Лига Европы 2021-2022
Позже
Стадион: Брага Мунисипал
История личных встреч
Брага
Шериф
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|6 (2)
|0.86
|Орта Рикарду
|3
|0.43
|Гонсалес Марио
|1
|0.14
|Медейруш Юри
|1
|0.14
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.14
|Секейра Нуну
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|1
|1
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|1
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Диогу
|3
|0
|Каштру Андре
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петро Чарльз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
50%
76-90
Пропущено
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0
Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брага - Шериф
Исход игры
Брага
80% (40)
Ничья
14% (7)
Шериф
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
2:1 Брага
34% (17)
2:0 Брага
28% (14)
1:1 Ничья
12% (6)
1:0 Брага
10% (5)
3:1 Брага
4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!