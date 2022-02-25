Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
23' Желтая карточкаНойман Фил
52' Желтая карточкаПорат Финн
53' Желтая карточкаКайзер Доминик
58' Желтая карточкаШтольце Себастьян
1:0
65' ГолКерк Себастьян
2:0
72' ГолХульт Никлас
Ход матча
23'
52'
53'
65'
1:0
72'
2:0
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 15
-
11 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
48 Владение мячом, % 52
25
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
35
Димерс
Марк
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
23
Корб
Юлиан
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Ганновер 96
Хольштайн Киль
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|7
|0.29
|Майна Линтон
|4
|0.17
|Дукш Марвин
|2
|0.08
|Кайзер Доминик
|2
|0.08
|Бейер Максимилиан
|2
|0.08
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Тойхерт Седрик
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.04
|Штольце Себастьян
|1
|0.04
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.04
|Муслия Флоран
|1
|0.04
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|6 (1)
|0.25
|Мюлинг Александер
|4 (2)
|0.17
|Бартельс Фин
|4
|0.17
|Меес Джошуа
|4
|0.17
|Порат Финн
|3
|0.13
|Скрибски Стивен
|2
|0.08
|Корб Юлиан
|2
|0.08
|Резе Фабиан
|1
|0.04
|Арп Янн-Фите
|1
|0.04
|Стернер Йонас
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|7
|1
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Кайзер Доминик
|3
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|6
|0
|Нойман Фил
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Пропущено
12
21
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
5
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
4
33%
6
29%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
5
31%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
7
44%
6
35%
16-30
2
13%
6
35%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
27
30
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
15%
3
10%
1-15
3
11%
5
17%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
6
22%
4
13%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
4
15%
8
27%
76-90
Пропущено
28
38
13 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 21
1
4%
6
16%
1-15
8
29%
6
16%
16-30
4
14%
10
26%
31-45
4
14%
2
5%
46-60
4
14%
8
21%
61-75
7
25%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0
Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2
Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|44 - 31
|42
|2.
|Гамбург
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|42 - 21
|41
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|48 - 30
|41
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|45 - 34
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|45 - 27
|40
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 29
|38
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 32
|36
|8.
|Падерборн
|3:3 Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 35
|32
|10.
|Ян
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 37
|31
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 31
|26
|14.
|Фортуна
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|28 - 32
|26
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 40
|25
|16.
|Ганза
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 36
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:3 Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|21 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|3:3 Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:3 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|3:3 Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|8.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:3 Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8