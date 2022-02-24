Лига Европы 2021-2022
2:0
Доп. время (перерыв)
Стадион: Брага Мунисипал
1:0
17' ГолМедейруш Юри
21' Желтая карточкаТраоре Адама
2:0
43' ГолОрта Рикарду
66' Желтая карточкаПетро Чарльз
69' Желтая карточкаОливейра Витор
85' Желтая карточкаМоура Франсишку
85' Желтая карточкаНиколов Бобан
88' Желтая карточкаТилль Себастьян
90' Желтая карточкаЯхшибоев Джасурбек
Ход матча
17'
1:0
21'
43'
2:0
66'
69'
85'
85'
88'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
2
Коуто
Ян
16
Карму
Давид
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
45
Медейруш
Юри
77
Бруно
V
21
Аддо
Эдмонд
99
Янсане
Момо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Фале МигелНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Бруно VПолузащитник
-
21 Аддо ЭдмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Брага
Шериф
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|6 (2)
|0.75
|Орта Рикарду
|4
|0.5
|Медейруш Юри
|2
|0.25
|Гонсалес Марио
|1
|0.13
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.13
|Секейра Нуну
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|1
|0.5
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.5
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Диогу
|3
|0
|Каштру Андре
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петро Чарльз
|2
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Тилль Себастьян
|1
|0
|Траоре Адама VII
|1
|0
|Яхшибоев Джасурбек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
50%
76-90
Пропущено
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0
Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брага 2:0 Шериф
Исход игры
Брага
73% (116)
Ничья
15.1% (24)
Шериф
11.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
56.72% (76)
Нет
43.28% (58)
Популярный счёт
2:1 Брага
28.9% (46)
2:0 Брага
21.4% (34)
1:0 Брага
12.6% (20)
1:1 Ничья
11.9% (19)
3:1 Брага
4.4% (7)
1:2 Шериф
1.3% (2)
3:0 Брага
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!