Лига конференций 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Гелредом
1:0
3' ГолГрбич Адриан
2:0
19' ГолБеро Матуш
Ход матча
3'
1:0
19'
2:0
История личных встреч
Витесс
Рапид Вена
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|3
|0.38
|Беро Матуш
|2
|0.25
|Виттек Максимилиан
|2
|0.25
|Бёйтинк Томас
|2
|0.25
|Уйсман Дан
|2
|0.25
|Расмуссен Якоб
|1
|0.13
|Грбич Адриан
|1
|0.13
|Тронстад Сондре
|1
|0.13
|Духи Данило
|1
|0.13
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|1
|0.5
|Грюлль Марко
|1
|0.5
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуберт Маркус
|0
|1
|Духи Данило
|0
|1
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
7
0
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
2
11 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
13%
1
50%
1-15
4
25%
1
50%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
30%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0
Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2
Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3
Прогнозы на матч Витесс 2:0 Рапид Вена
Исход игры
Витесс
65.7% (90)
Ничья
26.3% (36)
Рапид Вена
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
50.75% (68)
Меньше
49.25% (66)
Обе команды забьют
Да
72.39% (97)
Нет
27.61% (37)
Популярный счёт
2:1 Витесс
33.6% (46)
1:1 Ничья
21.9% (30)
1:0 Витесс
15.3% (21)
2:0 Витесс
7.3% (10)
3:1 Витесс
5.8% (8)
1:2 Рапид Вена
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Рапид Вена
2.9% (4)
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