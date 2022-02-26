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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Арминия
0' 14'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 126
Байер Л 97.6% (123)
X 1.6% (2)
Арминия 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Арминия
1.40
5.70
8.80
Все Коэффициенты
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
5
Баккер
Митчел
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
7
Паулиньо
Жозе
13
Аларио
Лукас
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
3
Рамос
Гильерме
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Кунце
Фабиан
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
8
Шёпф
Алессандро
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
Байер Л
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Арминия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
0:4
Б
1:2
Б
1:2
К
0:2
К
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.83
Диаби Мусса 10 0.42
Вирц Флориан 7 0.29
Андрих Роберт 4 0.17
Адли Амин 3 0.13
Беллараби Карим 2 0.08
Та Джонатан 2 0.08
Аларио Лукас 2 0.08
Фримпонг Жереми 1 0.04
Демирбай Керем 1 (1) 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 0.04
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.33
Виммер Патрик 3 0.13
Клос Фабиан 3 (2) 0.13
Серра Янни 2 0.08
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.08
Ласм Бриан 2 0.08
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Демирбай Керем 7 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Баккер Митчел 5 0
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Адли Амин 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
10
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
17%
1
10%
1-15
2
7%
2
20%
16-30
5
17%
2
20%
31-45
5
17%
2
20%
46-60
6
21%
1
10%
61-75
6
21%
2
20%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Забито

28
12
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
14%
2
17%
1-15
9
32%
1
8%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
3
11%
4
33%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
4
14%
3
25%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
7
32%
1
6%
76-90

Забито

57
22
28 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 9
1 Не забивали 7
9
16%
3
14%
1-15
11
19%
3
14%
16-30
8
14%
3
14%
31-45
8
14%
6
27%
46-60
11
19%
2
9%
61-75
10
18%
5
23%
76-90

Пропущено

42
29
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
6
14%
1
3%
1-15
4
10%
7
24%
16-30
9
21%
5
17%
31-45
7
17%
5
17%
46-60
5
12%
8
28%
61-75
11
26%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1
Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 18 1 4 74 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л 0:0 Заявка 24 12 6 6 60 - 39 42
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург 1:0 Заявка 24 11 7 6 37 - 26 40
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 24 10 7 7 30 - 31 37
7. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
8. Кёльн 0:0 Заявка 24 9 9 6 35 - 37 36
9. Майнц 0:1 Заявка 24 10 4 10 34 - 27 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 24 9 3 12 25 - 35 30
12. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
13. Боруссия М 0:1 Заявка 24 7 5 12 30 - 47 26
14. Арминия 0:0 Заявка 24 5 11 8 22 - 29 26
15. Герта 0:1 Заявка 24 6 5 13 25 - 52 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 24 3 5 16 21 - 61 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц 0:1 Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 7 3 2 15 - 12 24
7. Кёльн 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Фрайбург 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
9. Байер Л 0:0 Заявка 12 6 3 3 30 - 19 21
10. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
11. Боруссия М 0:1 Заявка 12 5 2 5 19 - 20 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта 0:1 Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия 0:0 Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л 0:0 Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург 1:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 5 1 6 12 - 18 16
7. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8. Арминия 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
9. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
10. Кёльн 0:0 Заявка 12 2 6 4 15 - 22 12
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 29 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц 0:1 Заявка 12 2 1 9 10 - 20 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Байер Л 97.6% (123)
X 1.6% (2)
Арминия 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Арминия
1.40
5.70
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байер Л 0:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Арминия

Исход игры
Байер Л
97.6% (123)
Ничья
1.6% (2)
Арминия
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.47% (67)
Меньше
45.53% (56)
Обе команды забьют
Да
47.97% (59)
Нет
52.03% (64)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
37.3% (47)
2:1 Байер Л
23% (29)
3:1 Байер Л
19% (24)
3:0 Байер Л
7.1% (9)
1:0 Байер Л
4.8% (6)
4:1 Байер Л
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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Байер Л
Арминия

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