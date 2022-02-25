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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
2:0
Конец матча

Стадион:
Норвич
0'
1:0
36' Гол
Адамс Че
39' Желтая карточка
Салису Мохаммед
59' Желтая карточка
Пукки Теэму
2:0
88' Гол
Ромеу Ориоль
90' Желтая карточка
Уильямс Брендон
90'+4

Ход матча

36'
Адамс Че
1:0
39'
Салису Мохаммед
 
59'
 
Пукки Теэму
72'
 
Рупп Лукас
Норманн Матиас
72'
 
Лис-Мелу Пьерр
Рашица Милот
81'
Стивенс Джек
Броя Армандо
 
81'
 
Дауэлл Киран
Гилмор Билли
83'
Лонг Шейн
Адамс Че
 
88'
Ромеу Ориоль
2:0
90'
 
Уильямс Брендон
90'
Дженепо Мусса
Армстронг Стюарт
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 133
Саутгемптон 85.7% (114)
X 11.3% (15)
Норвич 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
44
Форстер
Фрейзер
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
28
Ганн
Энгус
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
8
Гилмор
Билли
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
Саутгемптон
4-4-2
Норвич
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Норвич

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ТФЛ
2:2
ПЛ
2:2
Ч
2:2
Ч
2:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 7 0.27
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.23
Броя Армандо 6 0.23
Эльюнусси Мохамед 3 0.12
Беднарек Ян 3 0.12
Армстронг Адам 2 0.08
Уокер-Питерс Кайл 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Лонг Шейн 1 0.04
Армстронг Стюарт 1 0.04
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Перро Ромен 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (2) 0.23
Сарджент Джош 2 0.08
Рашица Милот 1 0.04
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 6 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Перро Ромен 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 6 0
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Пукки Теэму 4 0
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Пропущено

12
27
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
8%
3
11%
1-15
3
25%
3
11%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
1
8%
8
30%
30%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 19
2
12%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
2
12%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

26
26
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
15%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
4
15%
6
23%
61-75
7
27%
6
23%
76-90

Забито

31
15
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 5
6 Не забивали 13
6
19%
4
27%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
5
16%
3
20%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
5
16%
2
13%
76-90

Пропущено

38
53
16 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
5
13%
6
11%
1-15
6
16%
6
11%
16-30
5
13%
7
13%
31-45
8
21%
7
13%
46-60
6
16%
13
25%
61-75
8
21%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2
Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1
Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 20 3 3 63 - 17 63
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 26 13 7 6 44 - 34 46
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 26 12 6 8 45 - 34 42
7. Вулверхэмптон Заявка 25 12 4 9 24 - 20 40
8. Тоттенхэм Заявка 24 12 3 9 31 - 32 39
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 25 7 12 6 25 - 28 33
11. Кристал Пэлас Заявка 26 6 11 9 36 - 37 29
12. Астон Вилла Заявка 24 8 3 13 31 - 37 27
13. Лестер Заявка 23 7 6 10 37 - 43 27
14. Брентфорд Заявка 26 6 6 14 27 - 42 24
15. Лидс Заявка 25 5 8 12 29 - 56 23
16. Ньюкасл Заявка 24 4 10 10 26 - 45 22
17. Эвертон Заявка 23 6 4 13 28 - 40 22
18. Бёрнли Заявка 23 3 11 9 21 - 29 20
19. Уотфорд Заявка 25 5 3 17 25 - 47 18
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
6. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
7. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 13 4 5 4 21 - 16 17
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
18. Бёрнли Заявка 11 2 6 3 10 - 10 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Вулверхэмптон Заявка 13 7 2 4 14 - 10 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 2 5 13 - 17 17
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
13. Уотфорд Заявка 12 3 2 7 13 - 16 11
14. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
15. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
16. Лестер Заявка 11 2 3 6 16 - 25 9
17. Бёрнли Заявка 12 1 5 6 11 - 19 8
18. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
19. Ньюкасл Заявка 11 1 4 6 8 - 21 7
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Саутгемптон 85.7% (114)
X 11.3% (15)
Норвич 3% (4)
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Где смотреть матч Саутгемптон 2:0 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 2:0 Норвич

Исход игры
Саутгемптон
85.7% (114)
Ничья
11.3% (15)
Норвич
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (57)
Меньше
55.47% (71)
Обе команды забьют
Да
53.13% (68)
Нет
46.88% (60)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
34.6% (46)
1:0 Саутгемптон
22.6% (30)
2:0 Саутгемптон
19.5% (26)
1:1 Ничья
9.8% (13)
3:1 Саутгемптон
3.8% (5)
1:2 Норвич
1.5% (2)
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