Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бюттнер Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Твенте

44' Бренет Джошуа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

42' Как он промахнулся? Мисиджан Вирджил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Даан Ротс из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Смал Гийс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Ваалвейк

30' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

29' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Садилек Михал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Ваалвейк

27' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

26' Яссин Оукили из команды Ваалвейк делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

25' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с правой ноги!

23' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Зерруки Рамиз пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

19' Твенте выполняет удар от ворот.

19' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Твенте выполняет удар от ворот.

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Ваалвейк

10' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Крамер Михил нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль перевел мяч на угловой!

6' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Бюттнер Александер нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

2' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ваалвейк начинает с центра поля