Второй тайм

93' Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Пекарик Петер наказан за толчок Ноа Вайсхаупт

91' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

87' Команда Герта фактически перестала играть и ждет финального свистка.

86' Г О О О О Л - Хёлер Лукас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

86' Сантиметры! Удар с лета нанес Хёлер Лукас , но попал в штангу!

86' Ноа Вайсхаупт из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

84' Как он промахнулся? Ли Дон-Чжун имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Боята Дедрик из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Г О О О О Л - Шаде Кевин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

83' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Тактическая замена. Грифо Винченцо уходит с поля и его заменяет Ноа Вайсхаупт

81' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Герта

80' Как он промахнулся? Грифо Винченцо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бьоркан Фредерик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Герта

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Гехтер Линус получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Гехтер Линус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Шаде Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Герта выполняет удар от ворот.

63' Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Марк Флеккен отбил мяч на угловой после удара Рихтер Марко из штрафной площади.

61' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

58' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Фрайбург выполняет удар от ворот.

57' Рихтер Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Герта

55' Чон У-Ён оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Плохо сыграл Бьоркан Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Герта выполняет удар от ворот.

50' Грифо Винченцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Фрайбург выполняет удар от ворот.

47' Йоветич Стеван пробил со штрафного прямо в стенку

46' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля