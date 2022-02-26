Австралия: A-Лига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
0:1
32' Гол в свои воротаРетре Пауло
41' Желтая карточкаГрант Райан
Ход матча
32'
0:1
41'
23
Грант
Райан
22
Гуд
Кёртис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Сидней
Мельбурн Сити
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
36 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
9 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобо
|4
|0.31
|Касерес Энтони
|3 (2)
|0.23
|Берджесс Макс
|2
|0.15
|Элвис Камсоба
|2
|0.15
|Бухагьяр Трент
|1
|0.08
|Нинкович Милош
|1
|0.08
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.08
|Patrick Wood
|1
|0.08
|Грант Райан
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|10 (1)
|0.71
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.29
|Леки Мэттью
|4
|0.29
|Беренгер Флорен
|2
|0.14
|Тилио Марко
|2
|0.14
|Дженкинсон Карл
|2
|0.14
|Меткалф Коннор
|1
|0.07
|Гуд Кёртис
|1
|0.07
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.07
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|4
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Уорленд Бен
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|Элвис Камсоба
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Рейш Нуну
|2
|1
|Макларен Джейми
|1
|1
|Беренгер Флорен
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
63%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
56%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Забито
16
27
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
19%
1
4%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
1
6%
7
26%
46-60
4
25%
7
26%
61-75
3
19%
2
7%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
5
36%
2
10%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:0
|14
|8
|4
|2
|30 - 19
|28
|2.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|7.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|12
|3
|6
|3
|18 - 14
|15
|8.
|Сидней
|0:1
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|9
|3
|1
|5
|8 - 7
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|3.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Сидней
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|6
|1
|2
|3
|10 - 9
|5
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:0
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|6.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:0
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|9.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0