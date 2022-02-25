  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
3:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
26' Гол
Србени Деннис
35' Желтая карточка
Шустер Марко
61' Желтая карточка
Коллинс Джамилу
1:1
62' Пенальти
Назаров Дмитрий
1:2
65' Гол
Цолински Бен
70' Желтая карточка
Коррейя Марсель
1:3
70' Пенальти
Назаров Дмитрий
72' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
2:3
89' Гол
Адеми Кемаль
3:3
90' Гол
Коррейя Марсель
90'+10
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
2
Хюнемайер
Уве
29
Коллинс
Джамилу
6
Шустер
Марко
24
Хеуэр
Яннис
30
Муслия
Флоран
18
Србени
Деннис
22
Штайперманн
Марко
36
Платте
Феликс
1
Меннель
Мартин
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
21
Какуталуа
Малкольм
24
Штраус
Джон-Патрик
30
Шрек
Сэм
31
Цолински
Бен
5
Фандрих
Клеменс
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Кюн
Николас
29
Овусу
Принс-Осеи
Падерборн
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
3-3-2-2

История личных встреч

Падерборн
Эрцгебирге Ауэ

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:4
Б2
3:8
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:0
ТМК
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:1
Б3
0:0
Б3
0:2
Б2
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.58
Платте Феликс 8 0.33
Прёгер Кай 4 0.17
Штайперманн Марко 3 0.13
Муслия Флоран 2 (1) 0.08
Србени Деннис 2 0.08
Шалленберг Рон 1 0.04
Юстван Юлиан 1 0.04
Овусу Принс-Осеи 1 0.04
Карльс Йонас 1 0.04
Мехлем Марсель 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Коррейя Марсель 0 0
Ялчин Робин 0 0
Клемент Филипп 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.21
Назаров Дмитрий II 3 (2) 0.13
Кюн Николас 2 0.08
Цолински Бен 2 0.08
Хоксхайдт Ян 2 0.08
Гуйе Бабакар 2 0.08
Труич Никола 2 0.08
Сиярич Омар 1 0.04
Бюссманн Гаэтен 1 0.04
Барилла Энтони 1 0.04
Хертель Саша 1 0.04
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Карлсон Дирк 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Шалленберг Рон 5 0
Хюнемайер Уве 4 0
Шустер Марко 4 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Мехлем Марсель 2 0
Штайперманн Марко 1 0
Коррейя Марсель 1 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 2
Назаров Дмитрий II 6 0
Фандрих Клеменс 4 1
Карлсон Дирк 5 0
Гонтер Сёрен 4 0
Цолински Бен 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Овусу Принс-Осеи 3 0
Шрек Сэм 3 0
Кюн Николас 3 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Барилла Энтони 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
5
23%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
5
26%
4
18%
76-90

Забито

23
12
18 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
5
22%
1
8%
1-15
7
30%
1
8%
16-30
6
26%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
2
9%
4
33%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Забито

37
22
23 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
6
16%
1
5%
1-15
8
22%
3
14%
16-30
9
24%
4
18%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
5
14%
4
18%
61-75
5
14%
8
36%
76-90

Пропущено

31
43
10 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 18
3
10%
7
16%
1-15
3
10%
7
16%
16-30
4
13%
7
16%
31-45
8
26%
7
16%
46-60
7
23%
7
16%
61-75
6
19%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5
Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
2. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
3. Дармштадт Заявка 23 12 5 6 48 - 30 41
4. Санкт-Паули Заявка 23 12 5 6 45 - 34 41
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 23 10 6 7 32 - 32 36
8. Падерборн 3:3 Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
14. Фортуна Заявка 23 7 5 11 28 - 32 26
15. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
16. Ганза Заявка 23 6 7 10 27 - 36 25
17. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 23 3 6 14 21 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
6. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
8. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн 3:3 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн 3:3 Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
6. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
8. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
9. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Шустер Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Србени Деннис бьет в цель!
  • 6'
    Хеуэр Яннис уходит с поля. Коррейя Марсель выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Эрцгебирге Ауэ
8.20
4.65
5.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 3:3 Эрцгебирге Ауэ онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Падерборн
Эрцгебирге Ауэ

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 