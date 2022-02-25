Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
4' ГолБунду Мустафа
1:1
10' ГолАльбентоса Рауль
1:2
17' ГолПоульсен Николай
2:2
42' ГолМуколли Арбнор
43' Желтая карточкаМуколли Арбнор
45' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
77' Желтая карточкаБабаян Эдгар
79' Желтая карточкаHeron
83' Желтая карточкаПоульсен Николай
3:2
90' ГолДрамме Муамаду
Ход матча
4'
10'
1:1
17'
1:2
42'
2:2
43'
45'
77'
79'
83'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 7
-
17 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
2
Heron
30
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Бабаян ЭдгарПолузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вайле
Орхус
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Engel
|2
|0.11
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.11
|Джорджевич Лука
|2
|0.11
|Муколли Арбнор
|2
|0.11
|Фагир Вахид
|2
|0.11
|Ханссон Халлюр
|1
|0.05
|Альбентоса Рауль
|1
|0.05
|Понсе Андрес
|1
|0.05
|Соуза Аллан II
|1 (1)
|0.05
|Колингер Денис
|1
|0.05
|Эзатолахи Саид
|1
|0.05
|Драмме Муамаду
|1
|0.05
|Скооп Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|0.26
|Бунду Мустафа
|3
|0.16
|Торстейнссон Йон
|3
|0.16
|Андерсон Микаэль
|3
|0.16
|Каль Эрик
|2
|0.11
|Frederik Brandhof
|1
|0.05
|Поульсен Николай
|1
|0.05
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.05
|Курминовски Давид
|1
|0.05
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Д'Альберто Антони
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|8
|0
|Муколли Арбнор
|6
|0
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|0
|Опоку Джером
|2
|1
|Ханссон Халлюр
|3
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Lukas Engel
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Хетеми Лундрим
|1
|0
|Heron
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Лунд Оливер
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мортенсен Патрик
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
50%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
20
14
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
15%
4
29%
1-15
7
35%
4
29%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
1
7%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
4
33%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
3
60%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
28
9
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
14%
1
11%
1-15
4
14%
2
22%
16-30
4
14%
2
22%
31-45
4
14%
2
22%
46-60
3
11%
1
11%
61-75
9
32%
1
11%
76-90
Забито
17
21
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
6
29%
16-30
7
41%
4
19%
31-45
5
29%
29%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
12%
2
10%
76-90
Пропущено
48
23
25 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 6
16 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 11
7
15%
5
22%
1-15
11
23%
6
26%
16-30
7
15%
6
26%
31-45
6
13%
3
13%
46-60
4
8%
1
4%
61-75
13
27%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0
Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3 Вайле - Нордшелланн 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Оденсе - Вайле 6:0 Вайле - Силькеборг 2:4 Ванлоесе - Вайле 3:4 Вайле - Виборг 1:1 Орхус - Вайле 1:0 Vordingborg - Вайле 0:2
Орхус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0
Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2 Виборг - Орхус 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|18
|10
|6
|2
|36 - 13
|36
|2.
|Митьюлланд
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Ольборг
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|5.
|Силькеборг
|18
|6
|10
|2
|29 - 16
|28
|6.
|Раннерс
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|18
|5
|8
|5
|27 - 27
|23
|9.
|Оденсе
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|10.
|Нордшелланн
|18
|4
|4
|10
|20 - 33
|16
|11.
|Вайле
|19
|3
|3
|13
|19 - 46
|12
|12.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Виборг
|9
|4
|4
|1
|17 - 14
|16
|5.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0