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Лига конференций 2021-2022

ПАОК
2:1
Итог после пенальти

Стадион:
Митьюлланд
0'
1:0
20' Гол
Живкович Андрия
2:0
26' Гол
Виейринья
2:1
80' Гол
Хег Даниэль
3:1
121' Пенальти
Чолак Антонио-Мирко
3:1
121' Не забитый пенальти
Майер Макс
4:1
121' Пенальти
Сидклей Феррейра
4:2
121' Пенальти
Андерссон Йоэль
5:2
121' Пенальти
Шваб Штефан
5:3
121' Пенальти
Дюр Николас
6:3
121' Пенальти
Митрицэ Александру
6:4
121' Пенальти
Линн Виктор
7:4
121' Пенальти
Куртич Ясмин
5:3
Пен' Пенальти

Ход матча

20'
Живкович Андрия
1:0
26'
Виейринья
2:0
80'
2:1
Хег Даниэль
121'
Чолак Антонио-Мирко
3:1
121'
3:1
Майер Макс
121'
Сидклей Феррейра
4:1
121'
4:2
Андерссон Йоэль
121'
Шваб Штефан
5:2
121'
5:3
Дюр Николас
121'
Митрицэ Александру
6:3
121'
6:4
Линн Виктор
121'
Куртич Ясмин
7:4
Пен
5:3

Владение мячом

Прогнозы 136
ПАОК 75% (102)
X 19.9% (27)
Митьюлланд 5.1% (7)
Все прогнозы

История личных встреч

ПАОК
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.5
Акпом Чуба 2 0.25
Шваб Штефан 1 0.13
Виейринья 1 0.13
Митрицэ Александру 1 0.13
Сидклей Феррейра 1 0.13
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хег Даниэль 1 0.5
Андерссон Йоэль 1 0.5

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
2
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3
Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
ПАОК 75% (102)
X 19.9% (27)
Митьюлланд 5.1% (7)
Все прогнозы
Где смотреть матч ПАОК 2:1 Митьюлланд онлайн


Прогнозы на матч ПАОК 2:1 Митьюлланд

Исход игры
ПАОК
75% (102)
Ничья
19.9% (27)
Митьюлланд
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.31% (50)
Меньше
62.69% (84)
Обе команды забьют
Да
50.75% (68)
Нет
49.25% (66)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
28.7% (39)
1:0 ПАОК
27.2% (37)
2:0 ПАОК
15.4% (21)
1:1 Ничья
15.4% (21)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:2 Митьюлланд
2.2% (3)
3:1 ПАОК
1.5% (2)
3:0 ПАОК
1.5% (2)
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