Германия: Бундеслига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
13
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
История личных встреч
Байер Л
Арминия
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|20 (1)
|0.83
|Диаби Мусса
|10
|0.42
|Вирц Флориан
|7
|0.29
|Андрих Роберт
|4
|0.17
|Адли Амин
|3
|0.13
|Беллараби Карим
|2
|0.08
|Та Джонатан
|2
|0.08
|Аларио Лукас
|2
|0.08
|Фримпонг Жереми
|1
|0.04
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Амири Надим
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.33
|Виммер Патрик
|3
|0.13
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.13
|Серра Янни
|2
|0.08
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.08
|Ласм Бриан
|2
|0.08
|Кастро Гонсало
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Демирбай Керем
|7
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Андрих Роберт
|4
|1
|Баккер Митчел
|5
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Адли Амин
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Нильссон Йоаким
|3
|0
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Клос Фабиан
|1
|1
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
10
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
17%
1
10%
1-15
2
7%
2
20%
16-30
5
17%
2
20%
31-45
5
17%
2
20%
46-60
6
21%
1
10%
61-75
6
21%
2
20%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Забито
28
12
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
14%
2
17%
1-15
9
32%
1
8%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
3
11%
4
33%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
4
14%
3
25%
76-90
Пропущено
22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
7
32%
1
6%
76-90
Забито
57
22
28 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 9
1 Не забивали 7
9
16%
3
14%
1-15
11
19%
3
14%
16-30
8
14%
3
14%
31-45
8
14%
6
27%
46-60
11
19%
2
9%
61-75
10
18%
5
23%
76-90
Пропущено
42
29
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 16
6
14%
1
3%
1-15
4
10%
7
24%
16-30
9
21%
5
17%
31-45
7
17%
5
17%
46-60
5
12%
8
28%
61-75
11
26%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1
Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|18
|1
|4
|74 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|24
|12
|6
|6
|60 - 39
|42
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|24
|11
|7
|6
|37 - 26
|40
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|30 - 31
|37
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|8.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|35 - 37
|36
|9.
|Майнц
|0:1 Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 27
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 35
|30
|12.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|13.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|30 - 47
|26
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|24
|5
|11
|8
|22 - 29
|26
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 52
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|24
|3
|5
|16
|21 - 61
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|0:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 12
|24
|7.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 19
|21
|10.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|11.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 18
|16
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|Арминия
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|9.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 22
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 29
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 20
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Арминия
Исход игры
Байер Л
97.6% (123)
Ничья
1.6% (2)
Арминия
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.47% (67)
Меньше
45.53% (56)
Обе команды забьют
Да
47.97% (59)
Нет
52.03% (64)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
37.3% (47)
2:1 Байер Л
23% (29)
3:1 Байер Л
19% (24)
3:0 Байер Л
7.1% (9)
1:0 Байер Л
4.8% (6)
4:1 Байер Л
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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