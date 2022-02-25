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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7121
Орхус
0'
0:1
4' Гол
Бунду Мустафа
1:1
10' Гол
Альбентоса Рауль
1:2
17' Гол
Поульсен Николай
2:2
42' Гол
Муколли Арбнор
43' Желтая карточка
Муколли Арбнор
45' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
77' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
79' Желтая карточка
Heron
83' Желтая карточка
Поульсен Николай
3:2
90' Гол
Драмме Муамаду
90'+19
1
Брунст
Александер
14
Гуннелунн
Томас
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
2
Heron
7
Драмме
Муамаду
15
Офори
Эбенезер
30
Бабаян
Эдгар
10
Соуза
Аллан
II
9
Понсе
Андрес
11
Муколли
Арбнор
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
27
Грёнбек
Альберт
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
Вайле
4-3-3
Орхус
4-1-4-1

История личных встреч

Вайле
Орхус

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СДП
2:4
СДП
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Engel 2 0.11
Эммануилидис Димитриос 2 0.11
Джорджевич Лука 2 0.11
Муколли Арбнор 2 0.11
Фагир Вахид 2 0.11
Ханссон Халлюр 1 0.05
Альбентоса Рауль 1 0.05
Понсе Андрес 1 0.05
Соуза Аллан II 1 (1) 0.05
Колингер Денис 1 0.05
Эзатолахи Саид 1 0.05
Драмме Муамаду 1 0.05
Скооп Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Ямга Кевин 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Кустович Кевин 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (2) 0.26
Бунду Мустафа 3 0.16
Торстейнссон Йон 3 0.16
Андерсон Микаэль 3 0.16
Каль Эрик 2 0.11
Frederik Brandhof 1 0.05
Поульсен Николай 1 0.05
Биссек Янн-Аурель 1 0.05
Курминовски Давид 1 0.05
Грёнбек Альберт 0 0
Ольсен Патрик 0 0
Д'Альберто Антони 0 0
Линкс Гифт 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 8 0
Муколли Арбнор 6 0
Эзатолахи Саид 5 0
Соуза Аллан II 5 0
Манджрекар Джеймс 4 0
Опоку Джером 2 1
Ханссон Халлюр 3 0
Бабаян Эдгар 2 0
Lukas Engel 2 0
Фагир Вахид 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Скооп Якоб 1 0
Альборнос Миико 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Heron 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Торстейнссон Йон 7 0
Лунд Оливер 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
50%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

20
14
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
15%
4
29%
1-15
7
35%
4
29%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
1
7%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
3
60%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

28
9
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
14%
1
11%
1-15
4
14%
2
22%
16-30
4
14%
2
22%
31-45
4
14%
2
22%
46-60
3
11%
1
11%
61-75
9
32%
1
11%
76-90

Забито

17
21
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
6
29%
16-30
7
41%
4
19%
31-45
5
29%
29%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
12%
2
10%
76-90

Пропущено

48
23
25 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 6
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 11
7
15%
5
22%
1-15
11
23%
6
26%
16-30
7
15%
6
26%
31-45
6
13%
3
13%
46-60
4
8%
1
4%
61-75
13
27%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0
Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2
Орхус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0
Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 18 10 6 2 36 - 13 36
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 18 8 4 6 23 - 20 28
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 18 5 8 5 27 - 27 23
9. Оденсе 18 4 7 7 25 - 26 19
10. Нордшелланн 18 4 4 10 20 - 33 16
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 9 2 3 4 11 - 16 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Виборг 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
6. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вайле 3:2 Орхус онлайн


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