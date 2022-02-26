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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
2:2
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
12' Желтая карточка
Ускок Томислав
0:1
21' Гол
Ускок Томислав
25' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
26' Желтая карточка
Liam Rose
1:1
32' Пенальти
Микелтадзе Бека
47' Желтая карточка
Ингем Дэйн
53' Желтая карточка
Оар Томас
1:2
60' Гол
Оар Томас
2:2
79' Гол
Бабаль Эли
90' Желтая карточка
Michael Ruhs
90'+5
1
Данкан
Джек
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
2
Ингем
Дэйн
32
Тергейт
Ангус
8
Бласко
Марио
25
Силвера
Самуэл
11
Daniel
Penha
10
Бумаль
Оливье
9
Микелтадзе
Бека
12
Курто
Филип
22
Liam
Rose
23
Мариаппа
Эдриан
20
Ускок
Томислав
4
Мередит
Джеймс
17
Нун
Крэйг
10
Давила
Улисес
11
Оар
Томас
99
Янну
Апостолос
31
Lachlan
Rose
24
Charles
William
M'Mombwa
Ньюкасл Джетс
Макартур

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Макартур

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

2:1
2:2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 7 (4) 0.64
Юл Валентино 4 0.36
Тергейт Ангус 3 0.27
Daniel Penha 1 0.09
Бумаль Оливье 1 0.09
Бабаль Эли 1 0.09
Мурнэйн Дилан 1 0.09
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 3 0.27
Оар Томас 2 0.18
Мариаппа Эдриан 2 0.18
Давила Улисес 2 0.18
Нун Крэйг 1 0.09
Да Силва Даниэль 1 0.09
Мередит Джеймс 1 0.09
Ускок Томислав 1 0.09
Сусняр Александар 0 0
Наджар Муди 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффман Джейсон 3 0
Taylor Regan 1 1
Данкан Джек 2 0
Элси Джордан 2 0
Daniel Penha 2 0
Юрман Мэттью 1 0
Savas Siatravanis 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
О'Доэрти Джордан 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 3 1
Ускок Томислав 4 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Liam Rose 2 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Мередит Джеймс 1 0
Нун Крэйг 1 0
Мариаппа Эдриан 1 0
Оар Томас 1 0
Матч Джордон 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Макгинг Джейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
56%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
8
42%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
1
5%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:0 14 8 4 2 30 - 19 28
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Вестерн Юнайтед 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Макартур 11 4 4 3 15 - 18 16
5. Ньюкасл Джетс 11 4 3 4 19 - 19 15
6. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
7. Аделаида Юнайтед 0:1 12 3 6 3 18 - 14 15
8. Сидней 0:1 13 3 5 5 15 - 16 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 9 3 1 5 8 - 7 10
11. Сентрал Кост Маринерз 1:0 9 3 1 5 14 - 16 10
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 1:0 8 4 2 2 15 - 11 14
3. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
4. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сидней 0:1 6 1 2 3 7 - 9 5
10. Аделаида Юнайтед 0:1 6 1 2 3 10 - 9 5
11. Перт Глори 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Сентрал Кост Маринерз 1:0 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:0 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Аделаида Юнайтед 0:1 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 0:1 7 2 3 2 8 - 7 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Макартур 6 2 2 2 9 - 11 8
6. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
8. Сентрал Кост Маринерз 1:0 6 2 0 4 8 - 10 6
9. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 2:2 Макартур онлайн


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