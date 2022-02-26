Германия: Бундеслига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Europa-Park Stadion
1:0
12' ПенальтиГрифо Винченцо
21' Желтая карточкаХёфлер Николас
24' Желтая карточкаЙоветич Стеван
74' Желтая карточкаБьоркан Фредерик
2:0
83' ГолШаде Кевин
3:0
86' ГолХёлер Лукас
Ход матча
12'
1:0
21'
24'
74'
83'
2:0
86'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
44
Гехтер
Линус
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
- Нападающий
-
46 Каде АнтонНападающий
-
34 Cimo Roecker
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Фрайбург
Герта
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|5 (4)
|0.21
|Хёлер Лукас
|5
|0.21
|Шаде Кевин
|4
|0.17
|Линхарт Филипп
|4
|0.17
|Чон У-Ён
|4
|0.17
|Петерсен Нильс
|3
|0.13
|Шлоттербек Нико
|3
|0.13
|Хёфлер Николас
|2
|0.08
|Хаберер Яник
|2
|0.08
|Шаллаи Роланд
|1
|0.04
|Демирович Эрмедин
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.25
|Рихтер Марко
|5
|0.21
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.13
|Бельфодиль Исхак
|2
|0.08
|Сердар Суат
|2
|0.08
|Дарида Владимир
|1
|0.04
|Маолида Мизиан
|1
|0.04
|Зельке Дейви
|1
|0.04
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.04
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сердар Суат
|6
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|5
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Рихтер Марко
|4
|0
|Йоветич Стеван
|3
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|1
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
21%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
4
21%
3
33%
76-90
Пропущено
14
31
9 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
5
16%
1-15
1
7%
6
19%
16-30
7
50%
5
16%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
3
21%
6
19%
76-90
Забито
18
15
13 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
6
33%
0
0%
1-15
6
33%
1
7%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
6
40%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
21%
5
21%
61-75
2
14%
10
42%
76-90
Забито
37
24
22 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
10
27%
2
8%
1-15
8
22%
1
4%
16-30
4
11%
6
25%
31-45
4
11%
6
25%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
6
16%
5
21%
76-90
Пропущено
28
55
17 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
2
7%
5
9%
1-15
5
18%
10
18%
16-30
10
36%
8
15%
31-45
2
7%
8
15%
46-60
4
14%
8
15%
61-75
5
18%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Герта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4
Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|24
|18
|2
|4
|74 - 26
|56
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|63 - 39
|44
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|39 - 26
|40
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 32
|37
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|33 - 35
|32
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|26 - 37
|28
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|22 - 32
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 54
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|22 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|10.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|37 - 15
|26
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Фрайбург 3:0 Герта
Исход игры
Фрайбург
77.6% (97)
Ничья
16% (20)
Герта
6.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (75)
Меньше
39.02% (48)
Обе команды забьют
Да
70.73% (87)
Нет
29.27% (36)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
43.2% (54)
1:1 Ничья
12% (15)
1:0 Фрайбург
12% (15)
2:0 Фрайбург
12% (15)
3:1 Фрайбург
7.2% (9)
1:2 Герта
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:0 Фрайбург
2.4% (3)
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