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Лига конференций 2021-2022

Раннерс
0:1
Перерыв

Стадион:
Лестер
0'
0:1
2' Гол
Барнс Харви

Ход матча

2'
0:1
Барнс Харви

Владение мячом

Прогнозы 135
Раннерс 2.2% (3)
X 8.1% (11)
Лестер 89.6% (121)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Лестер
7.30
5.50
1.68
Все Коэффициенты

История личных встреч

Раннерс
Лестер

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писингер Симон 2 0.25
Камара Аль-Хаджи 2 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.25
Одей Стивен 2 (1) 0.25
Гравес Симон 1 0.13
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 2 1
Ндиди Уилфред 1 0.5
Дака Пэтсон 1 0.5
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0.5

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одей Стивен 0 1
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

14
1
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
100%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1
Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0
Лестер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0
Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1
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Прогнозы 135
Раннерс 2.2% (3)
X 8.1% (11)
Лестер 89.6% (121)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Лестер
7.30
5.50
1.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Раннерс 0:1 Лестер онлайн


Прогнозы на матч Раннерс 0:1 Лестер

Исход игры
Раннерс
2.2% (3)
Ничья
8.1% (11)
Лестер
89.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
75.94% (101)
Меньше
24.06% (32)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
1:2 Лестер
54.1% (73)
0:2 Лестер
11.1% (15)
1:3 Лестер
9.6% (13)
0:1 Лестер
6.7% (9)
1:1 Ничья
4.4% (6)
0:3 Лестер
3.7% (5)
2:3 Лестер
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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