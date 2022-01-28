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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Барселона
Прогнозы 47
Наполи 57.4% (27)
X 21.3% (10)
Барселона 21.3% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Барселона
2.89
3.72
2.71
Все Коэффициенты

История личных встреч

Наполи
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ТМК
4:0
ТМК
2:1
ТМС
0:1
ТМС
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 0.57
Элмас Эльиф 4 0.57
Уна Адам 2 0.29
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.29
Политано Маттео 1 0.14
Инсинье Лоренцо 1 0.14
Лосано Ирвинг 1 0.14
Мертенс Дрис 1 (1) 0.14
Петанья Андреа 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Фабиан Руис 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 1 (1) 1

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 1 1
Манолас Костас 2 0
Кулибали Калиду 2 0
Фабиан Руис 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Демме Диего 1 0
Жуан Жезус 1 0
Петанья Андреа 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Мерет Алекс 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
1
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
1
100%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2
Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4
Барселона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2
Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Наполи 57.4% (27)
    X 21.3% (10)
    Барселона 21.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Барселона
    2.89
    3.72
    2.71
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Наполи - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Барселона

    Исход игры
    Наполи
    57.4% (27)
    Ничья
    21.3% (10)
    Барселона
    21.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    48.9% (23)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    1:2 Барселона
    14.9% (7)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
    2:0 Наполи
    4.3% (2)
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    Барселона

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