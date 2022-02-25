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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
1:2
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
23' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
34' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
44' Желтая карточка
Бренет Джошуа
1:1
74' Гол
Одгор Йенс
86' Желтая карточка
Бель-Хассани Иллиас
87' Желтая карточка
Max Bruns
1:2
90' Гол
Лимниос Димитрис
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
(Мисиджан Вирджил)
34'
Ван дер Венне Рихард
 
44'
 
Бренет Джошуа
46'
Бакари Саид
Мёленстен Мелле
 
61'
Бель-Хассани Иллиас
Ван ден Бёйс Дарио
 
72'
Кёйперс Рой
Ван дер Венне Рихард
 
74'
Одгор Йенс
(Бюттнер Александер)
1:1
78'
 
Черны Вацлав
Мисиджан Вирджил
78'
 
Manfred Ugalde
Daan Rots
78'
 
Лимниос Димитрис
Влап Михел
85'
Ваутерс Луук
Бюттнер Александер
 
86'
Бель-Хассани Иллиас
 
87'
 
Max Bruns
90'
1:2
Лимниос Димитрис
(Плегесуэло Хулио)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
29
Крамер
Михил
7
Одгор
Йенс
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
38
Max
Bruns
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
39
Daan
Rots
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Ваалвейк
5-3-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Ваалвейк
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 8 0.33
Крамер Михил 8 0.33
Бюттнер Александер 2 (1) 0.08
Ван дер Венне Рихард 2 0.08
Штоккерс Финн 1 0.04
Анита Вурнон 1 0.04
Бакари Саид 1 0.04
Гаари Жюрьен 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Кёйперс Рой 1 0.04
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 12 (5) 0.5
Проппер Робин 4 0.17
Лимниос Димитрис 4 0.17
Manfred Ugalde 3 0.13
Влап Михел 3 0.13
Мисиджан Вирджил 2 0.08
Daan Rots 2 0.08
Зерруки Рамиз 2 0.08
Садилек Михал 1 0.04
Mees Hilgers 1 0.04
Бренет Джошуа 1 0.04
Бош Йессе 1 0.04
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюттнер Александер 6 0
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Гаари Жюрьен 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Трупе Джованни 1 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
1
9%
4
18%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
4
36%
5
23%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
4
19%
6
29%
61-75
3
14%
7
33%
76-90

Забито

15
16
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
13%
5
31%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
6
38%
76-90

Пропущено

18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
6
33%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
11%
1
11%
76-90

Забито

26
38
16 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
12%
9
24%
1-15
7
27%
4
11%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
5
19%
11
29%
76-90

Пропущено

39
30
20 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
8
21%
3
10%
1-15
4
10%
2
7%
16-30
8
21%
4
13%
31-45
9
23%
6
20%
46-60
5
13%
7
23%
61-75
5
13%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1
Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1
Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 23 16 3 4 55 - 20 51
4. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
5. АЗ Алкмаар 23 14 3 6 45 - 27 45
6. Витесс 23 11 4 8 28 - 37 37
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. НЕК Неймеген 23 8 7 8 28 - 32 31
9. Камбюр 23 9 3 11 39 - 50 30
10. Гронинген 23 6 8 9 26 - 32 26
11. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
12. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
13. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
14. Хераклес 23 6 5 12 24 - 32 23
15. Виллем II 23 6 3 14 21 - 42 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 23 4 5 14 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
2. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
3. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
4. АЗ Алкмаар 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
11. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
15. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
6. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 1:2 Твенте онлайн


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