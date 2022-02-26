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  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Вольфсбург
0'
0:1
6' Гол
Винд Жонас
13'

Ход матча

6'
0:1
Винд Жонас
(Баку Ридле)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 124
Боруссия М 62.9% (78)
X 26.6% (33)
Вольфсбург 10.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Вольфсбург
2.16
3.58
4.10
Все Коэффициенты
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
15
Бейер
Джордан
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
8
Вранкс
Астер
15
Руссийон
Жером
17
Филипп
Максимилиан
9
Крузе
Макс
23
Винд
Жонас
Боруссия М
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Вольфсбург

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

29 матчей

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.33
Плеа Алассан 4 0.17
Нойхаус Флориан 4 0.17
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.13
Штиндль Ларс 2 0.08
Эмболо Брель 2 0.08
Закария Денис 2 0.08
Коне Куадио 2 0.08
Скалли Джозеф 1 0.04
Лайнер Штефан 1 0.04
Эльведи Нико 1 0.04
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.25
Нмеча Лукас 6 0.25
Баку Ридле 2 0.08
Арнольд Максимилиан 2 0.08
Винд Жонас 2 0.08
Вранкс Астер 2 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.04
Руссийон Жером 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 0.04
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Бенсебаини Рами 4 0
Закария Денис 4 0
Бейер Джордан 4 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Филипп Максимилиан 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
21%
4
24%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
4
21%
5
29%
29%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
25%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

26
17
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
2
12%
1-15
6
23%
2
12%
16-30
4
15%
4
24%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
11
42%
4
24%
76-90

Забито

31
25
20 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
7
23%
5
20%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
10
32%
1
4%
31-45
3
10%
5
20%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
4
13%
4
16%
76-90

Пропущено

45
34
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 16
5
11%
6
18%
1-15
9
20%
2
6%
16-30
8
18%
5
15%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
3
7%
6
18%
61-75
14
31%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2
Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 18 1 4 74 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л 0:0 Заявка 24 12 6 6 60 - 39 42
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург 1:0 Заявка 24 11 7 6 37 - 26 40
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 24 10 7 7 30 - 31 37
7. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
8. Кёльн 0:0 Заявка 24 9 9 6 35 - 37 36
9. Майнц 0:1 Заявка 24 10 4 10 34 - 27 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 24 9 3 12 25 - 35 30
12. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
13. Боруссия М 0:1 Заявка 24 7 5 12 30 - 47 26
14. Арминия 0:0 Заявка 24 5 11 8 22 - 29 26
15. Герта 0:1 Заявка 24 6 5 13 25 - 52 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 24 3 5 16 21 - 61 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц 0:1 Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 7 3 2 15 - 12 24
7. Кёльн 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Фрайбург 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
9. Байер Л 0:0 Заявка 12 6 3 3 30 - 19 21
10. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
11. Боруссия М 0:1 Заявка 12 5 2 5 19 - 20 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта 0:1 Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия 0:0 Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л 0:0 Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург 1:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 5 1 6 12 - 18 16
7. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8. Арминия 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
9. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
10. Кёльн 0:0 Заявка 12 2 6 4 15 - 22 12
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 29 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц 0:1 Заявка 12 2 1 9 10 - 20 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Боруссия М 62.9% (78)
X 26.6% (33)
Вольфсбург 10.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Вольфсбург
2.16
3.58
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боруссия М 0:1 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Вольфсбург

Исход игры
Боруссия М
62.9% (78)
Ничья
26.6% (33)
Вольфсбург
10.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
69.92% (86)
Меньше
30.08% (37)
Обе команды забьют
Да
86.18% (106)
Нет
13.82% (17)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
44.4% (55)
1:1 Ничья
16.1% (20)
2:2 Ничья
9.7% (12)
1:0 Боруссия М
8.1% (10)
1:2 Вольфсбург
8.1% (10)
2:0 Боруссия М
4.8% (6)
3:1 Боруссия М
4% (5)
2:3 Вольфсбург
1.6% (2)
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Боруссия М
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