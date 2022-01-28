Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Бенито Вильямарин
История личных встреч
Бетис
Зенит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.43
|Хуанми Мигель
|2
|0.29
|Тельо Кристиан
|2
|0.29
|Каналес Серхио
|1
|0.14
|Виллиан Жозе
|1
|0.14
|Фекир Набиль
|1
|0.14
|Гуардадо Андрес
|1
|0.14
|Гидо Родригес
|1
|0.14
|Миранда Хуан
|1
|0.14
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|1
|1
|Малком Филипе
|1
|1
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Вендел Маркус
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|1
|1
|Песселья Херман
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Лаинес Диего
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
1
33%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
13
2
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
100%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
16
3
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
13%
1
33%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0
Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2
Прогнозы на матч Бетис - Зенит
Исход игры
Бетис
78% (39)
Ничья
6% (3)
Зенит
16% (8)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (40)
Меньше
16.67% (8)
Обе команды забьют
Да
79.17% (38)
Нет
20.83% (10)
Популярный счёт
2:1 Бетис
40% (20)
2:0 Бетис
10% (5)
1:2 Зенит
10% (5)
3:1 Бетис
10% (5)
2:2 Ничья
6% (3)
3:2 Бетис
6% (3)
1:0 Бетис
6% (3)
3:0 Бетис
4% (2)
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