Лига конференций 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 8948
0:1
2' ГолБарнс Харви
0:2
70' ГолМэддисон Джеймс
0:3
74' ГолМэддисон Джеймс
1:3
84' ГолОдей Стивен
Ход матча
2'
0:1
70'
0:2
74'
0:3
84'
1:3
Владение мячом
История личных встреч
Раннерс
Лестер
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|3 (1)
|0.38
|Писингер Симон
|2
|0.25
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.25
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.25
|Гравес Симон
|1
|0.13
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|2
|1
|Барнс Харви
|2
|1
|Ндиди Уилфред
|1
|0.5
|Дака Пэтсон
|1
|0.5
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0.5
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одей Стивен
|0
|1
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
17
2
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1
Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0
Лестер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0
Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1
Прогнозы на матч Раннерс 1:3 Лестер
Исход игры
Раннерс
2.2% (3)
Ничья
8.1% (11)
Лестер
89.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
75.94% (101)
Меньше
24.06% (32)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
1:2 Лестер
54.1% (73)
0:2 Лестер
11.1% (15)
1:3 Лестер
9.6% (13)
0:1 Лестер
6.7% (9)
1:1 Ничья
4.4% (6)
0:3 Лестер
3.7% (5)
2:3 Лестер
3% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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