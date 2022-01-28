Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|0.57
|Элмас Эльиф
|4
|0.57
|Уна Адам
|2
|0.29
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.29
|Политано Маттео
|1
|0.14
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.14
|Лосано Ирвинг
|1
|0.14
|Мертенс Дрис
|1 (1)
|0.14
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Фабиан Руис
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Ферран
|1 (1)
|1
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|1
|1
|Манолас Костас
|2
|0
|Кулибали Калиду
|2
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Мерет Алекс
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
1
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
1
100%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Пропущено
11
1
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2
Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4
Барселона
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2
Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Барселона
Исход игры
Наполи
57.4% (27)
Ничья
21.3% (10)
Барселона
21.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (34)
Меньше
26.09% (12)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
2:1 Наполи
48.9% (23)
1:1 Ничья
14.9% (7)
1:2 Барселона
14.9% (7)
2:2 Ничья
6.4% (3)
2:0 Наполи
4.3% (2)
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