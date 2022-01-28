Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Айброкс
История личных встреч
Глазго Рейнджерс
Боруссия Д
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морелос Альфредо
|3
|0.43
|Хаджи Янис
|1
|0.14
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.14
|Балогун Леон
|1
|0.14
|Руф Кемар
|1
|0.14
|Ландстрем Джон
|1
|0.14
|Райт Скотт
|1
|0.14
|Кент Райан
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Арибо Джо
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Геррейро Рафаэль
|1
|1
|Беллингхем Джуд
|1
|1
Карточки
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|1
|1
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
4
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0
Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0 Росс Каунти - Глазго Рейнджерс 3:3 Глазго Рейнджерс - Ливингстон 1:0 Глазго Рейнджерс - Стерлинг Альбион 4:0 Абердин - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Хартс - Глазго Рейнджерс 0:2 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Глазго Рейнджерс - Данди 3:0 Хиберниан - Глазго Рейнджерс 0:1 Ливингстон - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 1:3
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Боруссия Д
Исход игры
Глазго Рейнджерс
10.4% (5)
Ничья
20.8% (10)
Боруссия Д
68.8% (33)
Тотал 2.5
Больше
85.42% (41)
Меньше
14.58% (7)
Обе команды забьют
Да
95.83% (46)
Нет
4.17% (2)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
45.8% (22)
1:3 Боруссия Д
12.5% (6)
2:1 Глазго Рейнджерс
10.4% (5)
1:1 Ничья
10.4% (5)
2:2 Ничья
10.4% (5)
2:3 Боруссия Д
4.2% (2)
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