Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Как он промахнулся? Эльюнусси Мохамед имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Норвич

45' Армандо Броя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Норвич выполняет удар от ворот.

43' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Саутгемптон

41' Норманн Матиас не смог попасть в створ ударом издали

41' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Салису Мохаммед получил желтую карточку от судьи

39' Норманн Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Г О О О О Л - Адамс Че забивает ударом с правой ноги!

36' О, нет. Из многообещающей позиции Адамс Че из команды Саутгемптон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

36' Плохо сыграл Ааронс Макс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

35' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Норвич выполняет удар от ворот.

35' Какой промах! Адамс Че имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

34' Ааронс Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Эльюнусси Мохамед имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

34' Армандо Броя из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

32' Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе

32' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хорошую попытку сделал Беднарек Ян . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Опасность! Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

29' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Форстер Фрейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...

24' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Армандо Броя из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

23' Уокер-Питерс Кайл пробует нанести удар издали, но Ангус Ганн держит все под контролем

22' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Норвич выполняет удар от ворот.

21' Уорд-Праус Джеймс не смог попасть в створ ударом издали

21' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Норманн Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Брэндон Уильямс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ааронс Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Рашица Милот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хорошую попытку сделал Армандо Броя. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Норвич выполняет удар от ворот.

15' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

14' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе

13' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

12' Норвич выполняет удар от ворот.

12' Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

11' Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе

11' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Норвич выполняет удар от ворот.

10' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

8' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...

8' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Брэндон Уильямс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Норвич начинает с центра поля