)
    Порту 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Порту
    2.35
    3.64
    3.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лацио - Порту онлайн


    Прогнозы на матч Лацио - Порту

    Исход игры
    Лацио
    69.4% (34)
    Ничья
    26.5% (13)
    Порту
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    46.9% (23)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    3:1 Лацио
    8.2% (4)
    1:0 Лацио
    8.2% (4)
    2:0 Лацио
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:2 Порту
    4.1% (2)
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