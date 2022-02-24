Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Второй тайм

93' Виктор Линд имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

93' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Рафаэль Онедика получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Лиратцис Элефтериос получил желтую карточку от судьи

91' Виктор Линд из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Тактическая замена. Теохарис Цингарас уходит с поля и его заменяет Соареш Филипе

89' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' ПАОК выполняет удар от ворот.

89' Виктор Линд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Креспо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Митьюлланд

87' Куртич Ясмин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' ПАОК выполняет удар от ворот.

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Какой промах! Феррейра Эвандер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

84' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Митьюлланд

82' Отличная возможность! Святченко Эрик упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

82' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Игрок Дюр Николас из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Удар от ворот произведет ПАОК

77' Как он промахнулся? Хег Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

77' Виктор Линд из команды Митьюлланд делает отличный кросс...

76' Виктор Линд из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.

76' Виктор Линд нанес удар, но промахнулся очень сильно.

75' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Брумадо Жуниор уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

73' Дуглас Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Матч возобновлен

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Гости сейчас реально начинают давить соперника

66' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

65' Виейринья из команды ПАОК отправил кросс в штрафную...

64' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Виейринья получил желтую карточку от судьи

61' Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе

61' Креспо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Александрос Пасхалакис не дал случится голу! Хег Даниэль должен был забивать, но Александрос Пасхалакис сделал отличный сейв

60' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Ингасон Сверрир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

57' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Рефери не любит споров - именно за это Куртич Ясмин сейчас получил желтую

55' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' ПАОК вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Олафссон Элиас-Рафн из команды Митьюлланд

50' Креспо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Митьюлланд

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' ПАОК вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Виейринья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' ПАОК выполняет удар от ворот.