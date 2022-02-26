Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 13'
Стадион: Боруссия Парк
0:1
6' ГолВинд Жонас
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Вольфсбург
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
29 матчей
27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|8
|0.33
|Плеа Алассан
|4
|0.17
|Нойхаус Флориан
|4
|0.17
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.13
|Штиндль Ларс
|2
|0.08
|Эмболо Брель
|2
|0.08
|Закария Денис
|2
|0.08
|Коне Куадио
|2
|0.08
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Лайнер Штефан
|1
|0.04
|Эльведи Нико
|1
|0.04
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.25
|Нмеча Лукас
|6
|0.25
|Баку Ридле
|2
|0.08
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.08
|Винд Жонас
|2
|0.08
|Вранкс Астер
|2
|0.08
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Руссийон Жером
|1
|0.04
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.04
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|6
|0
|Бенсебаини Рами
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Джордан
|4
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
21%
4
24%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
4
21%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
25%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
26
17
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
2
12%
1-15
6
23%
2
12%
16-30
4
15%
4
24%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
11
42%
4
24%
76-90
Забито
31
25
20 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
7
23%
5
20%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
10
32%
1
4%
31-45
3
10%
5
20%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
4
13%
4
16%
76-90
Пропущено
45
34
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 16
5
11%
6
18%
1-15
9
20%
2
6%
16-30
8
18%
5
15%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
3
7%
6
18%
61-75
14
31%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2
Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|18
|1
|4
|74 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|24
|12
|6
|6
|60 - 39
|42
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|24
|11
|7
|6
|37 - 26
|40
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|30 - 31
|37
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|8.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|35 - 37
|36
|9.
|Майнц
|0:1 Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 27
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 35
|30
|12.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|13.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|30 - 47
|26
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|24
|5
|11
|8
|22 - 29
|26
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 52
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|24
|3
|5
|16
|21 - 61
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|0:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 12
|24
|7.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 19
|21
|10.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|11.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 18
|16
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|Арминия
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|9.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 22
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 29
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 20
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Вольфсбург
Исход игры
Боруссия М
62.9% (78)
Ничья
26.6% (33)
Вольфсбург
10.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
69.92% (86)
Меньше
30.08% (37)
Обе команды забьют
Да
86.18% (106)
Нет
13.82% (17)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
44.4% (55)
1:1 Ничья
16.1% (20)
2:2 Ничья
9.7% (12)
1:0 Боруссия М
8.1% (10)
1:2 Вольфсбург
8.1% (10)
2:0 Боруссия М
4.8% (6)
3:1 Боруссия М
4% (5)
2:3 Вольфсбург
1.6% (2)
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