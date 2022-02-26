Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Вольфсбург

48' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус , обводя своих соперников

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Как он промахнулся? Филипп Максимилиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

46' Хофманн Йонас из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

45' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

40' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Судья подбегает и показывает Баку Ридле из команды Вольфсбург отложенную желтую карточку за фол.

37' Филипп Максимилиан получил желтую карточку от судьи

37' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Опасность! Крузе Макс из команды Вольфсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Рефери не любит споров - именно за это Зоммер Янн сейчас получил желтую

33' Бейер Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Отличные скиллы показывает Руссийон Жером , обводя своих соперников

31' Матч возобновлен

29' Филипп Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Вольфсбург

25' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Как он промахнулся? Винд Жонас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' ШАНС! Винд Жонас вышел один на один с голкипером...

20' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

20' Лайнер Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Хофманн Йонас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

19' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

13' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Отличные скиллы показывает Плеа Алассан , обводя своих соперников

11' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

10' Кастельс Коэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Нойхаус Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

6' Г О О О О Л - Винд Жонас забивает с правой ноги!

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Филипп Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Тюрам Маркус нанес удар, мяч был парирован, но Кун Кастельс не удержал его в руках.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть