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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Брага
 
Позже

Стадион:
Шериф
Прогнозы 50
Брага 80% (40)
X 14% (7)
Шериф 6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Шериф
1.46
4.60
9.28
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брага
Шериф

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 6 (2) 0.86
Орта Рикарду 3 0.43
Гонсалес Марио 1 0.14
Медейруш Юри 1 0.14
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.14
Секейра Нуну 0 0
Моура Франсишку 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 1
Тилль Себастьян 1 (1) 1

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Диогу 3 0
Каштру Андре 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Моура Франсишку 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петро Чарльз 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
50%
76-90

Пропущено

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1
Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2
Шериф
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0
Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Флорешты - Шериф 1:3 Шериф - Зимбру 6:0 Шериф - Интер Милан 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Шериф - Бельцы 2:0 Интер Милан - Шериф 3:1 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Милсами - Шериф 0:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Динамо-Авто - Шериф 0:7 Шериф - Флорешты 4:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шериф - Петрокуб 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брага - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Брага 80% (40)
    X 14% (7)
    Шериф 6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Шериф
    1.46
    4.60
    9.28
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Брага - Шериф онлайн


    Прогнозы на матч Брага - Шериф

    Исход игры
    Брага
    80% (40)
    Ничья
    14% (7)
    Шериф
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    34% (17)
    2:0 Брага
    28% (14)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:0 Брага
    10% (5)
    3:1 Брага
    4% (2)
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    Шериф

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