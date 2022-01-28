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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 48
Глазго Рейнджерс 10.4% (5)
X 20.8% (10)
Боруссия Д 68.8% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Глазго Рейнджерс
Ничья
Боруссия Д
4.50
4.58
1.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Глазго Рейнджерс
Боруссия Д

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морелос Альфредо 3 0.43
Хаджи Янис 1 0.14
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.14
Балогун Леон 1 0.14
Руф Кемар 1 0.14
Ландстрем Джон 1 0.14
Райт Скотт 1 0.14
Кент Райан 0 0
Камара Глен 0 0
Арибо Джо 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Геррейро Рафаэль 1 1
Беллингхем Джуд 1 1

Карточки

Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 1 1
Морелос Альфредо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0
Арибо Джо 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загаду Дан-Аксель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0
Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Глазго Рейнджерс 10.4% (5)
    X 20.8% (10)
    Боруссия Д 68.8% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    Боруссия Д
    4.50
    4.58
    1.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Глазго Рейнджерс - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Боруссия Д

    Исход игры
    Глазго Рейнджерс
    10.4% (5)
    Ничья
    20.8% (10)
    Боруссия Д
    68.8% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.42% (41)
    Меньше
    14.58% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    95.83% (46)
    Нет
    4.17% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    45.8% (22)
    1:3 Боруссия Д
    12.5% (6)
    2:1 Глазго Рейнджерс
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    2:3 Боруссия Д
    4.2% (2)
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    Глазго Рейнджерс
    Боруссия Д

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