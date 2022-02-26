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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
2:2
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
0:1
6' Гол
Винд Жонас
0:2
33' Гол
Борнаув Себастьян
34' Желтая карточка
Зоммер Янн
37' Желтая карточка
Филипп Максимилиан
37' Желтая карточка
Баку Ридле
1:2
42' Гол
Тюрам Маркус
65' Желтая карточка
Бейер Джордан
70' Красная карточка
Лакруа Максанс
76' Желтая карточка
Кастельс Коэн
2:2
82' Гол
Эмболо Брель
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Гинтер Маттиас
90' Желтая карточка
Герхардт Янник
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Винд Жонас
(Баку Ридле)
33'
0:2
Борнаув Себастьян
(Филипп Максимилиан)
34'
Зоммер Янн
 
37'
 
Филипп Максимилиан
37'
 
Баку Ридле
42'
Тюрам Маркус
(Плеа Алассан)
1:2
46'
 
Герхардт Янник
Филипп Максимилиан
58'
 
Мбабу Кевин
Баку Ридле
58'
 
Шлагер Ксавер
Вранкс Астер
61'
Коне Куадио
Крамер Кристоф
 
65'
Бейер Джордан
 
70'
 
Лакруа Максанс
76'
 
Кастельс Коэн
77'
Эмболо Брель
Тюрам Маркус
 
78'
 
Штеффен Ренато
Крузе Макс
81'
Херрманн Патрик
Лайнер Штефан
 
82'
Эмболо Брель
(Плеа Алассан)
2:2
90'
Гинтер Маттиас
 
90'
 
Герхардт Янник

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 124
Боруссия М 62.9% (78)
X 26.6% (33)
Вольфсбург 10.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
15
Бейер
Джордан
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
8
Вранкс
Астер
15
Руссийон
Жером
17
Филипп
Максимилиан
9
Крузе
Макс
23
Винд
Жонас
Боруссия М
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Вольфсбург

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

29 матчей

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.33
Плеа Алассан 4 0.17
Нойхаус Флориан 4 0.17
Эмболо Брель 3 0.13
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.13
Штиндль Ларс 2 0.08
Закария Денис 2 0.08
Коне Куадио 2 0.08
Скалли Джозеф 1 0.04
Лайнер Штефан 1 0.04
Эльведи Нико 1 0.04
Тюрам Маркус 1 0.04
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.25
Нмеча Лукас 6 0.25
Баку Ридле 2 0.08
Арнольд Максимилиан 2 0.08
Винд Жонас 2 0.08
Вранкс Астер 2 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.04
Руссийон Жером 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 0.04
Борнаув Себастьян 1 0.04
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Бейер Джордан 5 0
Бенсебаини Рами 4 0
Закария Денис 4 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Баку Ридле 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
19%
2
14%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
7
33%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
2
10%
4
29%
76-90

Пропущено

21
19
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
24%
4
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
3
14%
6
32%
76-90

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
25%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

26
17
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
4%
2
12%
1-15
6
23%
2
12%
16-30
4
15%
4
24%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
11
42%
4
24%
76-90

Забито

33
27
21 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 7
7
21%
6
22%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
11
33%
2
7%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
4
12%
6
22%
61-75
5
15%
4
15%
76-90

Пропущено

47
36
24 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
6
13%
6
17%
1-15
9
19%
2
6%
16-30
9
19%
6
17%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
3
6%
6
17%
61-75
14
30%
30%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2
Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 24 18 2 4 74 - 26 56
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
6. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
7. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 24 8 8 8 33 - 35 32
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 3 5 4 14 - 15 14
16. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
17. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 8 2 2 37 - 15 26
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
10. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Боруссия М 62.9% (78)
X 26.6% (33)
Вольфсбург 10.5% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Боруссия М 2:2 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Вольфсбург

Исход игры
Боруссия М
62.9% (78)
Ничья
26.6% (33)
Вольфсбург
10.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
69.92% (86)
Меньше
30.08% (37)
Обе команды забьют
Да
86.18% (106)
Нет
13.82% (17)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
44.4% (55)
1:1 Ничья
16.1% (20)
2:2 Ничья
9.7% (12)
1:0 Боруссия М
8.1% (10)
1:2 Вольфсбург
8.1% (10)
2:0 Боруссия М
4.8% (6)
3:1 Боруссия М
4% (5)
3:2 Боруссия М
1.6% (2)
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