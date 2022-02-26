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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
3:0
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
1:0
12' Пенальти
Грифо Винченцо
21' Желтая карточка
Хёфлер Николас
24' Желтая карточка
Йоветич Стеван
74' Желтая карточка
Бьоркан Фредерик
2:0
83' Гол
Шаде Кевин
3:0
86' Гол
Хёлер Лукас
90'+3

Ход матча

12'
Грифо Винченцо
1:0
21'
Хёфлер Николас
 
24'
 
Йоветич Стеван
64'
Шаде Кевин
Шаллаи Роланд
 
64'
Хёлер Лукас
Петерсен Нильс
 
69'
 
Cimo Roecker
Гехтер Линус
70'
 
Ли Дон-Чжун
Дарида Владимир
74'
 
Бьоркан Фредерик
78'
 
Зельке Дейви
Бельфодиль Исхак
78'
 
Эккеленкамп Юрген
Рихтер Марко
82'
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
 
82'
Демирович Эрмедин
Чон У-Ён
 
83'
Шаде Кевин
2:0
86'
Хёлер Лукас
3:0
89'
Шлоттербек Кевен
Линхарт Филипп
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 125
Фрайбург 77.6% (97)
X 16% (20)
Герта 6.4% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
29
Чон
У-Ён
18
Петерсен
Нильс
37
Лотка
Марсель
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
44
Гехтер
Линус
3
Бьоркан
Фредерик
23
Рихтер
Марко
6
Дарида
Владимир
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
14
Бельфодиль
Исхак
19
Йоветич
Стеван
Фрайбург
4-4-1-1
Герта
4-4-2

История личных встреч

Фрайбург
Герта

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:2
Б
3:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
0:4
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 5 (4) 0.21
Хёлер Лукас 5 0.21
Шаде Кевин 4 0.17
Линхарт Филипп 4 0.17
Чон У-Ён 4 0.17
Петерсен Нильс 3 0.13
Шлоттербек Нико 3 0.13
Хёфлер Николас 2 0.08
Хаберер Яник 2 0.08
Шаллаи Роланд 1 0.04
Демирович Эрмедин 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.25
Рихтер Марко 5 0.21
Эккеленкамп Юрген 3 0.13
Бельфодиль Исхак 2 0.08
Сердар Суат 2 0.08
Дарида Владимир 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Зельке Дейви 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Лукебакио Доди 1 (1) 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сердар Суат 6 0
Боатенг Кевин-Принс 5 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Йоветич Стеван 3 0
Штарк Никлас 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Миттельштедт Максимилиан 2 0
Боята Дедрик 0 1
Кемпф Марк-Оливер 0 1
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
21%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
4
21%
3
33%
76-90

Пропущено

14
31
9 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
5
16%
1-15
1
7%
6
19%
16-30
7
50%
5
16%
31-45
1
7%
6
19%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
3
21%
6
19%
76-90

Забито

18
15
13 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
6
33%
0
0%
1-15
6
33%
1
7%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
6
40%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
21%
5
21%
61-75
2
14%
10
42%
76-90

Забито

37
24
22 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
10
27%
2
8%
1-15
8
22%
1
4%
16-30
4
11%
6
25%
31-45
4
11%
6
25%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
6
16%
5
21%
76-90

Пропущено

28
55
17 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
2
7%
5
9%
1-15
5
18%
10
18%
16-30
10
36%
8
15%
31-45
2
7%
8
15%
46-60
4
14%
8
15%
61-75
5
18%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Герта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4
Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 24 18 2 4 74 - 26 56
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
6. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
7. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 24 8 8 8 33 - 35 32
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 3 5 4 14 - 15 14
16. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
17. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 8 2 2 37 - 15 26
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
10. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 125
Фрайбург 77.6% (97)
X 16% (20)
Герта 6.4% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Фрайбург 3:0 Герта онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 3:0 Герта

Исход игры
Фрайбург
77.6% (97)
Ничья
16% (20)
Герта
6.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (75)
Меньше
39.02% (48)
Обе команды забьют
Да
70.73% (87)
Нет
29.27% (36)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
43.2% (54)
1:1 Ничья
12% (15)
1:0 Фрайбург
12% (15)
2:0 Фрайбург
12% (15)
3:1 Фрайбург
7.2% (9)
1:2 Герта
4.8% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:0 Фрайбург
2.4% (3)
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