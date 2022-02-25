Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Сент-Мэрис
1:0
36' ГолАдамс Че
39' Желтая карточкаСалису Мохаммед
59' Желтая карточкаПукки Теэму
2:0
88' ГолРомеу Ориоль
90' Желтая карточкаУильямс Брендон
Ход матча
36'
1:0
39'
59'
88'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 1
-
13 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
28
Ганн
Энгус
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
41 Льюис ХарриЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Саутгемптон
Норвич
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|7
|0.27
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.23
|Броя Армандо
|6
|0.23
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.12
|Беднарек Ян
|3
|0.12
|Армстронг Адам
|2
|0.08
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Лонг Шейн
|1
|0.04
|Армстронг Стюарт
|1
|0.04
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|6 (2)
|0.23
|Сарджент Джош
|2
|0.08
|Рашица Милот
|1
|0.04
|Айда Адам
|1
|0.04
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|Хэнли Грант
|1
|0.04
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.04
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|6
|0
|Ааронс Макс
|5
|0
|Гибсон Бен
|3
|1
|Пукки Теэму
|4
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Пропущено
12
27
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
3
11%
1-15
3
25%
3
11%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
1
8%
8
30%
30%
76-90
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 19
2
12%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
26
26
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
15%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
4
15%
6
23%
61-75
7
27%
6
23%
76-90
Забито
31
15
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
6 Не забивали 13
6
19%
4
27%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
5
16%
3
20%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
5
16%
2
13%
76-90
Пропущено
38
53
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
5
13%
6
11%
1-15
6
16%
6
11%
16-30
5
13%
7
13%
31-45
8
21%
7
13%
46-60
6
16%
13
25%
61-75
8
21%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1
Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|63 - 17
|63
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 34
|46
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|45 - 34
|42
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|24 - 20
|40
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|31 - 32
|39
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|25 - 28
|33
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|36 - 37
|29
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|31 - 37
|27
|13.
|Лестер
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 43
|27
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 42
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|29 - 56
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|26 - 45
|22
|17.
|Эвертон
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|28 - 40
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 29
|20
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|25 - 47
|18
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 10
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|14 - 10
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 17
|17
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|16.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 25
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 21
|7
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон 2:0 Норвич
Исход игры
Саутгемптон
85.7% (114)
Ничья
11.3% (15)
Норвич
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (57)
Меньше
55.47% (71)
Обе команды забьют
Да
53.13% (68)
Нет
46.88% (60)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
34.6% (46)
1:0 Саутгемптон
22.6% (30)
2:0 Саутгемптон
19.5% (26)
1:1 Ничья
9.8% (13)
3:1 Саутгемптон
3.8% (5)
1:2 Норвич
1.5% (2)
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