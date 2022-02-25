Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
0:1
23' ГолВан Волфсвинкель Рикки
34' Желтая карточкаВан дер Венне Рихард
44' Желтая карточкаБренет Джошуа
1:1
74' ГолОдгор Йенс
86' Желтая карточкаБель-Хассани Иллиас
87' Желтая карточкаMax Bruns
1:2
90' ГолЛимниос Димитрис
Ход матча
23'
44'
74'
1:1
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
59
Тоуба
Ахмед
29
Крамер
Михил
38
Max
Bruns
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ваутерс ЛуукПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
22 Бакари СаидНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Max BrunsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Luca Everink
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ваалвейк
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|8
|0.33
|Крамер Михил
|8
|0.33
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.08
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.08
|Штоккерс Финн
|1
|0.04
|Анита Вурнон
|1
|0.04
|Бакари Саид
|1
|0.04
|Гаари Жюрьен
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Кёйперс Рой
|1
|0.04
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|12 (5)
|0.5
|Проппер Робин
|4
|0.17
|Лимниос Димитрис
|4
|0.17
|Manfred Ugalde
|3
|0.13
|Влап Михел
|3
|0.13
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.08
|Daan Rots
|2
|0.08
|Зерруки Рамиз
|2
|0.08
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Mees Hilgers
|1
|0.04
|Бренет Джошуа
|1
|0.04
|Бош Йессе
|1
|0.04
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Крамер Михил
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Гаари Жюрьен
|4
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|7
|1
|Садилек Михал
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
9%
4
18%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
4
36%
5
23%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
3
14%
7
33%
76-90
Забито
15
16
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
13%
5
31%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
6
38%
76-90
Пропущено
18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
6
33%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
11%
1
11%
76-90
Забито
26
38
16 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
12%
9
24%
1-15
7
27%
4
11%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
5
19%
11
29%
76-90
Пропущено
39
30
20 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
8
21%
3
10%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
8
21%
4
13%
31-45
9
23%
6
20%
46-60
5
13%
7
23%
61-75
5
13%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1
Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1
Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|23
|17
|1
|5
|57 - 29
|52
|3.
|Фейеноорд
|23
|16
|3
|4
|55 - 20
|51
|4.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|5.
|АЗ Алкмаар
|23
|14
|3
|6
|45 - 27
|45
|6.
|Витесс
|23
|11
|4
|8
|28 - 37
|37
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|НЕК Неймеген
|23
|8
|7
|8
|28 - 32
|31
|9.
|Камбюр
|23
|9
|3
|11
|39 - 50
|30
|10.
|Гронинген
|23
|6
|8
|9
|26 - 32
|26
|11.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|12.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|14.
|Хераклес
|23
|6
|5
|12
|24 - 32
|23
|15.
|Виллем II
|23
|6
|3
|14
|21 - 42
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|23
|4
|5
|14
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|3.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|11.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2