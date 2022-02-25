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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
2:0
Конец матча

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
23' Желтая карточка
Нойман Фил
52' Желтая карточка
Порат Финн
53' Желтая карточка
Кайзер Доминик
58' Желтая карточка
Штольце Себастьян
1:0
65' Гол
Керк Себастьян
2:0
72' Гол
Хульт Никлас
90'+5
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
22
Штольце
Себастьян
13
Кайзер
Доминик
35
Димерс
Марк
3
Хульт
Никлас
37
Керк
Себастьян
15
Тойхерт
Седрик
14
Бейер
Максимилиан
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
5
Тескер
Штефан
3
Коменда
Марко
16
Зандер
Филипп
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
17
Пихлер
Бенедикт
Ганновер 96
3-4-1-2
Хольштайн Киль
3-1-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Хольштайн Киль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:3
Б2
1:0
Б2
0:3
Б2
3:1
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 7 0.29
Майна Линтон 4 0.17
Дукш Марвин 2 0.08
Кайзер Доминик 2 0.08
Бейер Максимилиан 2 0.08
Эрнст Себастьян 1 0.04
Тойхерт Седрик 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Бёрнер Юлиан 1 0.04
Штольце Себастьян 1 0.04
Вайдандт Хендрик 1 0.04
Муслия Флоран 1 0.04
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Димерс Марк 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 6 (1) 0.25
Мюлинг Александер 4 (2) 0.17
Бартельс Фин 4 0.17
Меес Джошуа 4 0.17
Порат Финн 3 0.13
Скрибски Стивен 2 0.08
Корб Юлиан 2 0.08
Резе Фабиан 1 0.04
Арп Янн-Фите 1 0.04
Стернер Йонас 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 7 1
Ондуа Гаэль 5 0
Эрнст Себастьян 5 0
Дем Янник 4 0
Хульт Никлас 3 0
Кайзер Доминик 3 0
Штольце Себастьян 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Франке Марсель 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 6 0
Нойман Фил 5 0
Холтби Льюис 4 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Пропущено

12
21
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
5
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
4
33%
6
29%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
5
31%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
7
44%
6
35%
16-30
2
13%
6
35%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

27
30
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
15%
3
10%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
4
15%
8
27%
76-90

Пропущено

28
38
13 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 21
1
4%
6
16%
1-15
8
29%
6
16%
16-30
4
14%
10
26%
31-45
4
14%
2
5%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
7
25%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0
Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2
Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 23 12 6 5 44 - 31 42
2. Гамбург Заявка 23 10 11 2 42 - 21 41
3. Дармштадт Заявка 23 12 5 6 48 - 30 41
4. Санкт-Паули Заявка 23 12 5 6 45 - 34 41
5. Шальке 04 Заявка 23 12 4 7 45 - 27 40
6. Хайденхайм Заявка 23 11 5 7 29 - 29 38
7. Нюрнберг Заявка 23 10 6 7 32 - 32 36
8. Падерборн 3:3 Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Ян Заявка 23 9 4 10 42 - 37 31
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Динамо Дрезден Заявка 23 7 5 11 23 - 31 26
14. Фортуна Заявка 23 7 5 11 28 - 32 26
15. Зандхаузен Заявка 23 6 7 10 25 - 40 25
16. Ганза Заявка 23 6 7 10 27 - 36 25
17. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 23 3 6 14 21 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
6. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
7. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
8. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн 3:3 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн 3:3 Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
6. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
8. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
9. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ 3:3 Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Нойман Фил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ганновер 96 2:0 Хольштайн Киль онлайн


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