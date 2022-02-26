Австралия: A-Лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
0:1
32' Гол в свои воротаРетре Пауло
41' Желтая карточкаГрант Райан
1:1
53' ГолНинкович Милош
66' Желтая карточкаО'тул Коннор
72' Желтая карточкаБеренгер Флорен
74' Желтая карточкаМакларен Джейми
1:2
90' ГолЛеки Мэттью
Ход матча
32'
0:1
41'
53'
1:1
59'
66'
72'
74'
90'
1:2
90'
23
Грант
Райан
22
Гуд
Кёртис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Сидней
Мельбурн Сити
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
57.9%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
36 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
9 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобо
|4
|0.31
|Касерес Энтони
|3 (2)
|0.23
|Берджесс Макс
|2
|0.15
|Нинкович Милош
|2
|0.15
|Элвис Камсоба
|2
|0.15
|Бухагьяр Трент
|1
|0.08
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.08
|Patrick Wood
|1
|0.08
|Грант Райан
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|10 (1)
|0.71
|Леки Мэттью
|5
|0.36
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.29
|Беренгер Флорен
|2
|0.14
|Тилио Марко
|2
|0.14
|Дженкинсон Карл
|2
|0.14
|Меткалф Коннор
|1
|0.07
|Гуд Кёртис
|1
|0.07
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.07
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|4
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Уорленд Бен
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|О'тул Коннор
|1
|0
|Элвис Камсоба
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Рейш Нуну
|2
|1
|Макларен Джейми
|2
|1
|Беренгер Флорен
|3
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
9
11
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
5
56%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
3
25%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Забито
18
28
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
17%
1
4%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
3
17%
7
25%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
4
22%
7
25%
61-75
3
17%
3
11%
76-90
Пропущено
15
23
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
5
33%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
3
20%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|14
|8
|4
|2
|31 - 20
|28
|2.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|3.
|Веллингтон Феникс
|11
|5
|3
|3
|14 - 16
|18
|4.
|Вестерн Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|5.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|6.
|Ньюкасл Джетс
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|7.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|9
|3
|1
|5
|8 - 7
|10
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|2
|1
|6
|14 - 18
|7
|12.
|Брисбен Роар
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|3.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|Вестерн Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|6.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|6
|4
|2
|0
|16 - 9
|14
|2.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|6.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0