Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена
1:0
26' ГолСрбени Деннис
35' Желтая карточкаШустер Марко
61' Желтая карточкаКоллинс Джамилу
1:1
63' ПенальтиНазаров Дмитрий
1:2
65' ГолЦолински Бен
70' Желтая карточкаКоррейя Марсель
1:3
70' ПенальтиНазаров Дмитрий
72' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
2:3
89' ГолАдеми Кемаль
3:3
90' ГолКоррейя Марсель
Ход матча
26'
1:0
35'
61'
63'
1:1
65'
1:2
70'
70'
1:3
72'
87'
89'
2:3
90'
3:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 18
-
9 Удары в створ 7
-
7 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
47 Владение мячом, % 53
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
31
Цолински
Бен
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
-
40 Хенке ЮстусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
-
19 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
История личных встреч
Падерборн
Эрцгебирге Ауэ
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.58
|Платте Феликс
|8
|0.33
|Прёгер Кай
|4
|0.17
|Штайперманн Марко
|3
|0.13
|Муслия Флоран
|2 (1)
|0.08
|Србени Деннис
|2
|0.08
|Шалленберг Рон
|1
|0.04
|Юстван Юлиан
|1
|0.04
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Карльс Йонас
|1
|0.04
|Мехлем Марсель
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.21
|Назаров Дмитрий II
|3 (2)
|0.13
|Кюн Николас
|2
|0.08
|Цолински Бен
|2
|0.08
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.08
|Гуйе Бабакар
|2
|0.08
|Труич Никола
|2
|0.08
|Сиярич Омар
|1
|0.04
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.04
|Барилла Энтони
|1
|0.04
|Хертель Саша
|1
|0.04
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Хюнемайер Уве
|4
|0
|Шустер Марко
|4
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Мехлем Марсель
|2
|0
|Штайперманн Марко
|1
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Назаров Дмитрий II
|6
|0
|Фандрих Клеменс
|4
|1
|Карлсон Дирк
|5
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|Овусу Принс-Осеи
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Кюн Николас
|3
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
5
38%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Пропущено
22
25
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
5
20%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
7
32%
2
8%
61-75
5
23%
6
24%
76-90
Забито
23
12
18 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
5
22%
1
8%
1-15
7
30%
1
8%
16-30
6
26%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
2
9%
4
33%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Забито
40
25
24 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
6
15%
1
4%
1-15
9
23%
3
12%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
5
13%
7
28%
61-75
7
18%
8
32%
76-90
Пропущено
34
46
10 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 19
3
9%
7
15%
1-15
3
9%
8
17%
16-30
4
12%
7
15%
31-45
8
24%
7
15%
46-60
10
29%
29%
7
15%
61-75
6
18%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5
Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|2.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 30
|41
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|45 - 34
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 32
|36
|8.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 35
|32
|10.
|Ян
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|14.
|Фортуна
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 32
|26
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|16.
|Ганза
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 36
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|21 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|8.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8