Первый тайм

47' Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лестер

45' Как он промахнулся? Писингер Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

45' Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ихеаначо Келечи нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

43' Отличные скиллы показывает Ихеаначо Келечи , обводя своих соперников

41' Удар от ворот произведет Лестер

41' Как он промахнулся? Хаммерсхёй-Мистрати Вито имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Игрок Ихеаначо Келечи из команды Лестер неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Одей Стивен из команды Раннерс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

35' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Тилеманс Юри из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Олбрайтон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Мэддисон Джеймс из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Лестер

28' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Раннерс

24' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

22' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гравес Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лестер выполняет удар от ворот.

11' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Писингер Симон из команды Раннерс делает отличный пас, но голкипер здорово все прочитал и был на мяче первым.

9' Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лестер выполняет удар от ворот.

7' Как он промахнулся? Каллесеэ Миккель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

7' Лауэнборг Фредерик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

7' Каспер Шмейхель не дал случится голу! Одей Стивен должен был забивать, но Каспер Шмейхель сделал отличный сейв

6' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

4' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Г О О О О Л - Барнс Харви забивает с правой ноги!

2' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лестер начинает с центра поля