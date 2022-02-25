Второй тайм начался

Игра приостановлена из-за неполадок со светом.

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Флажок поднят, Альберт Гроенбек забил, но счет на табло не изменится!

47' Должен был быть гол! Бунду Мустафа имел отличный шанс, но Александр Брюнст-Зеллнер не дал голу состоятся!

47' Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Херон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Орхус

45' Колингер Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матч возобновлен

45' Торстейнссон Йон получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Муколли Арбнор получил желтую карточку от судьи

43' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Г О О О О Л - Муколли Арбнор забивает ударом с левой ноги!

42' Муколли Арбнор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

41' Альберт Гроенбек наказан за толчок Альбентоса Рауль

41' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Брунст Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Херон из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

37' Удар от ворот произведет Вайле

37' Матч возобновлен

37' Удар от ворот произведет Вайле

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Какой промах! Мортенсен Патрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

36' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Вайле

34' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Вайле

34' Торстейнссон Йон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Орхус

30' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Орхус

26' Какой промах! Понсе Андрес имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

26' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Колингер Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Удар от ворот произведет Вайле

23' Как он промахнулся? Торстейнссон Йон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Удар от ворот произведет Орхус

23' Как он промахнулся? Альбентоса Рауль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Андерсон Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Вайле

20' Альбентоса Рауль из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Г О О О О О Л - Поульсен Николай из команды Орхус легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

17' Плохо сыграл Колингер Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Бабаян Эдгар из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Удар от ворот произведет Вайле

11' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Биссек Янн-Аурель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Вайле выполняет удар от ворот.

7' Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

7' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Должен был быть гол! Бабаян Эдгар имел отличный шанс, но Йеспер Хансен не дал голу состоятся!

1' Муколли Арбнор из команды Вайле делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

1' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вайле начинает с центра поля