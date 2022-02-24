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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Брага
2:0
Доп. время (перерыв)

Стадион:
Шериф
0'
1:0
17' Гол
Медейруш Юри
21' Желтая карточка
Траоре Адама
2:0
43' Гол
Орта Рикарду
66' Желтая карточка
Петро Чарльз
69' Желтая карточка
Оливейра Витор
85' Желтая карточка
Моура Франсишку
85' Желтая карточка
Николов Бобан
88' Желтая карточка
Тилль Себастьян
90' Желтая карточка
Яхшибоев Джасурбек

Ход матча

17'
Медейруш Юри
(Орта Рикарду)
1:0
21'
 
Траоре Адама
43'
Орта Рикарду
(Медейруш Юри)
2:0
46'
 
Николов Бобан
Янсане Момо
64'
Моура Франсишку
Гомес Родриго
 
66'
 
Петро Чарльз
69'
Оливейра Витор
 
74'
Руис Абель
Медейруш Юри
 
85'
Моура Франсишку
 
85'
 
Николов Бобан
88'
 
Тилль Себастьян
89'
Каштру Андре
Коуто Ян
 
90'
Орта Андре
 
90'
 
Яхшибоев Джасурбек
90'
Родригеш Бруну
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 159
Брага 73% (116)
X 15.1% (24)
Шериф 11.9% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Шериф
1.43
4.85
8.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Матеус
Лима
2
Коуто
Ян
3
Тормена
Витор
16
Карму
Давид
70
Сильва
Фабиано
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
57
Гомес
Родриго
II
99
Оливейра
Витор
45
Медейруш
Юри
30
Атанасиадис
Гиоргос
3
Петро
Чарльз
6
Раделич
Степан
55
Дуланто
Густаво
9
Траоре
Адама
VII
77
Бруно
V
21
Аддо
Эдмонд
31
Тилль
Себастьян
16
Джульен
Кестон
99
Янсане
Момо
17
Яхшибоев
Джасурбек
Брага
4-3-3
Шериф
3-5-2

История личных встреч

Брага
Шериф

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 6 (2) 0.75
Орта Рикарду 4 0.5
Медейруш Юри 2 0.25
Гонсалес Марио 1 0.13
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.13
Секейра Нуну 0 0
Моура Франсишку 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 0.5
Тилль Себастьян 1 (1) 0.5

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Диогу 3 0
Каштру Андре 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Моура Франсишку 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Оливейра Витор 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петро Чарльз 2 0
Николов Бобан 1 0
Тилль Себастьян 1 0
Траоре Адама VII 1 0
Яхшибоев Джасурбек 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
50%
76-90

Пропущено

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0
Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0
  • Дополнительное время
  • Перерыв
    Перерыв! "Брага" (Португалия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 2:0.
  • Опасный момент
    105'
    Яхшибоев справа с двадцати двух метров пробил рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    105'
    Яхшибоев перед чужой штрафной площадью подыграл рукой.
  • 104'
    Али справа навесил к воротам, откуда мяч выбил Петро.
  • Фол, нарушение
    103'
    Аддо на фланге сбил Сильву.
  • Угловой
    102'
    После следующей подачи Рикарду Орты от углового флага гости выбили мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    101'
    Рикарду Орта от углового флага навесил к дальней штанге, где Тормена сделал скидку на Руиса, чей удар с острого угла отразил Атанасиадис.
  • 100'
    Андрет Орта слева навесил в руки Атанасиадису.
  • Угловой
    98'
    Рикарду Орта исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.
  • 97'
    Джульен не позволил Сильве справа прорваться в штрафную площадь молдован.
  • 96'
    Навес Сильвы справа на Моуру перехватил Петро.
  • 95'
    У Тормены не прошёл заброс вперёд по центру.
  • 94'
    "Брага" старается держать мяч на чужой половине поля, но обострений у хозяев не получается создавать.
  • Фол, нарушение
    92'
    Али на чужой половине поля ударил по ногам Траоре.
  • Свисток
    91'
    Первый дополнительный тайм стартовал!
  • Второй тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Брага" (Португалия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 2:0.
  • Фол, нарушение
    90'
    Карму в чужой штрафной площади толкнул в спину Раделича.
  • Желтая карточка
    90'
    Яхшибоев на фланге ударил локтем в голову Родригеша и получил жёлтую карточку.
  • 90'
    Удар Каштру с четырнадцати метров заблокировал Раделич.
  • Офсайд
    90'
    Концовку второго тайма активнее проводит "Шериф". Николов справа забрался в офсайд.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Браги": вместо Андре Орты на поле вышел Андре Каштру.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Браги": вместо Яна Коуто на поле вышел Бруну Родригеш.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавил Санчес во втором тайме.
  • Офсайд
    90'
    Моура забрался в офсайд.
  • Желтая карточка
    89'
    Тилль в центральном круге схватил руками Руиса и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    88'
    Коуто перед своими воротами в стыке с Тиллем получил повреждение.
  • Желтая карточка
    87'
    Моура и Николов получили по жёлтой карточке за взаимные толчки в центре поля.
  • Опасный момент
    86'
    Оливейра справа убежал в отрыв и выкатил мяч на Луиса, который с девяти метров пробил выше ворот.
  • Травма, повреждение
    85'
    Дуланто в чужой штрафной площади в верховой борьбе получил удар в лицо. Медики приводят в чувства Густаво.
  • 84'
    Тилль слева со штрафного навесил к воротам, где Матеус снова на выходе уверенно сыграл кулаками.
  • Травма, повреждение
    83'
    Медики быстро оказали помощь Яхшибоеву.
  • Фол, нарушение
    82'
    Али на фланге ударил по ногам Яхшибоева, а затем наступил на пальцы Джасурбеку.
  • 81'
    Николов справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Оливейра опередил Траоре и выбил мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    80'
    Моура на фланге придержал руками Траоре.
  • Офсайд
    79'
    Моура на левом фланге забрался в офсайд.
  • 78'
    Матеус выбежал за пределы штрафной площади и перехватил пас Яхшибоева вперёд на Траоре.
  • Фол, нарушение
    77'
    Аддо на фланге сбил Андре Орту.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Браги": вместо Юри Медейруша на поле вышел Абель Руис.
  • Угловой
    75'
    Медейруш от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • 74'
    Моура слева прострелил к воротам, где Петро не позволил нанести удар Рикарту Орте.
  • Угловой
    73'
    Николов от углового флага навесил к дальней штанге, куда вышел Матеус и выбил мяч от ворот кулаком.
  • Желтая карточка
    72'
    Оливейра помешал Атанасиадису ввести мяч в игру и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    71'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Андре Орты слева получился в руки Атанасиадису.
  • 70'
    Оливейра справа навесил на Моуру, удар которого с двенадцати метров заблокировал Бруно.
  • 69'
    Заброс Али вперёд по правому флангу на Коуто перехватил Дуланто.
  • Желтая карточка
    68'
    Петро в центральном круге сбил Медейруша и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    67'
    Тилль от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Моура мяч выбил.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Браги": вместо Родриго Гомеса на поле вышел Франсишку Моура.
  • 65'
    Тилль слева навесил к воротам, где Траоре врезался в Матеуса.
  • 64'
    Тилль с двадцати девяти метров пробил по воротам. Матеус мяч поймал.
  • 63'
    Гомес с восемнадцати метров в падении  пробил слабо в левый угол. Атанасиадис прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • 62'
    Карму на фланге выбил мяч у Бруно.
  • Фол, нарушение
    60'
    Оливейра у чужой штрафной площади попал по шее рукой Раделичу.
  • Угловой
    59'
    Медейруш от углового флага покатил мяч на партнёра. Навес Коуто справа к воротам заблокировал Николов.
  • 58'
    Яхшибоев слева навесил в руки Матеусу.
  • 57'
    Тилль попытался справа отправить вперёд Траоре, но Матеус выскочил к углу штрафной площади и забрал мяч в руки.
  • 56'
    Гомес с двадцати двух метров пробил левее ворот.
  • Угловой
    54'
    Медейруш от углового флага навесил на Тормену, удар головой которого в дальний угол не получился точным.
  • Фол, нарушение
    53'
    Аддо у центрального круга ударил по ногам Рикарду Орту.
  • 52'
    Пас Петро по правому флангу вперёд на ход Бруно получился слишком сильным.
  • 51'
    Заброс Раделича направо вперёд на Бруно получился слишком высоким.
  • 50'
    Коуто справа прошёл вперёд и с двадцати метров пробил в ближний угол. Атанасиадис прилёг на траву и забрал мяч в руки.
  • 49'
    "Брага" начало второго тайма проводит на чужой половине поля. Напомню, что по сумме двух матчей на текущий момент ничья.
  • 48'
    Коуто справа направил мяч в руки Атанасиадису.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Шерифа" произошла замена: вместо Момо Янсане на поле вышел Бобан Николов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Браге!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Брага" (Португалия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 2:0.
  • Угловой
    45'
    Рикарду Орта от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Санчес в первом тайме.
  • 45'
    Португальцы вновь расположились на чужой половине поля.
  • Описание гола
    43'
    ГОЛ.
    2:0.
    РИКАРДУ ОРТА. Оливейра слева выкатил мяч на Медейруша, который пасом в касание вывел к воротам Рикарду Орту, точно пробившего в правый угол.
  • 42'
    Аддо слева прошёл вперёд, но ег7о навес на Траоре получился слабым.
  • 40'
    "Шериф" контролирует мяч у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    39'
    Джульен в чужой штрафной площади толкнул в спину Сильву.
  • 38'
    Андре Орта слева с двадцати одного метра пробил по центру ворот. Атанасиадис забрал мяч в руки.
  • 37'
    Сильва справа исполнил перевод на Оливейру, который не смог остановить мяч в штрафной площади.
  • 36'
    Удар Андре Орты с двадцати трёх метров заблокировал Раделич.
  • 34'
    Медейруш по центру сделал заброс в руки Атанасиадису.
  • 33'
    Навес Траоре справа к воротам на Янсане прервал Сильва.
  • 32'
    Удар Медейруша справа от угла штрафной площади заблокировал Дуланто.
  • 30'
    "Брага" перешла на чужую половину поля и постепенно прижимает соперника к штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    29'
    Аддо в центре поля сбил Андре Орту.
  • Угловой
    28'
    Яхшибоев от углового флага навесил к дальней штанге, где мяч кулаками выбил Матеус.
  • 27'
    Андре Орта слева навесил на Рикарду Орту, который головой пробил выше ворот.
  • 26'
    Пока по сумме двух матчей преимущество у "Шерифа", но португальцам  для выравнивания ситуации осталось забить всего один гол.
  • Опасный момент
    25'
    Траоре по центру вывел один на один с голкипером Янсане, но Момо пробил в Матеуса.
  • Опасный момент
    24'
    После паса Рикарду Орты Медейруш с пятнадцати метров пробил немного выше ворот.
  • Желтая карточка
    22'
    Траоре у центрального круга попал ногой в голову Сильве и получил жёлтую карточку.
  • 21'
    Гомес с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    20'
    Гомес слева навесил к дальней штанге, где Оливейра головой не попал в угол ворот.
  • Опасный момент
    19'
    Оливейру слева вывел к воротам Гомеса, который пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Описание гола
    17'
    ГОЛ.
    1:0.
    МЕДЕЙРУШ. Рикарду Орта справа прострелил к воротам, где Медейруш подставил ногу и отправил мяч в сетку.
  • 17'
    Коуто справа от угла штрафной площади навесил в руки Атанасиадису.
  • 16'
    Удар Коуто справа из пределов штрафной площади заблокировал Дуланто.
  • Опасный момент
    15'
    Медейруш справа сделал заброс к воротам, где Оливейра в касание с угла вратарской площади не попал в ближний угол.
  • Угловой
    14'
    Медейруш от углового флага навесил в центр штрафной площади, где до мяча никто из партнёров не добрался.
  • Опасный момент
    13'
    Аддо по центру прорвался в штрафную площадь и с двенадцати метров пробил низом правее ворот.
  • Угловой
    12'
    Янсане после подачи от углового флага головой пробил немного правее ворот.
  • Фол, нарушение
    11'
    Коуто в центре поля руками придержал Джульена.
  • Офсайд
    10'
    Рикарду Орта оказался в офсайде после паса вперёд от Андре Орты.
  • Штанга
    9'
    Андре Орта с двадцати трёх метров пробил в левую штангу.
  • 8'
    Прострел Траоре справа в штрафную площадь заблокировал Андре Орта.
  • 7'
    Аддо сделал заброс в штрафную площадь на Янсане, который не смог укротить мяч. На выходе руками расторопнее сыграл Матеус.
  • Угловой
    6'
    Медейруш от углового флага навесил к ближней штанге где Рикарду Орта проскочил мимо мяча.
  • 5'
    Дуланто не позволил Оливейре слева из пределов штрафной площади пробить по воротам.
  • 4'
    Траоре справа продвинулся вперёд и заработал аут.
  • 3'
    Медейруш справа от угла штрафной площади пробил левее ворот.
  • 2'
    "Брага" играет в красно-белой форме, "Шериф" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Брага Мунисипал"!
  • Дополнительное время
  • Свисток
    105'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Траоре Адама VII получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Медейруш Юри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Брага 2:0 Шериф онлайн


Прогнозы на матч Брага 2:0 Шериф

Исход игры
Брага
73% (116)
Ничья
15.1% (24)
Шериф
11.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
56.72% (76)
Нет
43.28% (58)
Популярный счёт
2:1 Брага
28.9% (46)
2:0 Брага
21.4% (34)
1:0 Брага
12.6% (20)
1:1 Ничья
11.9% (19)
3:1 Брага
4.4% (7)
1:2 Шериф
1.3% (2)
3:0 Брага
1.3% (2)
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