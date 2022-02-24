Лига конференций 2021-2022
2:1
Доп. время (2 тайм)
Стадион: Тумба
1:0
20' ГолЖивкович Андрия
2:0
26' ГолВиейринья
2:1
80' ГолХег Даниэль
Ход матча
20'
1:0
26'
2:0
80'
2:1
Владение мячом
История личных встреч
ПАОК
Митьюлланд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.5
|Акпом Чуба
|2
|0.25
|Шваб Штефан
|1
|0.13
|Виейринья
|1
|0.13
|Митрицэ Александру
|1
|0.13
|Сидклей Феррейра
|1
|0.13
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хег Даниэль
|1
|0.5
|Андерссон Йоэль
|1
|0.5
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3
Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2
Прогнозы на матч ПАОК 2:1 Митьюлланд
Исход игры
ПАОК
75% (102)
Ничья
19.9% (27)
Митьюлланд
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.31% (50)
Меньше
62.69% (84)
Обе команды забьют
Да
50.75% (68)
Нет
49.25% (66)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
28.7% (39)
1:0 ПАОК
27.2% (37)
2:0 ПАОК
15.4% (21)
1:1 Ничья
15.4% (21)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:2 Митьюлланд
2.2% (3)
3:1 ПАОК
1.5% (2)
3:0 ПАОК
1.5% (2)
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