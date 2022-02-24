Второй тайм

95' Мэддисон Джеймс из команды Лестер сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Лестер заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

94' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Лестер

91' Раннерс остается без одного игрока, потому что Кехинде Тосин уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Кехинде Тосин получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Кехинде Тосин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи

86' Удар от ворот произведет Лестер

86' Как он промахнулся? Клюснер Тобиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

85' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает ударом с левой ноги!

83' Хорошую попытку сделал Кехинде Тосин . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Сегодняшная посещаемость составляет 8948 болельщиков

79' Удар от ворот произведет Лестер

79' Йонсен Лассер Берг не смог попасть в створ ударом издали

79' Одей Стивен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

78' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс подал угловой слева.

78' Удар от ворот произведет Лестер

78' Каспер Шмейхель не дал случится голу! Оливер Бундгар Кристенсен должен был забивать, но Каспер Шмейхель сделал отличный сейв

77' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Копплин Бьорн из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

75' Игрок команды Лестер совершает фол

74' Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс забивает с правой ноги!

73' Амарти Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Лестер

72' Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

72' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

71' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

68' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Андерссон Маттиас из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Судья подбегает и показывает Писингер Симон из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.

65' Отличные скиллы показывает Одей Стивен , обводя своих соперников

65' Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Лестер

64' Как он промахнулся? Одей Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Удар от ворот произведет Раннерс

62' Должен был быть гол! Мэддисон Джеймс имел отличный шанс, но Патрик Карлгрен не дал голу состоятся!

62' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен

57' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Лестер

51' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Лестер

50' Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ихеаначо Келечи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Одей Стивен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

49' Должен был быть гол! Одей Стивен имел отличный шанс, но Каспер Шмейхель не дал голу состоятся!

48' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника