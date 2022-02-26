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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Макартур
0' 10'
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Макартур
2.49
3.75
3.15
Все Коэффициенты
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
32
Тергейт
Ангус
8
Бласко
Марио
10
Бумаль
Оливье
11
Daniel
Penha
25
Силвера
Самуэл
9
Микелтадзе
Бека
12
Курто
Филип
22
Liam
Rose
23
Мариаппа
Эдриан
20
Ускок
Томислав
4
Мередит
Джеймс
17
Нун
Крэйг
10
Давила
Улисес
11
Оар
Томас
99
Янну
Апостолос
31
Lachlan
Rose
24
Charles
William
M'Mombwa
Ньюкасл Джетс
Макартур

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Макартур

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

2:1
2:2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 1 1
Бумаль Оливье 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нун Крэйг 1 0.5
Янну Апостолос 1 0.5
Ускок Томислав 1 0.5
Michael Ruhs 1 0.5
Туре Альхассан 1 0.5
Jake Hollman 1 0.5
Давила Улисес 0 0
Да Силва Даниэль 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тергейт Ангус 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мередит Джеймс 1 0
Нун Крэйг 1 0
Сусняр Александар 1 0
Макгинг Джейк 1 0
Jake Hollman 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 13 7 4 2 29 - 19 25
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Вестерн Юнайтед 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Макартур 0:0 11 4 4 3 13 - 16 16
5. Ньюкасл Джетс 0:0 11 4 3 4 17 - 17 15
6. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
7. Аделаида Юнайтед 11 3 6 2 18 - 13 15
8. Сидней 12 3 5 4 15 - 15 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 9 3 1 5 8 - 7 10
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 13 - 16 7
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 8 4 2 2 15 - 11 14
3. Ньюкасл Джетс 0:0 6 3 1 2 10 - 7 10
4. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Макартур 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Перт Глори 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Макартур 0:0 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
8. Ньюкасл Джетс 0:0 5 1 2 2 7 - 10 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 0 4 7 - 10 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Макартур
2.49
3.75
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 0:0 Макартур онлайн


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