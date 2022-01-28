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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Бетис
 
Позже

Стадион:
Зенит
Прогнозы 50
Бетис 78% (39)
X 6% (3)
Зенит 16% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Зенит
2.08
4.00
3.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бетис
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:3
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 3 (1) 0.43
Хуанми Мигель 2 0.29
Тельо Кристиан 2 0.29
Каналес Серхио 1 0.14
Виллиан Жозе 1 0.14
Фекир Набиль 1 0.14
Гуардадо Андрес 1 0.14
Гидо Родригес 1 0.14
Миранда Хуан 1 0.14
Бельерин Эктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 1 1
Малком Филипе 1 1
Караваев Вячеслав 0 0
Вендел Маркус 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 1
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Морено Алекс 1 0
Акуоку Поль 1 0
Лаинес Диего 1 0
Миранда Хуан 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракицкий Ярослав 1 0
Барриос Вилмар 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
8%
1
33%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
100%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

16
3
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
13%
1
33%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0
Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Бетис 78% (39)
    X 6% (3)
    Зенит 16% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Зенит
    2.08
    4.00
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бетис - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Бетис - Зенит

    Исход игры
    Бетис
    78% (39)
    Ничья
    6% (3)
    Зенит
    16% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (40)
    Меньше
    16.67% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    40% (20)
    2:0 Бетис
    10% (5)
    1:2 Зенит
    10% (5)
    3:1 Бетис
    10% (5)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    3:2 Бетис
    6% (3)
    1:0 Бетис
    6% (3)
    3:0 Бетис
    4% (2)
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    Бетис
    Зенит

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