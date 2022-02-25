Второй тайм

109' Альбентоса Рауль из команды Вайле сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

109' Обе команды могли выиграть сегодня, но Вайле вырывает победу

109' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

109' Сегодняшная посещаемость составляет 7121 болельщиков

109' Альбентоса Рауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

108' Херон из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

108' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

106' Джорджевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

105' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

105' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

104' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

104' Херон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

104' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

103' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

103' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

103' Эммануилидис Димитриос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

102' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

102' Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Джером Опоку

100' Г О О О О Л - Драмме Муамаду забивает с левой ноги!

100' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Бабаян Эдгар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

98' Удар от ворот произведет Орхус

98' Херон из команды Вайле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

97' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Матч возобновлен

96' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Ханс Хёльсберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Херон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Фредерик Брандоф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

93' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Матч возобновлен

92' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Вайле

91' Хороший удар издали нанес Бабаян Эдгар , но отличный сейв сделал Йеспер Хансен. Угловой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [16] минут(а)

90' Выглядело как неплохой момент. Д'Альберто Антони из команды Орхус закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

89' Удар от ворот произведет Орхус

89' Как он промахнулся? Соуза Аллан II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

88' Удар от ворот произведет Орхус

88' Выглядело как неплохой момент. Херон из команды Вайле закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

87' ШТАНГА! Пробил головой Драмме Муамаду прямо в каркас ворот!

87' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Колингер Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Поульсен Николай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Драмме Муамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Каль Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Понсе Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Херон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

80' Каль Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Херон получил желтую карточку от судьи

79' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Хауснер Себастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Глупую желтую получил Бабаян Эдгар за то, что отбил ногой мяч после свистка

77' Удар от ворот произведет Орхус

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Муколли Арбнор получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Муколли Арбнор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Фредерик Брандоф

74' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

72' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Понсе Андрес пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

69' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Биссек Янн-Аурель получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Ох, нехорошо это выглядит. Понсе Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Биссек Янн-Аурель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Понсе Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Муколли Арбнор получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Муколли Арбнор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Гуннелунн Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

62' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Вайле

59' Удар от ворот произведет Вайле

59' Какой промах! Хауснер Себастиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

58' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

57' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновится спорным мячом

51' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Второй тайм начался

51' Матч прерван

47' Игра приостановлена из-за неполадок со светом.