Яхшибоев справа с двадцати двух метров пробил рядом с ближней штангой.

Али на чужой половине поля ударил по ногам Траоре.

"Брага" старается держать мяч на чужой половине поля, но обострений у хозяев не получается создавать.

У Тормены не прошёл заброс вперёд по центру.

Джульен не позволил Сильве справа прорваться в штрафную площадь молдован.

Рикарду Орта исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.

Рикарду Орта от углового флага навесил к дальней штанге, где Тормена сделал скидку на Руиса, чей удар с острого угла отразил Атанасиадис.

После следующей подачи Рикарду Орты от углового флага гости выбили мяч из штрафной площади.

Второй тайм

— Перерыв! "Брага" (Португалия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 2:0.

90' Карму в чужой штрафной площади толкнул в спину Раделича.

90' Яхшибоев на фланге ударил локтем в голову Родригеша и получил жёлтую карточку.

90' Удар Каштру с четырнадцати метров заблокировал Раделич.

90' Концовку второго тайма активнее проводит "Шериф". Николов справа забрался в офсайд.

90' Замена в составе "Браги": вместо Андре Орты на поле вышел Андре Каштру.

90' Замена в составе "Браги": вместо Яна Коуто на поле вышел Бруну Родригеш.

90' 5 минут добавил Санчес во втором тайме.

90' Моура забрался в офсайд.

89' Тилль в центральном круге схватил руками Руиса и получил жёлтую карточку.

88' Коуто перед своими воротами в стыке с Тиллем получил повреждение.

87' Моура и Николов получили по жёлтой карточке за взаимные толчки в центре поля.

86' Оливейра справа убежал в отрыв и выкатил мяч на Луиса, который с девяти метров пробил выше ворот.

85' Дуланто в чужой штрафной площади в верховой борьбе получил удар в лицо. Медики приводят в чувства Густаво.

84' Тилль слева со штрафного навесил к воротам, где Матеус снова на выходе уверенно сыграл кулаками.

83' Медики быстро оказали помощь Яхшибоеву.

82' Али на фланге ударил по ногам Яхшибоева, а затем наступил на пальцы Джасурбеку.

81' Николов справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Оливейра опередил Траоре и выбил мяч из штрафной площади.

80' Моура на фланге придержал руками Траоре.

79' Моура на левом фланге забрался в офсайд.

78' Матеус выбежал за пределы штрафной площади и перехватил пас Яхшибоева вперёд на Траоре.

77' Аддо на фланге сбил Андре Орту.

76' Замена в составе "Браги": вместо Юри Медейруша на поле вышел Абель Руис.

75' Медейруш от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.

74' Моура слева прострелил к воротам, где Петро не позволил нанести удар Рикарту Орте.

73' Николов от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Матеус и выбил мяч от ворот кулаком.

72' Оливейра помешал Атанасиадису ввести мяч в игру и получил жёлтую карточку.

71' Разыграли хозяева угловой удар. Навес Андре Орты слева получился в руки Атанасиадису.

70' Оливейра справа навесил на Моуру, удар которого с двенадцати метров заблокировал Бруно.

69' Заброс Али вперёд по правому флангу на Коуто перехватил Дуланто.

68' Петро в центральном круге сбил Медейруша и получил жёлтую карточку.

67' Тилль от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Моура мяч выбил.

66' Замена в составе "Браги": вместо Родриго Гомеса на поле вышел Франсишку Моура.

65' Тилль слева навесил к воротам, где Траоре врезался в Матеуса.

64' Тилль с двадцати девяти метров пробил по воротам. Матеус мяч поймал.

63' Гомес с восемнадцати метров в падении пробил слабо в левый угол. Атанасиадис прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

62' Карму на фланге выбил мяч у Бруно.

60' Оливейра у чужой штрафной площади попал по шее рукой Раделичу.

59' Медейруш от углового флага покатил мяч на партнёра. Навес Коуто справа к воротам заблокировал Николов.

58' Яхшибоев слева навесил в руки Матеусу.

57' Тилль попытался справа отправить вперёд Траоре, но Матеус выскочил к углу штрафной площади и забрал мяч в руки.

56' Гомес с двадцати двух метров пробил левее ворот.

54' Медейруш от углового флага навесил на Тормену, удар головой которого в дальний угол не получился точным.

53' Аддо у центрального круга ударил по ногам Рикарду Орту.

52' Пас Петро по правому флангу вперёд на ход Бруно получился слишком сильным.

51' Заброс Раделича направо вперёд на Бруно получился слишком высоким.

50' Коуто справа прошёл вперёд и с двадцати метров пробил в ближний угол. Атанасиадис прилёг на траву и забрал мяч в руки.

49' "Брага" начало второго тайма проводит на чужой половине поля. Напомню, что по сумме двух матчей на текущий момент ничья.

48' Коуто справа направил мяч в руки Атанасиадису.

47' В перерыве в составе "Шерифа" произошла замена: вместо Момо Янсане на поле вышел Бобан Николов.