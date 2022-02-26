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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сидней
0:1
Перерыв

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
0:1
32' Гол в свои ворота
Ретре Пауло
41' Желтая карточка
Грант Райан

Ход матча

32'
0:1
Ретре Пауло
41'
Грант Райан
 
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Мельбурн Сити
6.50
3.90
2.42
Все Коэффициенты
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
25
Callum
Talbot
17
Касерес
Энтони
6
Амини
Мустафа
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
27
Элвис
Камсоба
14
Ле
Фондре
Адам
1
Гловер
Том
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
6
Дженкинсон
Карл
18
Меткалф
Коннор
10
Беренгер
Флорен
2
Геллоуэй
Скотт
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
7
Леки
Мэттью
Сидней
Мельбурн Сити

История личных встреч

Сидней
Мельбурн Сити

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

36 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
9 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

3:1
1:1
3:2
ALPO
1:0
2:0
2:1
0:2
2:0
0:3
0:4
3:1
0:1
КФ
2:0
3:0
1:3
1:1
КФ
1:0
3:0
2:2
1:1
0:1
0:1
1:2
1:1
2:1
2:1
0:2
3:1
2:1
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобо 4 0.31
Касерес Энтони 3 (2) 0.23
Берджесс Макс 2 0.15
Элвис Камсоба 2 0.15
Бухагьяр Трент 1 0.08
Нинкович Милош 1 0.08
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.08
Patrick Wood 1 0.08
Грант Райан 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 10 (1) 0.71
Нэббаут Эндрю 4 0.29
Леки Мэттью 4 0.29
Беренгер Флорен 2 0.14
Тилио Марко 2 0.14
Дженкинсон Карл 2 0.14
Меткалф Коннор 1 0.07
Гуд Кёртис 1 0.07
Аткинсон Натаниэль 1 0.07
Джеймисон Скотт 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Рейш Нуну 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 4 0
Амини Мустафа 3 0
Грант Райан 2 0
Касерес Энтони 2 0
Берджесс Макс 2 0
Уорленд Бен 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Бобо 1 0
Элвис Камсоба 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Нэббаут Эндрю 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Рейш Нуну 2 1
Макларен Джейми 1 1
Беренгер Флорен 2 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
5
63%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
56%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
19%
1
4%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
1
6%
7
26%
46-60
4
25%
7
26%
61-75
3
19%
2
7%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
5
36%
2
10%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
2
14%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:0 14 8 4 2 30 - 19 28
2. Веллингтон Феникс 11 5 3 3 14 - 16 18
3. Вестерн Юнайтед 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Макартур 11 4 4 3 15 - 18 16
5. Ньюкасл Джетс 11 4 3 4 19 - 19 15
6. Мельбурн Виктори 11 4 3 4 15 - 15 15
7. Аделаида Юнайтед 0:1 12 3 6 3 18 - 14 15
8. Сидней 0:1 13 3 5 5 15 - 16 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 9 3 1 5 8 - 7 10
11. Сентрал Кост Маринерз 1:0 9 3 1 5 14 - 16 10
12. Брисбен Роар 9 2 1 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Мельбурн Сити 1:0 8 4 2 2 15 - 11 14
3. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
4. Вестерн Юнайтед 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Сидней 0:1 6 1 2 3 7 - 9 5
10. Аделаида Юнайтед 0:1 6 1 2 3 10 - 9 5
11. Перт Глори 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Сентрал Кост Маринерз 1:0 3 1 1 1 6 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:0 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Аделаида Юнайтед 0:1 6 2 4 0 8 - 5 10
3. Сидней 0:1 7 2 3 2 8 - 7 9
4. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
5. Макартур 6 2 2 2 9 - 11 8
6. Мельбурн Виктори 5 2 1 2 5 - 6 7
7. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
8. Сентрал Кост Маринерз 1:0 6 2 0 4 8 - 10 6
9. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Грант Райан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Ретре Пауло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Мельбурн Сити
6.50
3.90
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сидней 0:1 Мельбурн Сити онлайн


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Мельбурн Сити

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