Австралия: A-Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
12' Желтая карточкаУскок Томислав
0:1
21' ГолУскок Томислав
25' Желтая карточкаХоффман Джейсон
26' Желтая карточкаLiam Rose
1:1
32' ПенальтиМикелтадзе Бека
47' Желтая карточкаИнгем Дэйн
53' Желтая карточкаОар Томас
1:2
60' ГолОар Томас
2:2
79' ГолБабаль Эли
90' Желтая карточкаMichael Ruhs
Ход матча
12'
21'
0:1
25'
26'
32'
1:1
47'
53'
60'
1:2
79'
2:2
90'
11
Daniel
Penha
12
Курто
Филип
22
Liam
Rose
17
Нун
Крэйг
11
Оар
Томас
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Наджар МудиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Michael Ruhs
-
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Макартур
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|7 (4)
|0.64
|Юл Валентино
|4
|0.36
|Тергейт Ангус
|3
|0.27
|Daniel Penha
|1
|0.09
|Бумаль Оливье
|1
|0.09
|Бабаль Эли
|1
|0.09
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.09
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|3
|0.27
|Оар Томас
|2
|0.18
|Мариаппа Эдриан
|2
|0.18
|Давила Улисес
|2
|0.18
|Нун Крэйг
|1
|0.09
|Да Силва Даниэль
|1
|0.09
|Мередит Джеймс
|1
|0.09
|Ускок Томислав
|1
|0.09
|Сусняр Александар
|0
|0
|Наджар Муди
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Taylor Regan
|1
|1
|Данкан Джек
|2
|0
|Элси Джордан
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Savas Siatravanis
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|О'Доэрти Джордан
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|3
|1
|Ускок Томислав
|4
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Liam Rose
|2
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Мередит Джеймс
|1
|0
|Нун Крэйг
|1
|0
|Мариаппа Эдриан
|1
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Макгинг Джейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
56%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
8
42%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
1
5%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3
Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:0
|14
|8
|4
|2
|30 - 19
|28
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|7.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|12
|3
|6
|3
|18 - 14
|15
|8.
|Сидней
|0:1
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|9
|3
|1
|5
|8 - 7
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|3.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сидней
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|6
|1
|2
|3
|10 - 9
|5
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:0
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|6.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|9.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0